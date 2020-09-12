«Грязь, пыль, тряпки, прокладки»: жительница, переехавшая из Брагино, оказалась в шоке от Заволги

Жительница Ярославля сравнила два района города
Интересное сравнение Заволжского и Дзержинского районов провела жительница Ярославля. Она написала своё мнение под постом в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».
— В Заволжском районе рядом с рынком строят парк. Это, конечно, прекрасно — будет где отдохнуть. Есть деньги — осваивают. Но, прежде чем дойти до парка, можно и ноги переломать, и нормы ГТО сдать. Идём по тротуарам с коляской. Съездов нет, а где есть — там лужи. Не просим асфальт переложить, не просим плиткой выложить. Но обустройство для детских и инвалидных колясок требуем. Пока через дорогу переходишь, гадаешь — колеса отвалятся или машина переедет. Благо, водители останавливаются, ждут, когда мы коляски через канавы и бордюры перекинем, — возмутился анонимный автор поста.
А вот каким наблюдением поделилась под этим текстом Елена Кабанова.
— Переехали две недели назад в Заволжский район. Раньше ездила в основном на машине в «Леруа», больше не за чем было, поэтому не вникала в «прелести» района. Что бросилось сразу в глаза: мало деревьев, кустарников по сравнению с Брагино. Про бор можете ничего не кричать, там чёрт ногу сломит. Чистым он был лет 100 назад. Ещё это запах, никакой экологией даже не пахнет, достаточно едкий запах химии. Идёшь от «Авроры» к «Яркому» по тротуарам — грязь, пыль, окурки, тряпки, прокладки, чего только нет по пути. Это, конечно, так работают дворники, но, судя по тому сколько грязи, дворников нет вообще. Про дороги вообще отдельная боль жителей, наверное. Ещё столкнулась с тем, что детей негде одеть, обуть. Из детских магазинов — «Львёнок», «Детский мир» и «Акула». Качественную одежду, обувь не купить, надо ехать в центр или в Брагино. Это плевок в платёжеспособность жителей района или как это понимать? Заметила, что менталитет людей немного отличается — наверное, немного добрее и терпеливее тут. А вообще, видно сразу, как администрация Заволжского района «заботится» о своих жителях и «переживает» за свой район.
А сквер... Уверена, что разнесут его вдребезги за полгода.
Ярославцы в комментариях по-разному отреагировал на мнение Елены.
— Насчёт магазинов — там не только детских нет, а и взрослых. Магазины там, даже если открываются, то быстро пропадают. Насчёт народа узнаете чуть позже. Особенно, если дети есть. Они узнают, что тусовка там специфическая. Вы посмотрите вечером, какие тусовки молодежи в районе «Авроры», там до сих пор 90-е. Такая динамика сложилась давно — в конце 80-х — начале 90-х это был жуткий маргинальник с котлованами, где постоянно грабили и насиловали. И во всех газетах (тогда ещё были обмены) писали: «любой район, кроме Заволги». Вот менталитет сложился тогда. Eсли ваша дочка даст слабину в школе, то ей по улице потом будет спокойно не пройти. Заметно отличается только новая Заволга, куда свежие люди приехали, — поддержал женщину Maks Straube.
— Да чего вы слушаете, если что-то и было плохое за Волгой, то это больше про Резинотехнику. Я с 11 лет живу за Волгой, вырос в 90-е. Да, было там всякое, но не так, как вам это представляют. В каждом районе такое было. Я родился на Перекопе — вот там райончик был тот еще. Так что нормальный район Заволга. Больше 30 лет там, и все нормально. Да, пробки, да, дороги плохие, так это в любом районе такое, просто ко всему новому надо привыкнуть, я думаю, вам понравится наш район со временем, — написал Александр Владимирович.