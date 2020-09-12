«Грязь, пыль, тряпки, прокладки»: жительница, переехавшая из Брагино, оказалась в шоке от Заволги

Ярославцы в комментариях по-разному отреагировал на мнение Елены.



— Насчёт магазинов — там не только детских нет, а и взрослых. Магазины там, даже если открываются, то быстро пропадают. Насчёт народа узнаете чуть позже. Особенно, если дети есть. Они узнают, что тусовка там специфическая. Вы посмотрите вечером, какие тусовки молодежи в районе «Авроры», там до сих пор 90-е. Такая динамика сложилась давно — в конце 80-х — начале 90-х это был жуткий маргинальник с котлованами, где постоянно грабили и насиловали. И во всех газетах (тогда ещё были обмены) писали: «любой район, кроме Заволги». Вот менталитет сложился тогда. Eсли ваша дочка даст слабину в школе, то ей по улице потом будет спокойно не пройти. Заметно отличается только новая Заволга, куда свежие люди приехали, — поддержал женщину Maks Straube.

— Да чего вы слушаете, если что-то и было плохое за Волгой, то это больше про Резинотехнику. Я с 11 лет живу за Волгой, вырос в 90-е. Да, было там всякое, но не так, как вам это представляют. В каждом районе такое было. Я родился на Перекопе — вот там райончик был тот еще. Так что нормальный район Заволга. Больше 30 лет там, и все нормально. Да, пробки, да, дороги плохие, так это в любом районе такое, просто ко всему новому надо привыкнуть, я думаю, вам понравится наш район со временем, — написал Александр Владимирович.