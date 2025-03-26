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Недвижимость Под новую базу отдыха или санаторий: в Ярославской области продадут огромный участок у реки

Под новую базу отдыха или санаторий: в Ярославской области продадут огромный участок у реки

Где он расположен

6 598
29 комментариев
Участок расположен неподалеку от Ярославля | Источник: Дом.РФУчасток расположен неподалеку от Ярославля | Источник: Дом.РФ

Участок расположен неподалеку от Ярославля

Источник:

В Ярославской области продадут земельный участок в Гаврилов-Ямском районе. Территория расположена в селе Смалево. Объявление об этом появилось на сайте «Дом.РФ».

«Лот содержит 11 объектов и 2 участка», — говорится в пояснении.

Общая площадь лота — 2,61 гектара / 381 квадратный метр. Указано, что это земли особо охраняемых территорий и объектов.

«Земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения», — указано в объявлении.

Это значит, что на территории могут быть расположены, например, базы отдыха, санатории, оздоровительные лагеря.

От Ярославля до Смалево&nbsp;— меньше часа езды | Источник: Дом.РФОт Ярославля до Смалево&nbsp;— меньше часа езды | Источник: Дом.РФ

От Ярославля до Смалево — меньше часа езды

Источник:

Стоимость земли не указана. Объект находится в агентировании. Это значит, что сейчас собирают необходимые документы, чтобы можно было продать участок с торгов.

Аукцион должны провести в первом квартале 2026 года.

Тем временем в Ярославле планируют построить аква-отель на берегу Волги. На него нужно 4,5 млрд. Мы рассказывали, кто занимается проектом и показывали эксклюзивные эскизы.

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Комментарии
29
Гость &
5 часов
"Золотой колос" помогли бы отремонтировать.Хороший санаторий,места живописные,а ремонт плохо движется.С финансами напряжёнка
Гость
3 часа
Вообще то продавать земли и реки в частные руки не самое лучшее решение. Нкобходимо отдавать в дрлгосручную аренду. Так все распрорадут, огородят заборами от людей. Почему то на побережье никто не продает участки на берегу в частные руки - только аренда. Нет частных пляжей - они могут быть только в аренде. Что-то власти Ярославля сильно раздухарились с продажей все и вся. Прокуратура не хочет проверить сей факт?
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