Под новую базу отдыха или санаторий: в Ярославской области продадут огромный участок у реки

Участок расположен неподалеку от Ярославля Источник: Дом.РФ











В Ярославской области продадут земельный участок в Гаврилов-Ямском районе. Территория расположена в селе Смалево. Объявление об этом появилось на сайте «Дом.РФ».

«Лот содержит 11 объектов и 2 участка», — говорится в пояснении.

Общая площадь лота — 2,61 гектара / 381 квадратный метр. Указано, что это земли особо охраняемых территорий и объектов.

«Земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения», — указано в объявлении.

Это значит, что на территории могут быть расположены, например, базы отдыха, санатории, оздоровительные лагеря.

От Ярославля до Смалево — меньше часа езды Источник: Дом.РФ











Стоимость земли не указана. Объект находится в агентировании. Это значит, что сейчас собирают необходимые документы, чтобы можно было продать участок с торгов.

Аукцион должны провести в первом квартале 2026 года.