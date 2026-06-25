Руины дома в Ярославской области, где снимали «12 стульев», продали новому владельцу — кто он

С торгов продали «дом мадам Грицацуевой» Источник: правительство Ярославской области

В Рыбинске Ярославской области продали с торгов исторический доходный дом Журавлевых на Стоялой улице, 22. Это то самое здание, которое стало «домом мадам Грицацуевой» в советской комедии «12 стульев» Леонида Гайдая. Больше полувека назад там проходили съемки легендарного фильма.

Теперь от здания мало что осталось — по сути, оно представляет собой три разрушенные стены, крыши там уже нет. Губернатор Михаил Евраев рассказал, что бывший собственник не следил за состоянием дома-памятника. Поэтому, его изъяли и продали с торгов.

«К сожалению, последние годы здание находилось в плачевном состоянии, собственник не выполнял свои обязательства по содержанию. Поэтому мы обратились в суд с иском об изъятии, и теперь у знакового места появился шанс на возрождение», — рассказал Михаил Евраев

Исторический дом в Рыбинске был построен в 1820-е годы и входил в усадьбу купцов и промышленников Журавлевых. Спроектировал здание именитый рыбинский архитектор Пётр Афанасьевич Уткин. Фасады были украшены лепниной, имитирующей декоративное искусство середины XVIII века — раковины (рокайли), завитки, сложные наличники окон. После национализации в 1918 году здание использовалось под жилые квартиры.

Здание сейчас в плачевном состоянии Источник: Дом.РФ

Новым владельцем исторического дома стало ООО «Барзэль». Компания приобрела здание по начальной цене в 1 миллион 960 тысяч 522 рубля.

«Как отметила министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова, покупатель изъятого объекта после оформления права собственности сможет вернуть почти всю уплаченную на торгах сумму, за исключением расходов на оценку, проведение торгов и НДС. На восстановление трех ранее проданных исторических зданий инвесторы уже получили около 36 млн рублей», — рассказали в правительстве Ярославской области.

По федеральной программе льготного кредитования на восстановление памятника в неудовлетворительном состоянии можно получить кредит со ставкой 9% годовых. Если объект приобретается под гостиницу уровня не ниже трех звезд, то ставка составит 6%.

ООО «Барзэль» было образовано в 2006 году и зарегистрировано в Магадане. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. У фирмы два равноправных владельца — Федор Лебедев и Николай Шестаченко. Выручка компании за 2025 год составила 320,8 млн, из которых 49,3 млн — чистая прибыль.