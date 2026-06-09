Снесут шесть домов: сколько потратят на застройку территории в Ярославле

В Ярославле снесут бараки на улице Павлика Морозова Источник: Александр Куренной / 76.RU

Территорию на улице Павлика Морозова в Ярославле выставят на аукцион. Власти будут искать подрядчика, с которым заключат договор о комплексном развитии. Такое постановление подписал мэр города Артем Молчанов 8 июня.

Предложить будущему подрядчику за работу власти готовы 21 282 916 рублей. Судя по постановлению, это начальная цена аукциона. Сами торги должны объявить в течение трех месяцев со дня подписания постановления, то есть до 8 сентября.

«Департаменту градостроительства мэрии города Ярославля организовать и провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе ул. Павлика Морозова в Кировском районе города Ярославля, заключить договор о комплексном развитии данной территории жилой застройки», — прописано в документе.

Напомним, о том, что эту землю планируют отдать под комплексное развитие, власти сообщили в конце марта 2026 года.

Фиолетовым обведены границы территории под новую застройку Источник: Мэрия Ярославля

Позже в мэрии Ярославля рассказали порталу 76.RU, что планируемая общая площадь всех этажей построенных здесь зданий и сооружений составит 50 760 кв. метров. Также власти отметили, что все дома, предусмотренные под снос, аварийные. Дома № 5 и 9 уже расселили, в доме № 12 оставалось одно не расселенное помещение, а дома № 3а, 4, 10 планируют расселять за счет будущего застройщика.

Само постановление мэр города подписал 5 мая. В нем было указано, что все шесть жилых домов снесут. На их месте планируют разместить объекты общественно-делового назначения — это, например, гаражи, химчистки, парикмахерские, поликлиники, гостиницы и магазины. Предполагается, что проект будет реализован в течение 10 лет.