«Ты здесь не живешь»: сын Децла выгоняет мать из квартиры

Безработный Антоний пытается забрать квартиру у своей матери Источник: juzeppe_junior / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сын Децла (Кирилла Толмацкого) Меркурий Антоний Иоанн, недавно заявивший, что он достаточно известный, чтобы не работать, вновь заставил всех о себе говорить. И повод не из приятных. Как выяснилось, наследник музыканта не может поделить квадратные метры с матерью Юлией Киселевой. И теперь семейные разборки вышли на пик накала.

На днях Юлия Киселева опубликовала у себя в соцсетях видео, на котором Антоний в довольно эксцентричной форме рассказывает, что он пришел отснять квартиру, в которой она проживает, чтобы выставить жилплощадь на продажу.

— Я пришел к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать ее. Ты здесь не живешь. Ты прописана здесь, но по документам это мой дом, — говорит Антоний на видео.

Юлия категорически отказывается уступать квадратные метры сыну, а Антоний напирает на то, что родительница не является собственницей — у нее есть разве что штамп о прописке, но по факту она не является собственницей, а значит, распоряжаться судьбой жилья должен исключительно он.

Сам молодой человек распространяться о ситуации не стал, отправив со всеми вопросами к своему менеджеру, а вот друг семьи Толмацких, пожелавший остаться неназванным, оказался более разговорчивым. В беседе с «Комсомольской правдой» он объяснил, что квадратные метры изначально принадлежат бабушке Антония. Он также подтвердил, что мать парня действительно просто прописана в квартире. Жила в гордом одиночестве, но статуса собственника у нее никогда не было.

— За квартиру никогда не платила, набегали долги, которые гасила бабушка и сам Антоний, — рассказал собеседник издания. — Сейчас, когда бабушка не может больше содержать квартиру, решили разменять так, чтобы у каждого была возможность жить отдельно. К сожалению, мама Антония восприняла это очень эмоционально, устроила скандал. Мы давно переживаем за ее ментальное состояние и надеемся, что ситуация уладится.

На данный момент Тони свил уютное гнездышко у своей бабушки Ирины, где живет вместе со своей любимой девушкой. С родственницей у парня царит полное взаимопонимание.

К слову, Ирина Толмацкая всегда подчеркивала, что Децл был просто невероятным отцом и буквально растворялся в сыне. Еще при жизни музыканта она с нежностью вспоминала, как маленький Тони плакал, провожая папу на гастроли. Кирилл постоянно водил наследника по выставкам, кино и музеям, ведя с ним серьезные взрослые разговоры. Причем рэпер идеально справлялся с сыном с самых первых дней его жизни — сам готовил детские смеси, пеленал и менял подгузники.

С Юлией Киселевой Кирилл Толмацкий познакомился в 2004 году. Она в то время активно строила карьеру в модельном бизнесе и увлекалась живописью, а он переживал сложнейший период карьерного и личностного перелома — Децл со скандалом разорвал контракты и прекратил всякое общение со своим влиятельным отцом-продюсером Александром Толмацким. Кирилл твердо решил уйти в тень, сменить псевдоним и заниматься независимой музыкой.

Роман Юлии и Кирилла развивался стремительно. Уже через несколько месяцев влюбленные съехались и начали жить вместе. Поскольку Децл остался без родительских денег и поддержки продюсеров, молодой паре пришлось столкнуться с суровым бытом. Они поселились в скромной квартире и поначалу жили буквально на грани бедности, но трудности только сплотили их.

17 июня 2005 года у пары родился единственный сын Меркурий Антоний Иоанн. Кирилл и Юлия принципиально отказались от официального брака в ЗАГСе, посчитав штамп в паспорте ненужной формальностью, а Юля оставила сыну свою девичью фамилию Киселева.