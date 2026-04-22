Продать и купить жилье станет проще: появился новый способ

В России упростят сделки с недвижимостью с помощью нового способа, чтобы снизить риск мошенничества и облегчить взаимодействие между продавцом и покупателем. Нововведение заработает с 1 июля 2026 года.
«Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя и продавца, а сейчас, чтобы совершить сделку удаленно, нужно предварительно подать в Росреестр свое согласие на электронную регистрацию сделок», — сказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА Новости.
Это будет касаться как покупки, так и продажи жилья и других сделок с недвижимостью. По словам Аксакова, биометрия позволит снизить риск мошеннических операций. Он подчеркнул, что подделывать биометрические данные аферисты пока не научились.
Нововведение реализуют через Единую биометрическую систему.
Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная цифровая платформа, которая позволяет установить и подтвердить личность человека по его физиологическим и биологическим характеристикам. Создана в 2018 году по инициативе Минцифры и Банка России. На базе этой системы предоставляются различные услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением современных технологий.