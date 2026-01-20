Купите землю — а на ней ничего нельзя строить. Как правильно выбрать участок, чтобы избежать проблем

Выбрать участок под строительство дома — задача столь же непростая, как и сама стройка Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Строительство собственного дома — дело ответственное и дорогостоящее. Ошибки тут могут вылиться не только в финансовые потери, но и проблемы с законом, если, например, окажется, что вы вообще не имели права ничего строить на своем же участке.

Директор компании «Кадастр-Про» Павел Чернов помог нашим коллегам из E1.RU составить инструкцию для тех, кто присматривает себе землю: какие документы проверять и на что обращать внимание при покупке, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

«Проверять нужно всё. По большому счету это касается не только земли. Неважно, что вы покупаете, — особенно если это какая-то дорогостоящая покупка, нужно понимать, что везде есть какие-то риски. Когда люди приобретают автомобиль, то большинство делают проверку: везут в сервис, зовут какого-то своего специалиста. А вот земельные участки почему-то мало кто проверяет так внимательно», — отмечает эксперт.

По его словам, первым тревожным звоночком может стать слишком низкая стоимость земли. В нынешних реалиях ценник ниже 100 тысяч рублей за сотку — повод задуматься и еще внимательнее проверить все документы. На инфографике ниже мы перечислили основные пункты земельного чек-листа.

Если собираетесь покупать земельный участок, сохраняйте полезную шпаргалку! Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Как и в случае с покупкой квартиры на вторичном рынке, начать можно с изучения выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Этот документ может показать наличие ограничений и обременений на участке, дать информацию о категории земель и виде разрешенного использования, а также о том, проведено ли межевание.

Межевание — это комплекс кадастровых работ по установлению, восстановлению и закреплению границ участка. С 1 марта 2025 года в России нельзя зарегистрировать право собственности на участок и объекты капитального строительства, если на земле не проведено межевание.

Если в выписке в строке о площади есть данные с «+/-», значит, межевание на участке проведено. Если этих символов нет, то его нужно провести Источник: Единый государственный реестр недвижимости

Но главный документ, когда речь идет о земле и планах по ее застройке, — градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Запросить его можно через «Госуслуги», местную администрацию или МФЦ. Если продавец отказывается заказывать документ — это тоже повод задуматься.

Только из этого документа можно узнать, к какой территориальной зоне относится участок (под строительство жилого дома подходят только две: зона ведения садоводства и зона индивидуального жилищного строительства), а также проверить наличие зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

«ГПЗУ покажет, можно ли использовать участок в соответствии с той целью, которая есть у человека: построить, например, дом, магазин или автосервис. В ГПЗУ всё это будет прописано и на схеме показаны места, где можно вести строительство», — объясняет эксперт.

Вынос границ — тоже важный этап. Кадастровый инженер на месте проводит замеры, чтобы проверить, совпадают ли границы участка, зафиксированные в документах, с фактическими, например, с забором. Если есть расхождения, нужно будет исправлять межевание. Но могут возникнуть и такие проблемы, решать которые придется в суде, и тоже не факт, что вопрос получится урегулировать. Поэтому этот момент перед покупкой стоит проверять особенно тщательно.

На этом примере видно, как могут расходиться юридические и фактические границы. Получается, гараж частично стоит на чужом участке, а дом расположен слишком близко к забору Источник: градостроительный план земельного участка

Что касается ЗОУИТ, то этот пункт может стать самым критичным. Даже если ваш участок находится в зоне ИЖС и все его границы в порядке, построить дом будет нельзя, если он весь или частично окажется в охранной зоне.

Мы рассказывали историю многодетной матери, которая получила землю от государства и обнаружила там ничейный газопровод. Из-за его охранных зон процесс стройки встал на долгую паузу.

Это может быть санитарно-защитная зона производственных предприятий, зона железнодорожных путей, водоемов, газопровода, электросетей и не только. И этих зон становится всё больше.

«Сейчас зарегистрирована лишь часть охранных зон различных сетей. До 2030 года по указу президента проходит программа по приведению всего реестра в соответствие, то есть многие зоны только-только регистрируются», — предупреждает Павел Чернов.

Посмотрите, как некоторые участки целиком попадают в охранную зону газопровода. Это источник потенциальных проблем для собственников Источник: кадастровая карта

Эксперт также пояснил, что нужно делать, если ваш дом десятилетиями стоит на участке, на который уже потом наложилась санитарно-защитная зона.

«Для уже существовавших построек это ничего не меняет. Введение охранной зоны не значит, что кто-то должен дом переносить или сносить, всё остается как было. Но вот новое строительство и реконструкция существующих построек уже будут запрещены. Относительно недавно ввели закон, по которому о регистрации новых охранных зон собственников будут предупреждать через уведомления на „Госуслугах“. И это хорошо, потому что раньше все были в неведении: как их смотреть, где, подходит ли весь участок под застройку или только часть», — говорит Павел Чернов.

Даже если вы покупаете готовый дом и думаете, что ничего не будете строить, ликвидность участка из-за ЗОУИТ всё равно падает, и потом, возможно, у вас будут проблемы с его продажей. Павел Чернов

Когда вы проверили все документы, убедились в том, что участок вам подходит, и купили его, о дальнейших планах обязательно нужно уведомить местную администрацию, направив уведомление о начале строительства и получив одобрение.