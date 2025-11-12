Квартиры и дом по цене ниже рынка: какое жилье распродают судебные приставы в Ярославской области

Судебные приставы вновь устраивают распродажу имущества должников в Ярославской области. По сниженной стоимости можно приобрести не только бытовую технику и мебель, но и дома, квартиры, автомобили, земельные участки и многое другое.
Составили топ-5 арестованных квартир и домов, которые продают в регионе. Среди вариантов есть даже квартира в самом центре Ярославля, дешевле трех миллионов рублей.
Частный дом за Волгой
Один из лотов, которые предлагают приобрести на торгах — жилой дом площадью 131,4 квадратных метра. Он находится в поселке Заволжье Ярославского района, на 2-м Лесном проезде. К нему прилагается земельный участок площадью 1235 квадратных метра. Указано, что в доме есть зарегистрированные физические лица. Недвижимость находится в залоге у банка.
Начальная цена объекта — 5 миллионов 690 тысяч 400 рублей.
Квартира в центре города
Квартиру в пятиэтажке на улице Свердлова, 90 в Кировском районе Ярославля продают по начальной стоимости в 2 миллиона 700 тысяч рублей. За эти деньги новый владелец получит недвижимость площадью 43,5 квадратных метра. Есть зарегистрированные физлица.
Квартира находится в залоге у банка. Также известно, что по состоянию на середину сентября 2025 года образовалась задолженность в 21 тысячу 765 рублей по неуплате взносов за капитальный ремонт.
Заявки от желающих приобрести недвижимость будут принимать до 18 ноября. Аукцион пройдет 20 ноября.
Квартира в Брагине
За квартиру в пятиэтажке на Тутаевском шоссе, 64 корпус 2 в Дзержинском районе Ярославля просят минимум 2 миллиона 26 тысяч 980 рублей. Площадь — 30,6 квадратных метра. Квартира находится в залоге у банка, физические лица в ней не зарегистрированы.
На начало августа 2025 года имелась задолженность по неуплате взносов за капитальный ремонт в размере 7938 рублей.
Квартира дешевле миллиона на берегу Волги
В Рыбинске продают квартиру площадью 27,9 квадратных метра в доме на Звездной улице, 1. Девятиэтажка расположена в паре шагов от реки Волги. Недвижимость продают по начальной стоимости в 841 тысячу 500 рублей.
В квартире есть зарегистрированные жильцы. По состоянию на середину августа 2025 года неуплата взносов за капремонт составляла 296 рублей. Квартира находится в залоге у банка.
Квартира 44 квадратных метра
В Рыбинске на улице Кустова, 4 продают квартиру площадью 44,8 квадратных метра. Указано, что в ней есть зарегистрированные физические лица. Квартира находится в залоге у банка. По состоянию на 1 июля 2025 года задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт составляет 9031 рубль.
Начальная цена — 2 миллиона 125 тысяч рублей. Принимать заявки от желающих поучаствовать в аукционе будут до 14 ноября. Торги пройдут 18 ноября.
Ранее мы рассказывали историю инвалида из Ярославского района, который остался без квартиры из-за долгов по кредиту. Мужчина рассказал, что это его единственная недвижимость, и он рискует остаться бездомным.