Квартиры и дом по цене ниже рынка: какое жилье распродают судебные приставы в Ярославской области

Какие квартиры можно купить в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Судебные приставы вновь устраивают распродажу имущества должников в Ярославской области. По сниженной стоимости можно приобрести не только бытовую технику и мебель, но и дома, квартиры, автомобили, земельные участки и многое другое.

Составили топ-5 арестованных квартир и домов, которые продают в регионе. Среди вариантов есть даже квартира в самом центре Ярославля, дешевле трех миллионов рублей.

Частный дом за Волгой

Один из лотов, которые предлагают приобрести на торгах — жилой дом площадью 131,4 квадратных метра. Он находится в поселке Заволжье Ярославского района, на 2-м Лесном проезде. К нему прилагается земельный участок площадью 1235 квадратных метра. Указано, что в доме есть зарегистрированные физические лица. Недвижимость находится в залоге у банка.

Начальная цена объекта — 5 миллионов 690 тысяч 400 рублей.

Квартира в центре города

Квартиру в пятиэтажке на улице Свердлова, 90 в Кировском районе Ярославля продают по начальной стоимости в 2 миллиона 700 тысяч рублей. За эти деньги новый владелец получит недвижимость площадью 43,5 квадратных метра. Есть зарегистрированные физлица.

Квартира находится в залоге у банка. Также известно, что по состоянию на середину сентября 2025 года образовалась задолженность в 21 тысячу 765 рублей по неуплате взносов за капитальный ремонт.

Заявки от желающих приобрести недвижимость будут принимать до 18 ноября. Аукцион пройдет 20 ноября.

Квартира в Брагине

За квартиру в пятиэтажке на Тутаевском шоссе, 64 корпус 2 в Дзержинском районе Ярославля просят минимум 2 миллиона 26 тысяч 980 рублей. Площадь — 30,6 квадратных метра. Квартира находится в залоге у банка, физические лица в ней не зарегистрированы.

На начало августа 2025 года имелась задолженность по неуплате взносов за капитальный ремонт в размере 7938 рублей.

Квартира дешевле миллиона на берегу Волги

В Рыбинске продают квартиру площадью 27,9 квадратных метра в доме на Звездной улице, 1. Девятиэтажка расположена в паре шагов от реки Волги. Недвижимость продают по начальной стоимости в 841 тысячу 500 рублей.

В квартире есть зарегистрированные жильцы. По состоянию на середину августа 2025 года неуплата взносов за капремонт составляла 296 рублей. Квартира находится в залоге у банка.

Квартира 44 квадратных метра

В Рыбинске на улице Кустова, 4 продают квартиру площадью 44,8 квадратных метра. Указано, что в ней есть зарегистрированные физические лица. Квартира находится в залоге у банка. По состоянию на 1 июля 2025 года задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт составляет 9031 рубль.

Начальная цена — 2 миллиона 125 тысяч рублей. Принимать заявки от желающих поучаствовать в аукционе будут до 14 ноября. Торги пройдут 18 ноября.