«Я бомж»: у ярославского инвалида отобрали единственную квартиру из-за долгов по кредиту

Инвалид из Ярославского района может остаться без квартиры из-за долга банку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В деревне Кузнечиха Ярославского района инвалид второй группы может остаться без жилья из-за долгов по кредиту. Никита Богудинов занял у банка чуть больше 400 тысяч, а затем не смог справиться с платежами.

Недавно Никита узнал, что его квартиру арестовали и продали с аукциона, ее выкупила сотрудница местного МФЦ. Только тогда Никита понял, что оформлял кредит под залог единственного жилья.

В этом тексте разбираемся в сложной истории и пытаемся понять, как такое могло произойти.

Принудительное лечение и первые долги

Раньше Никита Богудинов работал на Шинном заводе в Ярославле. Инвалидность он получил в 2015 году, после того, как стал обвиняемым по уголовному делу.

Как рассказал сам Никита, это произошло во время его первой женитьбы. Якобы супруга изменила ему со своим бывшим. С собой на свидание она взяла дочку-грудничка. Узнав об этом, Никита вышел из себя. Конфликт привел к уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

После ссоры с супругой Никита Богудинов оказался в психиатрической больнице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сам Никита считает, что у него «возникло состояние аффекта». А вот врачи диагностировали у него параноидальную шизофрению. Суд освободил Никиту Богудинова от уголовной ответственности, но его было решено направить на принудительное лечение в Ярославскую областную психиатрическую больницу. Он пролежал в стационаре с 12 мая 2015 года по 11 ноября 2016 года. Затем еще около года Никита наблюдался у специалиста амбулаторно.

О работе на заводе после случившегося можно было забыть. Никита рассказал, что во время его отсутствия семья накопила долги.

«Пока я тут лежал в больнице, они мне тут долгов наделали дополнительно. За коммунальные услуги, инвалидности и пенсии у меня тогда пока не было. А соответственно, льгот на коммунальные услуги тоже», — рассказал Никита Богудинов.

Никита рассказал, что за коммунальные услуги в квартире накопились долги на десятки тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перекрыл кредитом другие займы

По словам Никиты, к 2016 году у него накопилось долгов на сумму около 150 тысяч рублей. Он устроился работать мерчендайзером и пытался наладить положение. Чтобы закрыть задолженность по коммуналке, Никита оформил кредит. Потом еще несколько займов.

Иногда возникали просрочки, но, как говорит Никита, решать ситуацию «удавалось мирно». А вот с кредитом, взятым в 2021 году, возникли проблемы. Именно тогда инвалид решил взять крупную сумму, чтобы закрыть ею другие, мелкие займы и накопившиеся долги.

«Пришел в банк. Они потребовали у меня первый документ, что я пенсионер и получаю стабильный доход. Что я кредитоспособный. Потом они спросили, в моей ли собственности находится квартира. Я сказал, что да. А меня попросили второй документ на случай моей смерти», — рассказал Никита Богудинов.

Никита оформил займ в банке, чтобы рассчитаться по долгам Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Никите это не показалось странным. Он предоставил документы, подтверждающие, что он владеет квартирой.

«Мне принесли пакет документов, я расписался в них. А они не подписали второй экземпляр, который полагается мне. Но я не думал, что закладываю квартиру. Они потребовали второй документ как страховку на случай моей внезапной смерти. И они именно этим апеллировали», — рассказал Никита Богудинов.

Как объяснил житель Кузнечихи, банк выдал ему на руки 402 тысячи рублей. 102 тысячи мужчина вернул на счет в тот же день, поскольку ему требовалось 300 тысяч из общей суммы.

Мужчина годами пытался поправить свое материальное положение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Никита Богудинов не думал, что берет займ под залог недвижимости Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Когда этот дурачок из квартиры выедет?»

До мая 2025 года Никита подрабатывал и имел дополнительный доход к пенсии. А в июне он оказался в больнице с компрессионным переломом позвоночника, шабашки пришлось оставить. В то же время у него выявили панкреатит. Здоровье не давало ему полноценно работать. При этом у него уже были просрочки по кредитным платежам.

В том же месяце, когда появились силы на подработку, он услышал странный вопрос от сотрудницы местного МФЦ, когда встретился с ней на улице.

«Мы с ровесниками собираемся на работу, подходит Татьяна. Поинтересовалась, сколько у меня в квартире квадратных метров жилая площадь. Я сказал: „С какой целью интересуешься? Она ответила: „Тебе не все равно?“. Я ответил, что жилая площадь 21 квадратный метр, а общую надо по документам смотреть», — рассказал ярославец.

Никита был удивлен внезапному вопросу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По его словам, на том разговор и закончился. Мужчины уехали на подработку, а Никита успел забыть о вопросе. Но в середине июля к нему подошла знакомая и рассказала занятную историю.

«Мол, к ней Таня пристает с вопросом: „Когда этот дурачок из квартиры выедет?“. А я говорю: „Почему я должен выезжать из собственной квартиры?“. В платежах по коммунальным услугам, кстати, до сих пор указано, что я собственник», — рассказал Никита.

Никита Богудинов не намерен съезжать из квартиры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы разобраться в ситуации, Никита обратился к знакомому юристу. Адвокат выяснила, что квартира была продана.

«Суд прошел в 2024 году, а меня только в середине 2025 поставили в известность. И то, благодаря адвокату», — рассказал житель Кузнечихи.

«Это смешная цена»

Как рассказал Никита Богудинов, к судебным приставам его вызывали лишь один раз — по вопросам о задолженности перед другим банком.

«Я ездил туда, поставил их в известность, что я инвалид второй группы. Что у меня квартира в собственности. Что даже после моей смерти с банками рассчитаются. А уже во время разбирательств с адвокатом, судебный пристав после продажи квартиры никаких сведений не дает», — рассказал Никита Богудинов.

Никита утверждает, что приставы не ставили его в известность о продаже квартиры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В УФССП по Ярославской области в ответ на запрос 76.RU рассказали, что в отношении Никиты Богудинова на исполнении находился исполнительный лист, который выдал Ярославский районный суд в пользу банка об обращении взыскания на предмет залога — той самой квартиры. Приставы уточнили, что Никите Богудинову направляли постановление о возбуждении и все процессуальные документы в личном кабинете портала Госуслуг и заказными письмами. По их данным, должник был извещен надлежащим образом. Также в распоряжении редакции оказалось заочное решение суда, согласно которому квартиру было решено реализовать. В документе было указано, что в сентябре 2021 года Никита Богудинов занял у банка 475 тысяч 506 рублей 61 копейку под 14,9% годовых сроком на 120 месяцев. Никита Богудинов выплатил 285 тысяч 284 рубля 15 копеек. По состоянию на 19 июня 2024 года, у него образовалась задолженность на 356 тысяч 134 рубля 59 копеек. В самом кредитном договоре указано, что инвалид обязан был вносить ежемесячно по 7790 рублей 29 копеек вплоть до полной выплаты долга. При этом его пенсия по инвалидности суммарно составляет около 25 тысяч рублей. В региональном УФССП рассказали, что квартира была продана в июне 2025 года. По данным приставов, общая сумма задолженности мужчины составляла около миллиона рублей. Вырученные деньги перевели в банк, а остаток — на счет Никиты Богудинова. Квартиру продали за 1 миллион 454 тысячи 400 рублей.

Никита называет эту сумму «смешной ценой».

«У меня сосед 17-тиметровку этой весной за 2 млн 100 тысяч продал. Откуда они цифру эту взяли? Опять же, у меня 12-летний сын, я ему должен платить алименты. Даже с этой суммы 360 тысяч набегает дополнительных расходов, при моей-то пенсии. Мне в пенсионном дали распечатку, где было видно, куда и какие суммы распределялись. И мне судебный пристав заявляет, что после продажи квартиры они ко мне претензий не имеют, а я как платил по кредитам, так и плачу. То есть, я еще остался должен», — рассказал ярославец.

Никита уверен, что его квартира стоит больше полутора миллионов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Я ей ничего не продавал»

Никита рассказал, что больше не связывался с Татьяной, когда узнал, что она выкупила его квартиру.

«Я ее встретил в магазине лоб в лоб. Она говорила: „Вот, мол, купила квартиру, попасть не могу“. А что ей здесь делать? Я тут один прописан. Договор купли-продажи я с ней не подписывал. Она у меня ничего не покупала, я ей ничего не продавал. Пусть выясняет с банком», — развел руками Никита.

«Я ей ничего не продавал» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Квартира в Кузнечихе — единственное жилье Никиты Богудинова.

«Моя цель — оставить за собой право квартиры. Я не отказываюсь выплачивать те долги, что есть. У нас у половины страны эти долги. Мне некуда идти, я бомж», — рассказал мужчина.

Мужчина рассказал, что адвоката нанял на те деньги, что оказались на его счету после продажи квартиры. По его словам, он получил 595 тысяч рублей.

«Закрыл часть долга по квартире, нанял адвоката, потом у меня два друга в тяжелом положении. Им помог», — рассказал Никита Богудинов.

По его словам, он не знал, откуда на его счету появились полмиллиона. Понимал, что «отвечать за них придется», но использовал по своему усмотрению.

Никита говорит, что ему больше некуда пойти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мы не согласны с решением суда»

Адвокат Никиты Богудинова Оксана Озен рассказала, что они считают незаконным заочное решение суда. По словам юриста, мужчина не был надлежащим образом уведомлен о дате заседания.

«Оба конверта с повестками вернулись в суд, конверт с решением тоже вернулся в суд, о деле он не знал, от получения писем не уклонялся, о поступлении их в почтовое отделение не знал, извещения в почтовом ящике почтальоном не оставлены», — рассказала Оксана Озен.

Адвокат уверена, что Никита Богудинов должен был получить на руки повестку в суд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Также адвокат упомянула о том, что о заключении договора залога житель Кузнечихи узнал только после получения заочного решения суда в июле 2025 года, когда пришел на консультацию.

«Копию договора залога на руки не выдавали в банке, кредитный договор не читал, все условия кредита — со слов сотрудника банка. Подписание большого количества документов в банке объяснили тем, что это страховка для банка на случай его внезапной смерти. Сообщал банку, что является инвалидом второй группы, страдает психическим заболеванием», — рассказала Оксана Озен.

Юрист уверена, что существуют основания для признания недействительными договоров кредита, залога и купли-продажи с новым собственником.

«Я до сих пор в нее ногой не ступала»

Татьяна Шарацкая в беседе с 76.RU рассказала, что квартиру на торгах приобрела на будущее для своего ребенка. По ее словам, женщина была не в курсе, кто является собственником квадратных метров.

«Ко мне в чем вопрос? Я просто купила квартиру, и до сих пор в нее ногой не ступала. Я даже не понимаю, что там внутри. У нас идут судебные тяжбы», — рассказала Татьяна Шарацкая.

По ее словам, она не пыталась связываться напрямую с Никитой Богудиновым.

«Я не знала, что это его квартира. Там многие квартиры продают. Я узнала, только когда на руки получила документы. Счета все на меня приходят, он ни за что не платит. У меня скоро карточки заблокируют. Остаток денег, которые ему перевели, он за мой же счет юриста себе нанимает», — высказалась Татьяна.

Татьяна рассказала, что устала от ситуации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Татьяна не верит, что Никита Богудинов не знал о том, что берет кредит под залог недвижимости.

Неработающему инвалиду просто так дали 400 тысяч? Работающему человеку 400 тысяч не дадут. Естественно ему это все дали под залог. Татьяна Шарацкая приобрела арестованную за долги перед банком квартиру

Представитель Татьяны Шарацкой объяснил, что в суде они выступают в «качестве последнего звена». Он сообщил, что сейчас Никита Богудинов вместе с юристом оспаривает процедуру продажи квартиры управлением Росимущества по Ярославской, Владимирской и Костромской областей. И дальнейшие решения будут зависеть от позиции органов власти и банка в суде.

«В этой ситуации мы к этой процедуре, по большому счету, не имеем никакого отношения. Соответственно, Богудинову необходимо будет предоставить ряд доказательств, которые он обосновывает в своей позиции. При этом, наше мнение в этой ситуации: как суд решит, на основании его заявления, так мы и будем поступать», — рассказал юрист в беседе с 76.RU.

Татьяна до сих пор не была в купленной квартире Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По его словам, Татьяне не принципиально заселиться именно в квартиру Никиты Богудинова. В случае, если суд встанет на сторону инвалида, юрист будет добиваться возврата денег, выплаченных за квартиру.

«В любом случае, в последующем, денежные средства, которые Татьяна Шарацкая оплатила по итогам торгов, я верну. Плюсом верну еще и проценты за пользование чужими денежными средствами. Либо буду требовать от соответствующих органов предоставить равнозначную квартиру в плюс-минус в том же районе, если у Татьяны Шарацкой есть какая-либо территориальная привязанность к местоположению», — уточнил юрист.

Суды все еще идут

Тем временем Никита Богудинов и его адвокат подали иск о признании недействительными кредитного договора, договора залога и договора купли-продажи, заключённого на публичных торгах. В качестве оснований они сообщают, что житель Кузнечихи не мог понимать значение своих действий и руководить ими, не мог понимать значение правовых терминов и юридические последствия кредита под залог недвижимости, залога своего единственного жилья.

Для разрешения спора понадобится экспертиза, которую должен оплатить Никита Богудинов. Тем временем суд приостановил выписку инвалида из квартиры.