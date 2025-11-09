НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Погода на неделю
«Умные решения» в недвижимости
Чем опасны капли для носа
Где лечиться этой осенью
ДТП на мосту
Проблемы с интернетом
Отзыв на путешествие по Африке
Закроют школу
Недвижимость По домам! «Эта квартира совершенна»: в центре Ярославля продают элитное жилье за 120 млн рублей. Фото

«Эта квартира совершенна»: в центре Ярославля продают элитное жилье за 120 млн рублей. Фото

Предлагаем вместе рассмотреть хоромы

94
Четырехкомнатную квартиру с современным ремонтом продают в Ярославле | Источник: «ЦИАН»Четырехкомнатную квартиру с современным ремонтом продают в Ярославле | Источник: «ЦИАН»

Четырехкомнатную квартиру с современным ремонтом продают в Ярославле

Источник:

«ЦИАН»

В центре Ярославля продают квартиру за 120 миллионов рублей. Шикарные хоромы в 172 квадратных метра находятся в доме на Большой Октябрьской, 108.

«Эта квартира совершенна. Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Вот, тут нечего отнять, всё на своих местах. Это квартира, в которой хочется жить, а когда что-то очень нравится и хочется, то какая разница, сколько это стоит? Возможности найдутся обязательно!» — пишет продавец на сайте «ЦИАН».

Собственники ремонт делали под себя, но жилье оказалось мало, поэтому решили продать. В квартире есть большая кухня-гостиная площадью 39 квадратных метров и четыре спальни, в одной из которых есть отдельный санузел и гардеробная.

Кухня совмещена с гостиной | Источник: «ЦИАН»Кухня совмещена с гостиной | Источник: «ЦИАН»

Кухня совмещена с гостиной

Источник:

«ЦИАН»

«В квартире два кондиционера, очиститель воздуха, фильтр для воды с обратным осмосом, теплые полы в кухне-гостиной и санузлах. Квартира находится на крайнем этаже, откуда открывается прекрасный вид и сверху нет соседей. На площадке всего три квартиры», — уточняет продавец.

В квартире панорамные окна | Источник: «ЦИАН»В квартире панорамные окна | Источник: «ЦИАН»
Интерьер выполнен в выдержанных цветах: совмещении дерева, белого и черного | Источник: «ЦИАН»Интерьер выполнен в выдержанных цветах: совмещении дерева, белого и черного | Источник: «ЦИАН»
В мастер-спальне есть своя гардеробная и санузел | Источник: «ЦИАН»В мастер-спальне есть своя гардеробная и санузел | Источник: «ЦИАН»
Стилистика поддерживается во всём доме | Источник: «ЦИАН»Стилистика поддерживается во всём доме | Источник: «ЦИАН»
Вместительная гардеробная до потолка | Источник: «ЦИАН»Вместительная гардеробная до потолка | Источник: «ЦИАН»
Одна из спален выполнена в бежевых тонах | Источник: «ЦИАН»Одна из спален выполнена в бежевых тонах | Источник: «ЦИАН»
+3
Так выглядит детская для девочки | Источник: «ЦИАН»Так выглядит детская для девочки | Источник: «ЦИАН»
В более темных тонах сделала детская для мальчика | Источник: «ЦИАН»В более темных тонах сделала детская для мальчика | Источник: «ЦИАН»
Планировка всей квартиры | Источник: «ЦИАН»Планировка всей квартиры | Источник: «ЦИАН»

В нашем специальном сюжете «По домам!» мы изучаем предложения с сайтов объявлений и рассматриваем жилье за миллионы рублей.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Квартира Продажа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление