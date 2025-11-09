«Эта квартира совершенна»: в центре Ярославля продают элитное жилье за 120 млн рублей. Фото

Четырехкомнатную квартиру с современным ремонтом продают в Ярославле Источник: «ЦИАН»

В центре Ярославля продают квартиру за 120 миллионов рублей. Шикарные хоромы в 172 квадратных метра находятся в доме на Большой Октябрьской, 108.

«Эта квартира совершенна. Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего отнять. Вот, тут нечего отнять, всё на своих местах. Это квартира, в которой хочется жить, а когда что-то очень нравится и хочется, то какая разница, сколько это стоит? Возможности найдутся обязательно!» — пишет продавец на сайте «ЦИАН».

Собственники ремонт делали под себя, но жилье оказалось мало, поэтому решили продать. В квартире есть большая кухня-гостиная площадью 39 квадратных метров и четыре спальни, в одной из которых есть отдельный санузел и гардеробная.

Кухня совмещена с гостиной Источник: «ЦИАН»

«В квартире два кондиционера, очиститель воздуха, фильтр для воды с обратным осмосом, теплые полы в кухне-гостиной и санузлах. Квартира находится на крайнем этаже, откуда открывается прекрасный вид и сверху нет соседей. На площадке всего три квартиры», — уточняет продавец.

