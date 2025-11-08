В Ярославле определили цену на дом довоенной постройки в крупном жилом районе

В Ярославле выставили на продажу старинный дом Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле определили начальную стоимость здания на улице Ползунова, 11Б во Фрунзенском районе. Объявление о его продаже опубликовано на сайте «Дом.РФ».

За имущественный комплекс, состоящий из дома площадью 1,2 тысячи квадратных метра и земельного участка в 28 соток хотят получить минимум 23 миллиона 323 тысячи 790 рублей.

«В окружении находятся административные учреждения и жилые комплексы. Ближайшая остановка общественного транспорта в 130 метрах, ж/д станция в 740 метрах», — говорится в сообщении.

Само здание находится прямо за МФЦ рядом с проспектом Фрунзе. Судя по фото с «Яндекс.Карт», оно выглядит обветшалым, окна заложены кирпичами, а крыша разобрана. По данным публичной кадастровой карты, дом был построен в 1934 году.

Зданию потребуется ремонт Источник: Яндекс.Карты

Землю, где располагается двухэтажка, разрешено использовать для хранения автотранспорта, общественного и делового управления, магазинов, банковской и страховой деятельности, общественного питания и гостиничного обслуживания.

Заявки от желающих приобрести объект будут принимать до 8 декабря 2025 года. Торги пройдут 12 декабря.