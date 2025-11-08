В Ярославле определили цену на дом довоенной постройки в крупном жилом районе

В Ярославле определили начальную стоимость здания на улице Ползунова, 11Б во Фрунзенском районе. Объявление о его продаже опубликовано на сайте «Дом.РФ».
За имущественный комплекс, состоящий из дома площадью 1,2 тысячи квадратных метра и земельного участка в 28 соток хотят получить минимум 23 миллиона 323 тысячи 790 рублей.
«В окружении находятся административные учреждения и жилые комплексы. Ближайшая остановка общественного транспорта в 130 метрах, ж/д станция в 740 метрах», — говорится в сообщении.
Само здание находится прямо за МФЦ рядом с проспектом Фрунзе. Судя по фото с «Яндекс.Карт», оно выглядит обветшалым, окна заложены кирпичами, а крыша разобрана. По данным публичной кадастровой карты, дом был построен в 1934 году.
Землю, где располагается двухэтажка, разрешено использовать для хранения автотранспорта, общественного и делового управления, магазинов, банковской и страховой деятельности, общественного питания и гостиничного обслуживания.
Заявки от желающих приобрести объект будут принимать до 8 декабря 2025 года. Торги пройдут 12 декабря.
Ранее было указано, что здание принадлежит Финансовому университету при правительстве РФ. Строение признали фактически погибшим объектом, подлежащим сносу. Но, по всей видимости, объекту решили вместо этого найти нового владельца.