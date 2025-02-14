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Недвижимость В Ярославле продадут с молотка дом довоенной постройки в оживленном районе

В Ярославле продадут с молотка дом довоенной постройки в оживленном районе

Его стоимость оценивают в десятки миллионов рублей

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1 комментарий
Здание во Фрунзенском районе хотят продать | Источник: Яндекс.КартыЗдание во Фрунзенском районе хотят продать | Источник: Яндекс.Карты

Здание во Фрунзенском районе хотят продать

Источник:

В Ярославле выставят на торги здание на улице Ползунова, 11Б во Фрунзенском районе. Объявление об этом размещено на сайте «Дом.РФ».

— Имущественный комплекс расположен в глубине застройки по улице Ползунова. В окружении находятся административные учреждения и жилые комплексы. Ближайшая остановка общественного транспорта в 130 метрах, ж/д станция в 740 метрах, — говорится в описании объекта на сайте.

Площадь здания — 1,2 тысячи квадратных метров. У него есть подземный этаж. В публичной кадастровой карте указано, что строение — нежилое, его ввели в эксплуатацию в 1934 году.

Здание продадут с торгов | Источник: Дом.РФЗдание продадут с торгов | Источник: Дом.РФ

Здание продадут с торгов

Источник:

Здание оценивают по кадастровой стоимости в 24 миллиона 688 тысяч 47 рублей. Интересно, что ранее было указано, что оно принадлежит Финансовому университету при правительстве РФ и было признано фактически погибшим объектом, который подлежит сносу.

Вместе со зданием новый владелец получит участок площадью 2850 квадратных метров. Стоимость лота пока не определена, объект находится в агентировании. Его планируют продать в четвертом квартале 2025 года.

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Комментарии
1
Гость
39 минут
Народное имущество продают а деньги куда идут? на СВ0 или помощь братским народам?
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