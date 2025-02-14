В Ярославле продадут с молотка дом довоенной постройки в оживленном районе

В Ярославле выставят на торги здание на улице Ползунова, 11Б во Фрунзенском районе. Объявление об этом размещено на сайте «Дом.РФ».
— Имущественный комплекс расположен в глубине застройки по улице Ползунова. В окружении находятся административные учреждения и жилые комплексы. Ближайшая остановка общественного транспорта в 130 метрах, ж/д станция в 740 метрах, — говорится в описании объекта на сайте.
Площадь здания — 1,2 тысячи квадратных метров. У него есть подземный этаж. В публичной кадастровой карте указано, что строение — нежилое, его ввели в эксплуатацию в 1934 году.
Здание оценивают по кадастровой стоимости в 24 миллиона 688 тысяч 47 рублей. Интересно, что ранее было указано, что оно принадлежит Финансовому университету при правительстве РФ и было признано фактически погибшим объектом, который подлежит сносу.
Вместе со зданием новый владелец получит участок площадью 2850 квадратных метров. Стоимость лота пока не определена, объект находится в агентировании. Его планируют продать в четвертом квартале 2025 года.