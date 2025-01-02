Дома, культовые заброшки и насосная станция: в мэрии озвучили список зданий в Ярославле, подлежащих сносу

Какие дома могут снести в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мэрии Ярославля обнародовали список зданий, признанных фактически погибшими и подлежащих сносу. Напомним, в декабре 2024 года власти объявили о сносе 340 руинированных зданий по региону.

— Все они признаны фактически погибшими, несут угрозу жизни и здоровью людей и портят облик наших городов и районов. Объекты внесены в специальный реестр, каждый собственник уведомлен о том, что обязан демонтировать оставшиеся элементы. Если реакции нет, местные органы власти проводят демонтаж самостоятельно, а владельцы компенсируют затраты, — объяснили в областном правительстве.

Здания осматривают и вносят в тот самый реестр фактически погибших, затем чиновники оповещают собственников о демонтаже. Предусмотрены повторные обследования и уведомления владельцев. Затраты на снос будут компенсировать за счет собственника.

В Ярославле предварительно планируют снести более десяти объектов. Их перечень опубликован на сайте мэрии.

Какие здания могут снести в Ярославле:

насосная станция по адресу: Большие Полянки, у дома № 11;

хозпостройка в Заволжском районе, по адресу: ул. Спартаковская, 10 — по этому же адресу находится спортшкола «Медведь»;

здание учебно-производственного комбината в поселке Октябрьский, 12;

здание, принадлежащее Финансовому университету при правительстве РФ, на улице Ползунова, 11б, литера А, А1;

двухэтажный жилой дом на улице Зеленцовской, 36;

сарайки на улице 8 Марта, в районе дома № 4;

руинированные строения на улице Автозаводская, в районе дома № 85;

улица Розы Люксембург, в районе дома № 13;

три двухэтажных здания на улице Полушкина роща;

постройка с верандой на Автозаводской, 73б — по этому же адресу располагается Федерация смешанного боевого единоборства (ММА).