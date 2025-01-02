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Город Дома, культовые заброшки и насосная станция: в мэрии озвучили список зданий в Ярославле, подлежащих сносу

Дома, культовые заброшки и насосная станция: в мэрии озвучили список зданий в Ярославле, подлежащих сносу

Объекты попали в реестр фактически погибших

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Какие дома могут снести в Ярославле

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В мэрии Ярославля обнародовали список зданий, признанных фактически погибшими и подлежащих сносу. Напомним, в декабре 2024 года власти объявили о сносе 340 руинированных зданий по региону.

— Все они признаны фактически погибшими, несут угрозу жизни и здоровью людей и портят облик наших городов и районов. Объекты внесены в специальный реестр, каждый собственник уведомлен о том, что обязан демонтировать оставшиеся элементы. Если реакции нет, местные органы власти проводят демонтаж самостоятельно, а владельцы компенсируют затраты, — объяснили в областном правительстве.

Здания осматривают и вносят в тот самый реестр фактически погибших, затем чиновники оповещают собственников о демонтаже. Предусмотрены повторные обследования и уведомления владельцев. Затраты на снос будут компенсировать за счет собственника.

В Ярославле предварительно планируют снести более десяти объектов. Их перечень опубликован на сайте мэрии.

Какие здания могут снести в Ярославле:

  • насосная станция по адресу: Большие Полянки, у дома № 11;

  • хозпостройка в Заволжском районе, по адресу: ул. Спартаковская, 10 — по этому же адресу находится спортшкола «Медведь»;

  • здание учебно-производственного комбината в поселке Октябрьский, 12;

  • здание, принадлежащее Финансовому университету при правительстве РФ, на улице Ползунова, 11б, литера А, А1;

  • двухэтажный жилой дом на улице Зеленцовской, 36;

  • сарайки на улице 8 Марта, в районе дома № 4;

  • руинированные строения на улице Автозаводская, в районе дома № 85;

  • улица Розы Люксембург, в районе дома № 13;

  • три двухэтажных здания на улице Полушкина роща;

  • постройка с верандой на Автозаводской, 73б — по этому же адресу располагается Федерация смешанного боевого единоборства (ММА).

К слову, дома на Полушкиной роще — это исторический комплекс, построенный в стиле постконструктивизм. По одной из версий градозащитников, это могут быть коттеджи руководства ЯрРАКа (Резино-асбестового комбината). Историю этих зданий мы публиковали в отдельном материале.

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