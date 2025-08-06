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Недвижимость Это вам не квартира Фоторепортаж Затерялись возле крупного проспекта: показываем роскошные частные дома в спальном районе Ярославля

Затерялись возле крупного проспекта: показываем роскошные частные дома в спальном районе Ярославля

В новым выпуске «Это вам не квартира»

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3 комментария
Смотрим на частные дома во Фрунзенском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСмотрим на частные дома во Фрунзенском районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Смотрим на частные дома во Фрунзенском районе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Иметь свой дом и не сталкиваться с сотнями соседей, как это бывает бы в высотках, — мечта многих. В Ярославле частные сектора встречаются довольно часто и некоторые из них находятся в 10-15 минутах от центра. Наш фотограф отправляется в различные уголки города, где находит дорогие, красивые и необычные дома для рубрики «Это вам не квартира».

В новом выпуске фотограф 76.RU покажет, какие частные дома построили себе ярославцы между улицей Ярославская и проспектом Фрунзе. В районе поселка Мерцалиха продаются несколько участков. Цены варьируются от 3,7 миллиона рублей до 17,8 миллиона рублей.

Дом окружен высоким забором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом окружен высоким забором | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом окружен высоким забором

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот это особняк! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот это особняк! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот это особняк!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот дом цепляет своей милотой. Посмотрите, сколько цветов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот дом цепляет своей милотой. Посмотрите, сколько цветов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот дом цепляет своей милотой. Посмотрите, сколько цветов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Темное дерево и зеленая крыша отлично сочетаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТемное дерево и зеленая крыша отлично сочетаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Темное дерево и зеленая крыша отлично сочетаются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для автомобилей соорудили навес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля автомобилей соорудили навес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для автомобилей соорудили навес

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот особняк еле заметен за забором и гущей листвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот особняк еле заметен за забором и гущей листвы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот особняк еле заметен за забором и гущей листвы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыша дома украшена гирляндой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрыша дома украшена гирляндой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Крыша дома украшена гирляндой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От этого дома исходит уют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОт этого дома исходит уют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

От этого дома исходит уют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо, дом в процессе стройки, но уже выглядит впечатляюще | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВидимо, дом в процессе стройки, но уже выглядит впечатляюще | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Видимо, дом в процессе стройки, но уже выглядит впечатляюще

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы уже показывали роскошные частные дома из других районов города:

  • показываем дорогие частные дома на выезде из Ярославля;

  • изучаем частный сектор с коттеджами на Перекопе;

  • прогуливаемся по элитному району Ярославля с коттеджами у реки;

  • разглядываем хоромы в самой красивой деревне России.

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Коттедж Частный дом Частный сектор
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Комментарии
3
Гость
28 минут
цыганские постройки какие то
Гость
5 минут
На фото амбар какой-то! Или цыганский притон!
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