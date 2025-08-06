Затерялись возле крупного проспекта: показываем роскошные частные дома в спальном районе Ярославля

Иметь свой дом и не сталкиваться с сотнями соседей, как это бывает бы в высотках, — мечта многих. В Ярославле частные сектора встречаются довольно часто и некоторые из них находятся в 10-15 минутах от центра. Наш фотограф отправляется в различные уголки города, где находит дорогие, красивые и необычные дома для рубрики «Это вам не квартира».
В новом выпуске фотограф 76.RU покажет, какие частные дома построили себе ярославцы между улицей Ярославская и проспектом Фрунзе. В районе поселка Мерцалиха продаются несколько участков. Цены варьируются от 3,7 миллиона рублей до 17,8 миллиона рублей.
Ранее мы уже показывали роскошные частные дома из других районов города: