Затерялись возле крупного проспекта: показываем роскошные частные дома в спальном районе Ярославля

Иметь свой дом и не сталкиваться с сотнями соседей, как это бывает бы в высотках, — мечта многих. В Ярославле частные сектора встречаются довольно часто и некоторые из них находятся в 10-15 минутах от центра. Наш фотограф отправляется в различные уголки города, где находит дорогие, красивые и необычные дома для рубрики «Это вам не квартира».