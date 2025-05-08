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Недвижимость Это вам не квартира Фоторепортаж Коттеджи за десятки миллионов: показываем дорогие частные дома на выезде из Ярославля

Коттеджи за десятки миллионов: показываем дорогие частные дома на выезде из Ярославля

Новый выпуск рубрики «Это вам не квартира»

1 602
16 комментариев
Какие коттеджи строят в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие коттеджи строят в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие коттеджи строят в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Иметь свой дом, огород и лужайку — мечта многих. В каждом районе Ярославля имеются частные секторы, заполненные дорогими коттеджами. Одни украшены башнями и скульптурами, другие привлекают своими размерами или стильными цветами фасадов.

В сюжете «Это вам не квартира» мы изучаем частные секторы Ярославля и разглядываем роскошные коттеджи горожан. В прошлых выпусках мы показывали особняки из центра Заволжского района, хоромы из самого красивого села России и дорогие дома в Красноперекопском районе.

Для нового выпуска мы прошлись по улицам Карачихи и села Пахна.

Дом выделяется своей формой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом выделяется своей формой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом выделяется своей формой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Забор сделан в цвет крыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗабор сделан в цвет крыши | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Забор сделан в цвет крыши

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А эта «крепость», наверное, рассчитана на несколько семей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА эта «крепость», наверное, рассчитана на несколько семей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А эта «крепость», наверное, рассчитана на несколько семей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Облицовка под сруб выглядит привлекательно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОблицовка под сруб выглядит привлекательно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Облицовка под сруб выглядит привлекательно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У этого дома есть мансарда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ этого дома есть мансарда | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У этого дома есть мансарда

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие симпатичные окна! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие симпатичные окна! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие симпатичные окна!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот коттедж продается за 39,9 миллиона рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот коттедж продается за 39,9 миллиона рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот коттедж продается за 39,9 миллиона рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом стоит на участке 12 соток | Источник: AvitoДом стоит на участке 12 соток | Источник: Avito

Дом стоит на участке 12 соток

Источник:

Avito

Через большое окно в комнату будет попадать много света | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерез большое окно в комнату будет попадать много света | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Через большое окно в комнату будет попадать много света

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с поселком Карачиха есть село Пахна, в котором так же стоят дорогие коттеджи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом с поселком Карачиха есть село Пахна, в котором так же стоят дорогие коттеджи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с поселком Карачиха есть село Пахна, в котором так же стоят дорогие коттеджи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Карачихе и окрестностях много просторных коттеджей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Карачихе и окрестностях много просторных коттеджей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Карачихе и окрестностях много просторных коттеджей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новых деревянных домов не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовых деревянных домов не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новых деревянных домов не так много

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Коттедж Частный дом
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Комментарии
16
Гость
3 часа
Спасибо. Власть и строй сменится народ будет знать где искать тех,кто был за путина.
Гость
3 часа
хачстайл
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