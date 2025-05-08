Коттеджи за десятки миллионов: показываем дорогие частные дома на выезде из Ярославля

Иметь свой дом, огород и лужайку — мечта многих. В каждом районе Ярославля имеются частные секторы, заполненные дорогими коттеджами. Одни украшены башнями и скульптурами, другие привлекают своими размерами или стильными цветами фасадов.

В сюжете «Это вам не квартира» мы изучаем частные секторы Ярославля и разглядываем роскошные коттеджи горожан. В прошлых выпусках мы показывали особняки из центра Заволжского района, хоромы из самого красивого села России и дорогие дома в Красноперекопском районе.