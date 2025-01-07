Десятки миллионов за заборами: прогуливаемся по элитному району Ярославля с коттеджами у реки

В каких домах живут ярославцы на Тверицкой набережной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Иметь свой участок и большой дом — мечта многих. В Ярославле много частных секторов, которые расположены в разных частях города. Одним из самых дорогих мест является Тверицкая набережная. Гуляя по этой улице, через раз встречаешь особняки, похожие на замки. Все выглядят дорого, а элитности району добавляет вид на Волгу.

В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» гуляем по Тверицкой набережной и рассматриваем дорогие особняки ярославцев.

Без лишней помпезности, но явно дорого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это точно частный дом, а не отель? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сбоку будто не хватает окон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Тверицкая набережная считается местом дорогостоящей недвижимости, и не зря. На популярном сайте для публикации объявлений дома в этом районе предлагают за большие деньги. Например, коттедж площадью 214,7 квадратного метра на участке 10 соток предлагают купить за 21 миллион рублей. Здание расположено на 2-й Тверицкой улице.

Ипотеку предлагают от 319 тысяч рублей в месяц Источник: Avito.ru











На самой Тверицкой набережной есть дом площадью 112 квадратных метра. Его продают за 12 миллионов. Но нужно учитывать, что придется потратиться на внутреннюю отделку коттеджа, а также оформление самого участка.

Дом без внутренней отделки предлагают по цене меньше, но и квадратура меньше Источник: Avito.ru











Таунхаус предлагают почти за 6 миллионов рублей Источник: Avito.ru











Для желающих переехать на Тверицкую набережную есть еще более «бюджетный» вариант. За 5,9 миллиона рублей можно купить таунхаус площадью 56 квадратных метра. Внутренняя отделка вновь за свой счет.

Необычная архитектура Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кованый забор выглядит дорого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Забор и дом сочетаются друг с другом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Тверицкой набережной любят строить дома, похожие на средневековые замки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Этот особняк целиком не видно из-за гаража и забора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Аккуратный домик с террасой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Полноценный замок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один дом в современном стиле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Панорамные окна выходят на Волгу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Интересно, тут живет одна семья или несколько Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Классический внешний вид для дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Необычный цвет выделяет дом на фоне остальных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









