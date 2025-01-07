Десятки миллионов за заборами: прогуливаемся по элитному району Ярославля с коттеджами у реки

Иметь свой участок и большой дом — мечта многих. В Ярославле много частных секторов, которые расположены в разных частях города. Одним из самых дорогих мест является Тверицкая набережная. Гуляя по этой улице, через раз встречаешь особняки, похожие на замки. Все выглядят дорого, а элитности району добавляет вид на Волгу.
В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» гуляем по Тверицкой набережной и рассматриваем дорогие особняки ярославцев.
Тверицкая набережная считается местом дорогостоящей недвижимости, и не зря. На популярном сайте для публикации объявлений дома в этом районе предлагают за большие деньги. Например, коттедж площадью 214,7 квадратного метра на участке 10 соток предлагают купить за 21 миллион рублей. Здание расположено на 2-й Тверицкой улице.
На самой Тверицкой набережной есть дом площадью 112 квадратных метра. Его продают за 12 миллионов. Но нужно учитывать, что придется потратиться на внутреннюю отделку коттеджа, а также оформление самого участка.
Для желающих переехать на Тверицкую набережную есть еще более «бюджетный» вариант. За 5,9 миллиона рублей можно купить таунхаус площадью 56 квадратных метра. Внутренняя отделка вновь за свой счет.