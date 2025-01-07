НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

переменная облачность, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 750мм 79%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Коттеджи у реки
Афиша на 7 января
Что такое «легкое метро»
Нападение на кладбище
Расписание богослужений на Рождество
Приостановили продажу билетов на матчи
Погода по дням
Какую экзотику привозят в Ярославль
Куда сходить в Ярославле
Каким был 2024 для бизнеса
Недвижимость Это вам не квартира фоторепортаж Десятки миллионов за заборами: прогуливаемся по элитному району Ярославля с коттеджами у реки

Десятки миллионов за заборами: прогуливаемся по элитному району Ярославля с коттеджами у реки

Новый выпуск рубрики «Это вам не квартира»

1 025
17 комментариев

В каких домах живут ярославцы на Тверицкой набережной

Источник:

Иметь свой участок и большой дом — мечта многих. В Ярославле много частных секторов, которые расположены в разных частях города. Одним из самых дорогих мест является Тверицкая набережная. Гуляя по этой улице, через раз встречаешь особняки, похожие на замки. Все выглядят дорого, а элитности району добавляет вид на Волгу.

В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» гуляем по Тверицкой набережной и рассматриваем дорогие особняки ярославцев.

Без лишней помпезности, но явно дорого

Источник:

Это точно частный дом, а не отель?

Источник:

Сбоку будто не хватает окон

Источник:

Тверицкая набережная считается местом дорогостоящей недвижимости, и не зря. На популярном сайте для публикации объявлений дома в этом районе предлагают за большие деньги. Например, коттедж площадью 214,7 квадратного метра на участке 10 соток предлагают купить за 21 миллион рублей. Здание расположено на 2-й Тверицкой улице.

Ипотеку предлагают от 319 тысяч рублей в месяц

Источник:

На самой Тверицкой набережной есть дом площадью 112 квадратных метра. Его продают за 12 миллионов. Но нужно учитывать, что придется потратиться на внутреннюю отделку коттеджа, а также оформление самого участка.

Дом без внутренней отделки предлагают по цене меньше, но и квадратура меньше

Источник:

Таунхаус предлагают почти за 6 миллионов рублей

Источник:

Для желающих переехать на Тверицкую набережную есть еще более «бюджетный» вариант. За 5,9 миллиона рублей можно купить таунхаус площадью 56 квадратных метра. Внутренняя отделка вновь за свой счет.

Необычная архитектура

Источник:

Кованый забор выглядит дорого

Источник:

Забор и дом сочетаются друг с другом

Источник:

На Тверицкой набережной любят строить дома, похожие на средневековые замки

Источник:

Этот особняк целиком не видно из-за гаража и забора

Источник:

Аккуратный домик с террасой

Источник:

Полноценный замок

Источник:

Еще один дом в современном стиле

Источник:

Панорамные окна выходят на Волгу

Источник:

Интересно, тут живет одна семья или несколько

Источник:

Классический внешний вид для дома

Источник:

Необычный цвет выделяет дом на фоне остальных

Источник:

Задумка для дома хорошая, но видно, что он пока не окончен

Источник:
ПО ТЕМЕ
Коттедж Частный дом Участок Дом Особняк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
1 час
Домики прислуги в дотационном кавказе
Гость
1 час
илита, тьфу.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление