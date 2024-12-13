Купеческие особняки и современные коттеджи: разглядываем хоромы в самой красивой деревне России

В получасе езды от Ярославля, в Некрасовском районе, коротает свой век село Вятское. В 2015 году его включили в Ассоциацию самых красивых деревень России. Спустя еще четыре года, в ноябре 2019-го, Вятское решили добавить в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В селе действительно есть на что посмотреть. И это не только музеи. От некоторых частных домов здесь порой не оторвать глаз.
В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» показываем жилье, которое встретишь не в каждом селе.
Многие дома в Вятском похожи на купеческие. Но что-то в них выдает современность. Например, в некоторых местах может «вылезти» отделка сайдингом или пластиковые окна.
Но где-то сохраняют исторический вид зданий. Например, дом купца Савельева. Сейчас он служит дачей ярославцу.
С историческими домами в Вятском соседствуют современные коттеджи. В основном они двухэтажные. Отделка у всех разная: есть кирпич, дерево, сайдинг. А кто-то просто покрыл фасад краской.
Дома в самой красивой деревне России недешевые. Например, двухэтажный коттедж площадью 190 квадратных метров продают за 12 миллионов рублей.
Можно найти вариант дешевле, но площадь дома, конечно, будет меньше — 45 квадратных метров. А еще ему требуется ремонт, и в дом не проведена вода. Цена — 1,8 миллиона рублей.
Ранее мы показывали, как живет уединенный поселок с коттеджами под Ярославлем.