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Недвижимость Это вам не квартира фоторепортаж Купеческие особняки и современные коттеджи: разглядываем хоромы в самой красивой деревне России

Купеческие особняки и современные коттеджи: разглядываем хоромы в самой красивой деревне России

Вятское в Ярославской области изобилует разнообразием жилья

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5 комментариев

У этого дома весьма интересная история. В 2017 году он принадлежал ярославскому адвокату, и здание арестовали за долги

Источник:

В получасе езды от Ярославля, в Некрасовском районе, коротает свой век село Вятское. В 2015 году его включили в Ассоциацию самых красивых деревень России. Спустя еще четыре года, в ноябре 2019-го, Вятское решили добавить в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В селе действительно есть на что посмотреть. И это не только музеи. От некоторых частных домов здесь порой не оторвать глаз.

В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» показываем жилье, которое встретишь не в каждом селе.

Дом возвышается за забором

Источник:

Многие дома в Вятском похожи на купеческие. Но что-то в них выдает современность. Например, в некоторых местах может «вылезти» отделка сайдингом или пластиковые окна.

Трудно поверить, но это жилой частный дом. Обычно в таких обустраивают музеи или галереи

Источник:

Но где-то сохраняют исторический вид зданий. Например, дом купца Савельева. Сейчас он служит дачей ярославцу.

Раньше это было усадьбой

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Местные контрасты — наличники и современная отделка

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Даже деревянная избушка выглядит ухоженной

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С историческими домами в Вятском соседствуют современные коттеджи. В основном они двухэтажные. Отделка у всех разная: есть кирпич, дерево, сайдинг. А кто-то просто покрыл фасад краской.

Судя по всему, на участке всё еще идет стройка

Источник:

В селе много деревянных домов

Источник:

А тут настоящий дворец

Источник:

Дом на выезде из деревни выглядит гармонично

Источник:

Здесь дом совместили с гаражом

Источник:

Местные выбирают разный конструктив

Источник:

Одноэтажный домик выглядит скромно, но уютно

Источник:

А этот коттедж спрятали за забором

Источник:

Дома в самой красивой деревне России недешевые. Например, двухэтажный коттедж площадью 190 квадратных метров продают за 12 миллионов рублей.

В доме есть внутренняя отделка

Источник:

Можно найти вариант дешевле, но площадь дома, конечно, будет меньше — 45 квадратных метров. А еще ему требуется ремонт, и в дом не проведена вода. Цена — 1,8 миллиона рублей.

Дому требуется ремонт

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Ранее мы показывали, как живет уединенный поселок с коттеджами под Ярославлем.

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Частные дома Вятское Недвижимость Некрасовский район
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Комментарии
5
Гость
2 часа
В большинстве своем строят сарии...баблосы есть, а фантазии и вкуса ноль.
Гость
1 час
Срвренно стильно, за то свое и свой участок с землёй)))
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