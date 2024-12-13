Купеческие особняки и современные коттеджи: разглядываем хоромы в самой красивой деревне России

У этого дома весьма интересная история. В 2017 году он принадлежал ярославскому адвокату, и здание арестовали за долги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В получасе езды от Ярославля, в Некрасовском районе, коротает свой век село Вятское. В 2015 году его включили в Ассоциацию самых красивых деревень России. Спустя еще четыре года, в ноябре 2019-го, Вятское решили добавить в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В селе действительно есть на что посмотреть. И это не только музеи. От некоторых частных домов здесь порой не оторвать глаз.

В новом выпуске рубрики «Это вам не квартира» показываем жилье, которое встретишь не в каждом селе.

Дом возвышается за забором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие дома в Вятском похожи на купеческие. Но что-то в них выдает современность. Например, в некоторых местах может «вылезти» отделка сайдингом или пластиковые окна.

Трудно поверить, но это жилой частный дом. Обычно в таких обустраивают музеи или галереи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но где-то сохраняют исторический вид зданий. Например, дом купца Савельева. Сейчас он служит дачей ярославцу.

Раньше это было усадьбой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные контрасты — наличники и современная отделка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Даже деревянная избушка выглядит ухоженной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С историческими домами в Вятском соседствуют современные коттеджи. В основном они двухэтажные. Отделка у всех разная: есть кирпич, дерево, сайдинг. А кто-то просто покрыл фасад краской.

Судя по всему, на участке всё еще идет стройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В селе много деревянных домов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А тут настоящий дворец Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дом на выезде из деревни выглядит гармонично Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь дом совместили с гаражом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Местные выбирают разный конструктив Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Одноэтажный домик выглядит скромно, но уютно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А этот коттедж спрятали за забором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дома в самой красивой деревне России недешевые. Например, двухэтажный коттедж площадью 190 квадратных метров продают за 12 миллионов рублей.

В доме есть внутренняя отделка Источник: Avito.ru











Можно найти вариант дешевле, но площадь дома, конечно, будет меньше — 45 квадратных метров. А еще ему требуется ремонт, и в дом не проведена вода. Цена — 1,8 миллиона рублей.

Дому требуется ремонт Источник: Avito.ru









