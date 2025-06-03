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Недвижимость Готовьтесь ахнуть: эксперты назвали среднюю стоимость квартир в новостройках Ярославля

Готовьтесь ахнуть: эксперты назвали среднюю стоимость квартир в новостройках Ярославля

Чтобы их приобрести, без ипотеки вряд ли получится обойтись

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29 комментариев
Сколько стоят квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоят квартиры в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоят квартиры в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в мае 2025 года стали продавать больше квартир в новостройках. Об этом рассказали эксперты «Яндекс Недвижимости». По их данным, количество предложений увеличилось на 7,1% в сравнении с апрелем.

Выросла и цена на жилье данного сегмента. Медианная цена квадратного метра в ярославских новостройках составила 113 тысяч рублей, что на 1,8% выше, чем в апреле.

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

При таких показателях, средняя стоимость готовой квартиры от застройщика в Ярославле перевалила за 6 миллионов рублей.

«Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 6,2 млн рублей, а средняя площадь — 56,1 квадратных метра», — рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».

Специалисты рассказали, что в крупных российских городах, в том числе, в миллионниках, участники рынка первичной недвижимости стали активнее к концу весны. Но в дальнейшем все будет зависеть от того, снизятся ли ставки по ипотеке.

«Рост базы доступных предложений и небольшой рост цены метра в новостройках в среднем по мегаполисам сопровождаются также ростом количества сделок с квартирами в некоторых миллионниках. Такая активность на рынке характерна для текущего сезона, однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли», — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Как вам цены на квартиры в Ярославле?

Адекватные, с учетом нынешних реалий на рынке
Ужас! Где брать денег?
Напишу свое мнение в комментариях
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Новостройка Недвижимость Квартира
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Комментарии
29
Гость
7 часов
А стоимость квартир соответствует доходам населения в регионе? По нормальному квартира не может стоить 6-10 миллионов при доходах на человека 40-50 тысяч! Что-то тут не сходится, неперспективно.
Гость
6 часов
14 лет работаю в бюджетной сфере, зп 500 тр в год. На что купить квартиру?
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