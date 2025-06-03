Готовьтесь ахнуть: эксперты назвали среднюю стоимость квартир в новостройках Ярославля

Сколько стоят квартиры в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в мае 2025 года стали продавать больше квартир в новостройках. Об этом рассказали эксперты «Яндекс Недвижимости». По их данным, количество предложений увеличилось на 7,1% в сравнении с апрелем.

Выросла и цена на жилье данного сегмента. Медианная цена квадратного метра в ярославских новостройках составила 113 тысяч рублей, что на 1,8% выше, чем в апреле.

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

При таких показателях, средняя стоимость готовой квартиры от застройщика в Ярославле перевалила за 6 миллионов рублей.

«Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 6,2 млн рублей, а средняя площадь — 56,1 квадратных метра», — рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».

Специалисты рассказали, что в крупных российских городах, в том числе, в миллионниках, участники рынка первичной недвижимости стали активнее к концу весны. Но в дальнейшем все будет зависеть от того, снизятся ли ставки по ипотеке.

«Рост базы доступных предложений и небольшой рост цены метра в новостройках в среднем по мегаполисам сопровождаются также ростом количества сделок с квартирами в некоторых миллионниках. Такая активность на рынке характерна для текущего сезона, однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли», — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.