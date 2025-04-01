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Стало известно, что будет со скандальной заброшенной высоткой в Ярославле

Власти рассказали о судьбе опасного недостроя

382
2 комментария
В Ярославле рассказали о судьбе опасной заброшки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле рассказали о судьбе опасной заброшки | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле рассказали о судьбе опасной заброшки

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославской области рассказали, что будет с опасным недостроем на Сосновой улице, 3 в Заволжском районе Ярославля.

«Там грязь, открыты люки»

Высотка, которую начинали возводить в 2014 году, но так и не достроили, сейчас стала заброшенной. Объект не огорожен, к нему имеют доступ все желающие. Недавно с недостроя упал 15-летний подросток. К счастью, остался жив. Сейчас находится на лечении.

— Там грязь, открытые люки, мусор. Заставьте собственника поставить забор, — обратились местные жители к губернатору Ярославской области.

Шахта лифта выглядит опасной | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUШахта лифта выглядит опасной | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Шахта лифта выглядит опасной

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Возможно завершение строительства

В Министерстве строительства и ЖКХ региона пояснили, что дом был включен в реестр проблемных объектов из-за неисполнения застройщиком — ООО «Монблан» — своих обязательств перед дольщиками. В Арбитражном суде сейчас находится дело о банкротстве компании.

Недавно с недостроя упал подросток | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНедавно с недостроя упал подросток | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Недавно с недостроя упал подросток

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

«В настоящее время в рамках дела о банкротстве рассматривается заявление Публично-правовой компании „Фонд развития территорий“ о передаче прав на земельный участок. В случае принятия судом решения о передаче объекта, решение о дальнейшем способе распоряжения, включая реализацию прав на указанное имущество на торгах, завершение строительства объекта будет принято ППК „Фонд развития территорий“», — сообщили в правительстве региона.

«Фонд развития территорий» был образован в 2017 году путем объединения государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В самом фонде сообщают, что он создан для формирования комфортных и благоприятных условий проживания россиян в каждом регионе. Фонд занимается переселением граждан из аварийного жилья, модернизацией коммунальной инфраструктуры, восстановлением прав дольщиков и другим проектами.

Режим повышенной готовности

В Минстрое добавили, что сейчас содержанием объекта должен заниматься конкурсный управляющий. Однако он в полном объеме свои обязанности не выполняет. В администрации Заволжского района сообщили, что уже привлекали его к административной ответственности из-за отсутствия ограждения. И намерены сделать это повторно.

«В настоящее время администрация, насколько смогла, ограничила доступ к недострою — зашили первый этаж железом, досками. Но возможность попасть внутрь остается. Решается вопрос о закрытии лестничных маршей. Лучший вариант — выставить охрану, установить видеокамеры», — сообщили в районной администрации.

Объект не огорожен | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUОбъект не огорожен | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Объект не огорожен

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Из-за падения подростка власти Ярославля объявили режим повышенной готовности. Теперь за счет бюджета дом должны обнести забором.

«Мы определим подрядчика, который закроет доступ на данный объект. Дополнительно проработаем вопрос об установке здесь видеонаблюдения», — отметил мэр Артем Молчанов.

Пока забора нет, у недостроя, действительно, хотят выставить охрану и организовать видеонаблюдение.

До пообещали огородить | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUДо пообещали огородить | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

До пообещали огородить

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

История недостроя

Проблемный дом в 2014 году начала строить компания «Монблан». Планировалось, что в жилой комплекс войдут два здания: один 10-этажный дом, второй разноуровневый — 15–24-этажный. Десятиэтажный дом был введен в эксплуатацию. А второй объект так и не достроили. К 2018 году стройка окончательно застопорилась. Дольщикам выплатили компенсации. Но сам недострой остался заброшенным и постепенно ветшающим.

ООО «Монблан» была образована в 2008 году и зарегистрирована на Московском проспекте в Ярославле. Учредителем и владельцем 50% акций выступал бизнесмен Алексей Лагунин. Он также был владельцем скандальной компании ООО «Мариан Строй», по вине которой без жилья остались 150 дольщиков в Дзержинском районе. С деньгами людей предприниматель уехал в Испанию. Но Лагунина экстрадировали в Россию, чтобы судить за мошенничество.

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Комментарии
2
Гость
17 минут
Когда уже булут продавать землю под строительство домов,в в столице стоит м2 203- 215,в ярослачле, перекупшики уже ломят 300 тыс- 280, на нулевом цикле,с голыми тенами 180 тыс м 2..Куда это годится..Чем больше жилья тем,возможно цены остановятся.
Гость
4 минуты
Пока не упал мальчик , дай Бог ему здоровья, и дело не получило резонанс, никому не было дело до заброшенной стройки. На блестки и фонарики деньги находят, а на элементарный забор и охрану своей безалаберности, денег нет.
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