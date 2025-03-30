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Происшествия проблема Оступился и упал вниз: в Ярославле подросток пострадал во время игры в недострое-гиганте

Оступился и упал вниз: в Ярославле подросток пострадал во время игры в недострое-гиганте

Рассказываем историю проблемного объекта

941
6 комментариев
Дом заброшен уже много лет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUДом заброшен уже много лет | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Дом заброшен уже много лет

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле 15-летний подросток упал с заброшки на Сосновой улице. Вместе с друзьями он проводил время в гигантском недострое.

«При движении по парапету подросток оступился и упал на землю у дома. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Пострадавшего увезли в больницу, но позже подростка отпустили на амбулаторное лечение. Его здоровью ничего не угрожает.

Сейчас следователи проводят проверку. После нее будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за безопасность строительного объекта.

Что за недострой такой

Недострой часто привлекает внимание подростков. Об этой проблеме 76.RU писал еще в 2020 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUНедострой часто привлекает внимание подростков. Об этой проблеме 76.RU писал еще в 2020 году | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Недострой часто привлекает внимание подростков. Об этой проблеме 76.RU писал еще в 2020 году

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Недостроенная громада разноуровневого многоквартирного дома № 3 на улице Сосновой возвышается в спальном районе. История заброшенного здания началась в 2014 году. Тогда застройщик ООО «Монблан» захотел возвести в Заволжском районе жилой комплекс переменной этажности, состоящий из двух домов в 10 и 15–24 этажа. Получив разрешение на строительство, компания приступила к работе.

Компания ООО «Монблан» была образована в 2008 году и зарегистрирована на Московском проспекте в Ярославле. Уставный капитал компании составлял 30 тысяч рублей. Учредитель и владелец 50% акций компании — Лагунин Алексей Вячеславович. Он же — владелец скандальной компании ООО «Мариан Строй», кинувшей 150 дольщиков. С их деньгами он уехал в Испанию. Лагунина объявили в международный розыск и экстрадировали в Россию, чтобы судить за мошенничество.

Со строительством десятиэтажки проблем не возникло. Сейчас дом и газовая котельная введены в эксплуатацию и там живут люди. А вот второму проекту не суждено было реализоваться.

На этапе строительства люди стали покупать квартиры. Увидев, что первый объект уже почти готов, никто не мог подумать, чем обернется вложение денег в жилье от «Монблана».

Поначалу строители активно продолжали работу, но со временем спецтехнику на объекте стали видеть всё реже. К 2018 году, когда люди поняли, что возводить дом дальше никто не собирается, застройщик уже начал процедуру банкротства.

Внутри много опасных объектов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВнутри много опасных объектов | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Внутри много опасных объектов

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

С 2018 года здание оказалось полностью брошенным. Вокруг него даже не выставили ограду, тем самым сделав недострой пристанищем бомжей и скучающих подростков. Родители писали бесконечные жалобы в городскую администрацию с просьбой выставить забор вокруг здания, а чиновники открещивались — на эти цели бюджет предусмотрен не был.

Пока монолитный остов многоэтажки привлекал внимание подростков, обманутые дольщики пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. Люди годами бились во все инстанции, чтобы вернуть вложенные деньги.

— Согласно информации департамента строительства Ярославской области, с декабря 2021 года начались выплаты пострадавшим гражданам — участникам долевого строительства, — рассказали в 2022 году в мэрии Ярославля.

Тогда же сообщалось, что само здание не будет брошенным вечно. Заканчивать проект фирмы «Монблан» будет государство. Недостроенный объект возьмет на себя «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Предполагается, что фонд займется завершением строительства дома после окончания процедуры банкротства застройщика.

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Комментарии
6
Гость
1 час
В Дзержинском районе Ярославля неизвестные вандалы разломали новенькую трамвайную остановку у ЖК «Октябрь». Остановку поставили относительно недавно, минувшей осенью, в рамках трамвайной концессии. Остановка полностью отвечает современным требованиям, имеет подсветку, гнежда для зарядки гаджетов.
Гость
1 час
Противоправных действий не выявлено. А то, чо лез куда не надо -не противоправные ли это действия?
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