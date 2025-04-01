После падения ребенка: в Ярославле оградят примечательный недострой, где гуляют подростки

Власти Ярославля решили оградить территорию недостроя на Сосновой улице, 3 в Заволжском районе. На днях там произошло ЧП — с четвертого этажа упал 15-летний мальчик. К счастью, обошлось без серьезных травм, его отпустили лечиться дома. Но случай стал тревожным сигналом для властей.
«Режим повышенной готовности введён после падения ребёнка с недостроя в Заволжском районе. Собственник данного здания обеспечивает безопасность на территории недостроя. Прокуратура Заволжского района неоднократно обращалась с предписаниями исправить сложившуюся ситуацию. Однако она сохранялась. Теперь мы определим подрядчика, который закроет доступ на данный объект. Дополнительно проработаем вопрос об установке здесь видеонаблюдения», — рассказал мэр Ярославля Артём Молчанов.
Градоначальник уточнил, что на повторном заседании комиссии по ЧС будет принято решение о выделении средств на ограждение вокруг заброшки. До этого времени на территории будет дежурить охрана.
После инцидента следователи начали проверку. Это не первый случай, когда ребенок травмируется в недостроенном здании. Ранее в высотной заброшке на улице Саукова упала 12-летняя девочка. Ребенка увозили оттуда на скорой. После происшествия глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Ранее мы рассказывали историю недостроенного жилого дома на Сосновой улице, 3. Остов многоэтажки пустует с 2018 года. История ее строительства связана с обманутыми дольщиками и скандальным бизнесменом.