После падения ребенка: в Ярославле оградят примечательный недострой, где гуляют подростки

Территорию недостроя в Заволжском районе Ярославля оградят Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Власти Ярославля решили оградить территорию недостроя на Сосновой улице, 3 в Заволжском районе. На днях там произошло ЧП — с четвертого этажа упал 15-летний мальчик. К счастью, обошлось без серьезных травм, его отпустили лечиться дома. Но случай стал тревожным сигналом для властей.

«Режим повышенной готовности введён после падения ребёнка с недостроя в Заволжском районе. Собственник данного здания обеспечивает безопасность на территории недостроя. Прокуратура Заволжского района неоднократно обращалась с предписаниями исправить сложившуюся ситуацию. Однако она сохранялась. Теперь мы определим подрядчика, который закроет доступ на данный объект. Дополнительно проработаем вопрос об установке здесь видеонаблюдения», — рассказал мэр Ярославля Артём Молчанов.

Градоначальник уточнил, что на повторном заседании комиссии по ЧС будет принято решение о выделении средств на ограждение вокруг заброшки. До этого времени на территории будет дежурить охрана.

После инцидента следователи начали проверку. Это не первый случай, когда ребенок травмируется в недостроенном здании. Ранее в высотной заброшке на улице Саукова упала 12-летняя девочка. Ребенка увозили оттуда на скорой. После происшествия глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.