В Ярославле запланировали масштабную застройку в районе выезда с третьего моста через Волгу

В Ярославле планируется еще одна масштабная застройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выставят на торги под застройку большую территорию в районе улиц Моховой и 1-й Шоссейной в Заволжском районе (недалеко от того места, где планируется строительство развязок третьего моста через Волгу). Площадь участка составляет 54 217 квадратных метров.

В базе нормативно-правовых актов мэрии уже опубликовано извещение о проведении аукциона по поиску застройщика. Предполагается, что торги пойдут 25 марта. Начальная цена за право арендовать площадку под возведение жилья — 22,3 миллиона рублей.

Здесь будет разрешено строить восьмиэтажные дома и всю необходимую инфраструктуру.

— Застройщик обязан осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства не позднее 9 лет со дня заключения договора, — говорится в проекте договора.

Границы будущего жилого квартала Источник: мэрия Ярославля

Кроме права построить новый квартал на инвестора собираются наложить и определенные обязанности. В частности, в течение года после заключения договора он должен расселить шесть квартир в аварийном доме № 24б на улице 1-й Шоссейной, а также передать в собственность города три однокомнатные квартиры площадью не менее 37 кв. м каждая, три двухкомнатные квартиры площадью не менее 55 кв. м каждая, помещение на первом этаже жилого дома под опорный пункт полиции. Кроме того, застройщик должен будет возвести детский сад на 90 мест.

Напомним, мэрия уже сообщала о намерении отдать этот участок под комплексное развитие территории.

Изначально в 2023 году речь шла о территории площадью 28 606 квадратных метров. И строить на ней хотели дома до 18 этажей. Но в июне 2024 года было решено сократить количество этажей в новостройках до восьми, при этом почти в два раза увеличив площадь участка. И так как в районе был выявлен дефицит мест в детских садах, в границы будущей застройки включили место под новую дошкольную организацию.