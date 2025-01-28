«По цене комнаты»: в Ярославле нашли одну из самых дешевых квартир. Разглядываем ее

Квартиру выставили на продажу чуть больше чем за миллион Источник: Avito.ru











В Ярославле выставили на продажу квартиру за 1,3 миллиона рублей. По словам специалистов «Авито Недвижимость», по таким ценам сейчас продают комнаты.

— Продается студия по цене комнаты. Специалисты проанализировали рынок вторичного жилья в Ярославле и нашли одну из самых доступных по стоимости квартир, выставленных на продажу на платформе, — рассказали аналитики сервиса.

Так выглядит спальное место Источник: Avito.ru











Площадь студии — 18 квадратных метров. На них разместили комнату, санузел и кухню, совмещенную с коридором.

— В объявлении указано, что квартира теплая, а электрическая проводка и сантехника в хорошем состоянии. Полы выполнены из плит ДСП, сделан косметический ремонт. Кирпичный дом, в котором продают квартиру, был построен в 1981 году, — рассказали в «Авито Недвижимости».

Коридор совмещен с кухней Источник: Avito.ru











В комнате нашлось место для массивных шкафов Источник: Avito.ru











Так выглядит кухня Источник: Avito.ru











Дом расположен в Тепловом переулке, 3к2, в Заволжском районе Ярославля. Продавец указал, что рядом с домом размещены автобусные остановки «1-я Шоссейная улица» и «Средний поселок». Также в шаговой доступности магазин, детский сад и школа.

— Такой вариант автор объявления предлагает рассмотреть как жилье для студента или объект для последующей сдачи в аренду, — объяснили в «Авито Недвижимости».

Для стиральной машинки тоже нашлось место Источник: Avito.ru