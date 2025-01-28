«По цене комнаты»: в Ярославле нашли одну из самых дешевых квартир. Разглядываем ее

В Ярославле выставили на продажу квартиру за 1,3 миллиона рублей. По словам специалистов «Авито Недвижимость», по таким ценам сейчас продают комнаты.
— Продается студия по цене комнаты. Специалисты проанализировали рынок вторичного жилья в Ярославле и нашли одну из самых доступных по стоимости квартир, выставленных на продажу на платформе, — рассказали аналитики сервиса.
Площадь студии — 18 квадратных метров. На них разместили комнату, санузел и кухню, совмещенную с коридором.
— В объявлении указано, что квартира теплая, а электрическая проводка и сантехника в хорошем состоянии. Полы выполнены из плит ДСП, сделан косметический ремонт. Кирпичный дом, в котором продают квартиру, был построен в 1981 году, — рассказали в «Авито Недвижимости».
Дом расположен в Тепловом переулке, 3к2, в Заволжском районе Ярославля. Продавец указал, что рядом с домом размещены автобусные остановки «1-я Шоссейная улица» и «Средний поселок». Также в шаговой доступности магазин, детский сад и школа.
— Такой вариант автор объявления предлагает рассмотреть как жилье для студента или объект для последующей сдачи в аренду, — объяснили в «Авито Недвижимости».
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