НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 753мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,13
EUR 102,75
Изменится погода
Что будет в доме с атлантами
Объяснились за бизнес-авто
Что строят в Ярославле
Избиение на остановке
Ярославцы ответили Губерниеву
Ликвидируют городскую прокуратуру
Проблемы с электробусами
Обзор на «легкое метро»
Как отдохнуть зимой по-русски
Недвижимость Продают меньше, а берут больше: как в начале 2025 года изменились цены на новостройки в Ярославле

Продают меньше, а берут больше: как в начале 2025 года изменились цены на новостройки в Ярославле

Публикуем данные аналитиков

915
9 комментариев

В Ярославле подорожали квартиры от застройщиков

Источник:

В Ярославле в январе 2025 года подорожали квартиры в новостройках. Об этом сообщают специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость». По их словам, предложений на рынке стало меньше, а вот цены выросли.

— В Ярославле медианная стоимость квадратного метра в новостройках при первичной продаже от застройщика в первой половине января составила 109 тысяч рублей. За месяц она увеличилась на 2,5%. При этом количество доступных предложений сократилось на 7%, — рассказали в компании.

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

При этом средняя полная стоимость квартиры, наоборот, по подсчетам аналитиков, опустилась на 1,9%. Жилье средней площадью 49,9 квадратного метра продают примерно за 5,4 млн рублей.

По наблюдениям экспертов, такая тенденция заметна не только в Ярославле, но и в большинстве российских мегаполисов. В других городах в январе 2025 года тоже выросла медианная цена.

— Медианная стоимость метра в новостройках при первичной продаже от застройщика снизилась за последний месяц только в трех городах: Уфе, Волгограде и Омске. Средняя цена квадратного метра «от девелопера» в мегаполисах России по данным на середину января составляет около 179 тысяч рублей, — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

Эксперты говорят: в январе спрос на квартиры всегда снижается. В ближайшее время, вероятно, цены на квартиры заметно меняться не будут.

— При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах, который связан с изменениями структуры предложения в разных классах объектов. Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени — начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках. Поэтому стагнация или ежемесячный рост в пределах 1% — закономерный сценарий для рынка в ближайшие месяцы, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Сколько построили многоквартирных домов в регионе в 2024 году

Источник:

Ранее мы рассказывали, в каких районах Ярославской области построили больше всего домов в 2024 году.

ПО ТЕМЕ
Недвижимость Новостройки Квартиры Яндекс Недвижимость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
2 часа
Дорожает и дорожать будет, вот это похоже на правду.
Гость
43 минуты
Какие 396 тысяч домов построили в области?Может всё таки квадратных метров?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление