Продают меньше, а берут больше: как в начале 2025 года изменились цены на новостройки в Ярославле

В Ярославле подорожали квартиры от застройщиков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в январе 2025 года подорожали квартиры в новостройках. Об этом сообщают специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость». По их словам, предложений на рынке стало меньше, а вот цены выросли.

— В Ярославле медианная стоимость квадратного метра в новостройках при первичной продаже от застройщика в первой половине января составила 109 тысяч рублей. За месяц она увеличилась на 2,5%. При этом количество доступных предложений сократилось на 7%, — рассказали в компании.

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

При этом средняя полная стоимость квартиры, наоборот, по подсчетам аналитиков, опустилась на 1,9%. Жилье средней площадью 49,9 квадратного метра продают примерно за 5,4 млн рублей.

По наблюдениям экспертов, такая тенденция заметна не только в Ярославле, но и в большинстве российских мегаполисов. В других городах в январе 2025 года тоже выросла медианная цена.

— Медианная стоимость метра в новостройках при первичной продаже от застройщика снизилась за последний месяц только в трех городах: Уфе, Волгограде и Омске. Средняя цена квадратного метра «от девелопера» в мегаполисах России по данным на середину января составляет около 179 тысяч рублей, — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

Эксперты говорят: в январе спрос на квартиры всегда снижается. В ближайшее время, вероятно, цены на квартиры заметно меняться не будут.

— При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах, который связан с изменениями структуры предложения в разных классах объектов. Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени — начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья. Изменения в подходах застройщиков к ценообразованию дают основания говорить, что динамика медианных цен будет разнонаправленной в российских миллионниках. Поэтому стагнация или ежемесячный рост в пределах 1% — закономерный сценарий для рынка в ближайшие месяцы, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

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