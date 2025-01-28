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Недвижимость Где строят больше всего многоквартирных домов: раскрыли данные о недвижимости в Ярославской области

Где строят больше всего многоквартирных домов: раскрыли данные о недвижимости в Ярославской области

Публикуем официальную статистику властей

754
3 комментария

Какие районы Ярославской области застраивают больше всего

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В Ярославской области за 2024 год построили 953,309 тысячи квадратных метров жилья. Причем за прошедшие 12 месяцев ракурс в регионе сместился в сторону индивидуальных домов. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области застройщики сдали 396,317 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах, в то время как 556,992 тысячи квадратных метров пришлось на частную недвижимость.

Самыми застраиваемыми местами региона стали Ярославль и Ярославский район. В столице Золотого кольца возвели 350,919 тысячи квадратных метров. Но здесь построили больше многоквартирных домов — от общей суммы на этот показатель приходится 298,432 тысячи квадратных метров жилья. А вот в Ярославском районе приоритет по застройке распределяется иначе — из 256,683 тысячи квадратных метров 189,22 тысячи пришлись на индивидуальное жилье. Оставшиеся 67,463 тысячи квадратов — многоквартирные дома.

— В 2025 году планируется построить 932 тысячи квадратных метров жилья, — уточнили 76.RU в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

В Ярославле построили больше многоквартирных домов, чем частных

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В Ярославском районе ситуация обратная

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Получается, что в регионе хотят построить меньше жилой недвижимости, чем в прошлом году. По данным «Ярославльстата», в третьем квартале 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках региона достигла 106 тысяч 237 рублей. На вторичном рынке квартиры дешевле — их средняя цена варьируется около 86 тысяч 547 рублей. Информация о том, сколько стоило жилье в четвертом квартале 2024 года, будет известна не раньше 31 января 2025 года.

Доцент кафедры управления и предпринимательства ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров прогнозировал, что в начале 2025 года вновь должна вырасти ставка Центробанка. А значит, вновь может подорожать ипотека. Однако он считает, что тем, кому действительно необходимо собственное жилье, не стоит тянуть с покупкой в ожидании более выгодных времен.

— Если жилье нужно, то его лучше покупать сразу. Жизнь коротка, — рассказал экономист.

В регионе тоже отдали предпочтение индивидуальной застройке

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А вот тем, кто покупает квартиру в целях инвестиций, по мнению эксперта, лучше повременить.

Также свое мнение о тенденциях на жилищном рынке в Ярославле высказывал брокер по недвижимости Данил Смирнов. Он поделился прогнозами о том, какими акциями застройщики будут заманивать покупателей.

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Квартиры Недвижимость Цены Застройка
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Было бы интересно еще узнать следующую статистику: какое количество кв.м. в новостройках не продано - цифры по годам, а также строительство школ, садик и поликлиник и обеспеченность ими жителей вновь сданный домов и районов новостроек. Кажется, что цифры будут совсем не оптимистичными
Гость
1 час
Ценным специалистам из средней Азии раздадут жилье , как в Мытищах это делают , а русские потерпят
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