Где строят больше всего многоквартирных домов: раскрыли данные о недвижимости в Ярославской области

Какие районы Ярославской области застраивают больше всего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области за 2024 год построили 953,309 тысячи квадратных метров жилья. Причем за прошедшие 12 месяцев ракурс в регионе сместился в сторону индивидуальных домов. По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области застройщики сдали 396,317 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах, в то время как 556,992 тысячи квадратных метров пришлось на частную недвижимость.

Самыми застраиваемыми местами региона стали Ярославль и Ярославский район. В столице Золотого кольца возвели 350,919 тысячи квадратных метров. Но здесь построили больше многоквартирных домов — от общей суммы на этот показатель приходится 298,432 тысячи квадратных метров жилья. А вот в Ярославском районе приоритет по застройке распределяется иначе — из 256,683 тысячи квадратных метров 189,22 тысячи пришлись на индивидуальное жилье. Оставшиеся 67,463 тысячи квадратов — многоквартирные дома.

— В 2025 году планируется построить 932 тысячи квадратных метров жилья, — уточнили 76.RU в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области.

В Ярославле построили больше многоквартирных домов, чем частных Источник: Мария Романова / Городские медиа











В Ярославском районе ситуация обратная Источник: Мария Романова / Городские медиа











Получается, что в регионе хотят построить меньше жилой недвижимости, чем в прошлом году. По данным «Ярославльстата», в третьем квартале 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках региона достигла 106 тысяч 237 рублей. На вторичном рынке квартиры дешевле — их средняя цена варьируется около 86 тысяч 547 рублей. Информация о том, сколько стоило жилье в четвертом квартале 2024 года, будет известна не раньше 31 января 2025 года.

Доцент кафедры управления и предпринимательства ЯрГУ имени Демидова Александр Прохоров прогнозировал, что в начале 2025 года вновь должна вырасти ставка Центробанка. А значит, вновь может подорожать ипотека. Однако он считает, что тем, кому действительно необходимо собственное жилье, не стоит тянуть с покупкой в ожидании более выгодных времен.

— Если жилье нужно, то его лучше покупать сразу. Жизнь коротка, — рассказал экономист.

В регионе тоже отдали предпочтение индивидуальной застройке Источник: Мария Романова / Городские медиа











А вот тем, кто покупает квартиру в целях инвестиций, по мнению эксперта, лучше повременить.