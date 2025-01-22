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Недвижимость «Является частью одного из старейших домовладений»: в центре Ярославля продадут исторический дом

«Является частью одного из старейших домовладений»: в центре Ярославля продадут исторический дом

Раньше он принадлежал известному купцу

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Здание является частью «Усадьбы Полушкина»

Источник:

В Ярославле продадут историческое здание на Советской улице, 3а. Дом в самом центре города является частью объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полушкина» (середина XVIII — начало XX века). Известно, что раньше он выполнял функцию флигеля с каретником.

— Здание считается частью усадьбы одного из старейших домовладений в городе и датируется 1896 годом, — говорится на сайте «Дом.РФ», где размещено объявление.

Здание расположено в самом центре города

Источник:

Усадьба Полушкина была одним из старейших домовладений Ярославля. В XVIII веке его основали купцы Полушкины. Затем комплекс перепродавали. В разные годы владельцами были купец Викулин, дворяне Колмогоровы, Михайловы.

В комплекс усадьбы входит четыре здания: «Главный дом», первая треть XVIII в., нач. XX в., (Советская улица, 3), «Флигель хозяйственный с каретником», 1896 г., 9 (Советская улица, 3а), «Флигель западный (конюшня)», 1896 г., (Советская улица, 3б), восточная ограда усадьбы по ул. Советской.

Говорят, что в главном доме некогда жил основатель первого русского театра — Федор Волков. Согласно историческим сведениям, приведенным в акте государственной историко-культурной экспертизы, хозяйственная постройка с каретником появилась в конце XIX — начале ХХ веков, а затем несколько раз перестраивалась в начале ХХ века. Меняли конструкции перекрытий, сводов, стен, ремонтировали полы и печи. Также делали частичную перепланировку и красили стены. А в советское время и вовсе надстроили второй этаж.

Вместе с двухэтажной постройкой площадью 603,8 квадратного метра, новый собственник получит участок земли в 5 соток с видом разрешенного использования: «для эксплуатации нежилого здания». Начальная цена объекта пока не определена, но его собираются продать в первом квартале 2025 года.

Постройка находится в аварийном состоянии. Ранее первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков предупреждал, что дому будут искать нового владельца.

— Мы ведем планомерную работу с федеральными коллегами по приватизации госимущества, находящегося в собственности Российской Федерации и расположенного в регионе. Передача через торги поможет восстановить памятники архитектуры за счет инвесторов, — пояснял он.

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