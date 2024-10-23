Владели купцы и дворяне: в Ярославле продадут старинный дом в самом центре города

В Ярославле на торги выставят старинное здание в центре Источник: правительство Ярославской области











В Ярославле решено выставить на торги дом № 3а на Советской улице, в самом центре города. Он является частью объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полушкина» (середина XVIII — начало XX века). Изначально постройка была хозяйственным флигелем с каретником. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

— Флигель станет еще одним зданием федеральной собственности, которое будет реализовано на торгах, — рассказал первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков. — Мы ведем планомерную работу с федеральными коллегами по приватизации госимущества, находящегося в собственности Российской Федерации и расположенного в регионе. Передача через торги поможет восстановить памятники архитектуры за счет инвесторов.

Дом на Советской улице передали под управление «ДОМ.PФ», который и проведет аукцион. Победитель торгов будет обязан сохранить и отреставрировать объект.

Усадьба Полушкина была одним из старейших домовладений Ярославля. В XVIII его основателями были купцы Полушкины. Затем в разные годы владельцами были купец Викулин, дворяне Колмогоровы, Михайловы. В нее входит четыре здания: «Главный дом», первая треть XVIII в., нач. XX в., (г. Ярославль, ул. Советская, д. 3), «Флигель хозяйственный с каретником», 1896 г., 9 (г. Ярославль, ул. Советская, д. 3а), «Флигель западный (конюшня)», 1896 г., (г. Ярославль, ул. Советская, д. 3б), восточная ограда усадьбы по ул. Советской. Говорят, что в главном доме некогда жил основатель первого русского театра — Федор Волков. Согласно историческим сведениям, приведенным в акте государственной историко-культурной экспертизы, выполненной архитектором-реставратором Юрием Аврутовым, хозяйственная постройка с каретником появилась в конце XIX — начале ХХ веков, а затем несколько раз перестраивалась в начале ХХ века: менялись конструкции перекрытий, сводов, стен, ремонтировались полы и печи, проводилась частичная перепланировка и покраска стен. Позднее, в советское время, был надстроен второй этаж.