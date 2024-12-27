В Ярославле упали в цене квартиры в новостройках. Сколько они теперь стоят

За год недвижимость на первичном рынке в Ярославле упала в цене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с начала 2024 года подешевели квартиры на первичном рынке. Такие данные привели аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». По их подсчетам, за 12 месяцев в среднем цены снизились на 6,7%.

— В Ярославле средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в декабре 2024 года составила 105 тысяч рублей. За месяц цена снизилась на 1%. По сравнению с прошлым годом квадрат нового жилья в городе подешевел на 6,7%, в декабре 2023 года средняя стоимость квадратного метра в Ярославле составляла 112 тысяч рублей, — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

Ранее в Министерстве строительства Ярославской области рассказывали, что в третьем квартале 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках региона дошла до 106 тысяч 237 рублей. В Ярославле и того выше — 107 тысяч 596 рублей.

При этом на рынке за последний месяц предложение стало меньше на 5,4%.

— Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в текущем декабре составила 5 миллионов рублей, а средняя площадь лота — 47,4 квадратных метра, — рассказали в «Яндекс Недвижимости».