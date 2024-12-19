Путин обещал навести порядок с ипотекой. Что будут делать банкиры и застройщики, у которых связаны руки

Президент призвал отменить все лимиты Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Эксперты считают, что у банкиров связаны руки ключевой ставкой, а у застройщиков — ценой стройматериалов. Путин обещал навести порядок с ипотекой.

— Это безобразие! — так эмоционально Владимир Путин на своей прямой линии отреагировал на вопрос семьи Пархоменко из Краснодара о том, что банки вводят лимиты на программу семейной ипотеки. Пархоменко пожаловались президенту: они столкнулись с трудностями в получении ипотечного кредита с процентной ставкой 6% якобы из-за исчерпания лимитов у банков.

— Не должно быть никаких лимитов! Мы с правительством эту тему обсуждали. И мне было обещано, что лимитов не будет. Я проверю, как это обещание исполняется, — заверил Путин. По его словам, если банки отказывают в выдаче семейной ипотеки, это может свидетельствовать о том, что правительство несвоевременно направляет субсидии.

Вопрос семейной ипотеки возник на прямой линии неслучайно. Путин много говорил про демографическую ситуацию в стране. Он отметил, что уровень рождаемости в России снизился до 1,4%, что является крайне низким показателем.

Путин подчеркнул, что для успешного развития страны этот показатель необходимо увеличить как минимум до 2,3% (как в советское время). Восстановить высокую рождаемость можно, по мнению президента, именно за счет поддержки семей. В качестве примера таких мер Путин упомянул финансовую поддержку беременных женщин, которая продолжается до достижения ребенком 18 лет.

По статистике «Дом.РФ», которую ранее озвучил его глава Виталий Мутко, пик выдачи семейных ипотек пришелся на март–июнь. Ведь в июле правительство ужесточило условия программы. Теперь получить семейную ипотеку могут только семьи с детьми, в которых есть хотя бы один ребенок до 6 лет или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью, а также семьи с 2 несовершеннолетними детьми.

В последнем случае приобрести жилье в новостройках можно только в регионах с низким уровнем строительства или имеющих собственные программы развития, а также в малых городах с населением до 50 тысяч человек.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для жителей Москвы и Мособласти, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти. Для остальных регионов — 6 млн рублей.

На долю семейной ипотеки, по словам Мутко, приходится 40–45%. Минфин оценивает количество новых выданных семейных ипотек россиянам за 11 месяцев в 340 тысяч. Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда за 12 месяцев выдали почти 422 тысячи семейных ипотек.

Опрошенные MSK1.RU эксперты сомневаются, что заявление Путина серьезно отразится в целом на рынке недвижимости, который переживает серьезнейший кризис.

— Ипотека станет доступнее, только если лимитов будет хватать. Спрос при этом восстановится частично, так как семейная ипотека — не льготная, она имеет ограниченную аудиторию, — говорит основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— Можно ли ожидать, что цены снизятся?

— А почему? Обычно при росте спроса цены, наоборот, растут. Чтобы цены упали, необходимо снижение издержек застройщиков, чтобы себестоимость строительства была ниже. А пока материалы даже не дешевеют сезонно зимой, как это обычно было. Так что снижения цен не будет. Наоборот, индексация в 5% из-за роста стоимости материалов.

— Ипотека как зависела от ключевой ставки и ставок банков, так и продолжает зависеть. Принципиально здесь ничего не поменяется, просто теперь не будет проблем с тем, чтобы выдача семейной ипотеки стала бесперебойной. А в остальном — совершенно ничего здесь не изменится, — тоже без оптимизма говорит MSK1.RU эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

— А что будет с другими льготниками? Ведь, кроме семейной, есть еще ипотека для айтишников, жителей Арктики, Дальнего Востока и другие.

— Но про другие программы — льготная ипотека для госслужащих, ветеранов, учителей и так далее — даже не зашло речи. Так что банкам и застройщикам придется работать в текущих условиях и дальше, но уже без возможностей как-то лавировать в плане лимитов, первоначальных взносов и других чувствительных параметров.