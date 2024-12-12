Стоимость «квадрата» перевалила за 100 тысяч: назвали самые застраиваемые районы Ярославской области

Стоимость квартир в Ярославле выросла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стоимость квадратного метра в новостройках Ярославской области перевалила за 100 тысяч рублей. Такие данные привел региональный Минстрой в ответ на запрос 76.RU. Власти пояснили, что в третьем квартале 2024 года показатель дошел до 106 тысяч 237 рублей.

А в столице Золотого кольца жилье еще дороже.

— В городе Ярославле — 107 тысяч 596 рублей, — пояснили в Министерстве строительства Ярославской области.

Многие думали, что из-за повышения ключевой ставки Центробанка и подорожавших кредитов, в том числе, ипотек, жилищное строительство будет приостановлено. Однако к концу 2024 года девелоперы продолжают приводить проекты в жизнь. За 10 месяцев в регионе в эксплуатацию ввели 786,3 тысячи квадратных метров.

Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку до 21%. По данным калькулятора «Домклик» базовая процентная ставка на ипотеку в Ярославле без льготных программ — 30,2%. Если квартира будет стоить 3,8 миллиона рублей с минимальным первоначальным взносом и сроком кредита в 30 лет, то ежемесячный платеж составит 82 тысячи 750 рублей. Чтобы такой займ одобрил банк, необходим доход в 105 тысяч 564 рубля.

Ожидаемо, больше всего нового жилья появилось в Ярославле. В городе появилось 257,8 тысячи квадратных метров нового жилья. Чуть меньше — 228,6 тысячи возвели в Ярославском районе. А на третьем месте оказался городской округ Переславль-Залесский с показателем в 66,2 тысячи квадратных метров.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорил, что изменение темпов на рынке строительства будет происходить постепенно. Но он уверен, что заморозки проектов ждать не стоит.

— Девелоперы и люди будут ждать новых ипотек. Наверняка в течение года появится новый формат дополнительной льготной ипотеки. Иначе тормозится строительство. А если тормозится строительство — тормозится экономика, отрасли, обслуживающие строительство: стройматериалы, металлургия, в которой делают каркасы домов, погрузки-разгрузки транспорта, добыча руды. Соответственно, вместе со стройкой может упасть валовый внутренний продукт, — объяснил экономист.

По словам Георгия Остапковича, спрос на покупку и строительство жилья, вероятнее всего, затормозится в первом-втором квартале следующего года. Такие прогнозы экономист строит исходя из логики о том, что у строительства длинный производственный цикл, и сейчас компании возводят объекты, заложенные в 2022, 2023, 2024 году, когда еще действовала общая льготная ипотека.