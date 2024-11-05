Каким мог стать новый торгово-офисный центр напротив УМВД в Ярославле. И почему он таким не будет

Таким могло бы быть здание напротив УМВД в Ярославле Источник: DK architects











В Ярославле обсуждают, каким мог бы быть новый торгово-офисный центр на пересечении проспекта Октября с улицей Республиканской напротив здания УМВД в Ярославле. Концепция будущего объекта опубликована на сайте архитектурного бюро DK architects, которым руководит Григорий Дайнов.

— Его высота ограничена 12 метрами в связи с находящимися рядом памятниками архитектуры. Первый этаж занят торговыми помещениями. Второй и третий — офисами. В подземном этаже размещается парковка на 26 машино-мест. Первый этаж проектируемого здания, выходящий на проспект Октября, сдвинут вглубь на 5 метров относительно линии верхних этажей и образует, таким образом, крытый торговый пассаж с колоннадой вдоль витрин магазинов, — приводится на сайте описание строения.

Концепция была разработана еще в 2023 году. Но реализована не будет.

— Да, такая работа делалась для заказчика. Но она его не устроила. Я считаю, это очень хорошая работа, поэтому мы разместили ее на сайте в нашем портфолио, — пояснил порталу 76.RU Григорий Дайнов.

Заказчик не утвердил предложенную концепцию Источник: DK architects











То, что новое здание не будет выглядеть как на картинке, подтвердил нам и арендатор участка — ярославский бизнесмен Евгений Мухин.

— Нам несколько компаний разрабатывали концепции, но ни одна нам не понравилась. В итоге разрабатываем проект сами, — прокомментировал бизнесмен.

Напомним, сейчас на месте, про которое идет речь, пустырь. Много лет эта территория простояла, огороженная забором. Здесь должны были построить торгово-офисный центр, но здание оказалось возведено только на 11%. В 2020 году мэрия Ярославля через суд изъяла участок у бизнесмена Михаила Гущо, которому земля была предоставлена в аренду под строительство еще в 2018 году. Город вновь выставил территорию на торги — для достройки торгово-офисного центра.

Интерес к участку проявили многие. За землю на аукционе в декабре 2020 года боролись сразу 12 участников. Но досталась она ярославскому бизнесмену Евгению Мухину, предложившему самую большую цену — 41,5 миллиона рублей.