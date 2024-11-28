Средней зарплаты не хватит и на квадратный метр: в Ярославле подорожали квартиры

Аналитики назвали цены на вторичку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ноябре 2024-го в Ярославле подорожали квартиры на вторичном рынке. Согласно данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная цена составляет 94 тысячи рублей за квадратный метр. Эксперты рассказали, что в сравнении с октябрем цены выросли на 0,9%, а за полгода — на 2,2%.

— Незначительные изменения в стоимости говорят о продолжающейся стагнации на вторичном рынке города. За месяц предложение вторички в Ярославле практически не изменилось: увеличение экспозиции относительно октября составило всего 0,2%, — рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

При этом в российских городах-миллионниках квадратный метр подорожал за месяц примерно на 0,3%. Теперь в крупных городах его медианная стоимость составила 135 тысяч рублей.

— Рынок вторичного жилья находится в стагнации уже несколько месяцев, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Стоимость вторички в крупнейших городах России от месяца к месяцу либо незначительно снижается, либо демонстрирует минимальный рост. При этом всё больше покупателей готовы воспользоваться сбережениями для покупки готового жилья вместо использования заемных средств.

По данным Евгения Белокурова, продавцы квартир стали чаще уступать в цене покупателям. Эксперт считает, что такая тенденция в ближайшее время сохранится:

— Однако более интересные тенденции происходят с ценами на этапе показа квартиры и заключения сделки. Поскольку срок экспозиции за последний год вырос, продавцы все чаще готовы идти на торг и предлагать дисконты покупателям, в частности с наличными деньгами и намерением заключить сделку в кратчайшие сроки. В среднем за время активности объявления о продаже вторичной недвижимости продавец опускает цену на 4-5%. Однако в ряде случаев скидки могут быть более значительными, и достигать 10% от полной цены квартиры. С увеличением количества таких сделок, средний размер скидок в крупнейших городах, вероятно, продолжит расти.

В начале осени губернатор Михаил Евраев назвал размер средней зарплаты в Ярославской области. Она составила 62 тысячи 599 рублей. Это данные на 1 сентября 2024 года. Эта сумма почти на 30 тысяч уступает стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья в Ярославле. По данным группы компаний «Метро» средняя цена на квадратный метр в ярославских домах в октябре составила 95 тысяч 800 рублей.