НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Расторгнут ли контракты с перевозчиками?
Кто строит новую Россию
Закрыли детсад
Дело о похищении кенгуру
Кто организовал вечеринку с давкой
Эскизы нового микрорайона
Подорожает школьное питание
Приостановили работу музея
Застройка в спальном районе
Поспорили из-за концерта Шамана
Недвижимость Средней зарплаты не хватит и на квадратный метр: в Ярославле подорожали квартиры

Средней зарплаты не хватит и на квадратный метр: в Ярославле подорожали квартиры

Сколько теперь стоит собственное жилье на вторичном рынке

529
2 комментария

Аналитики назвали цены на вторичку

Источник:

В ноябре 2024-го в Ярославле подорожали квартиры на вторичном рынке. Согласно данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная цена составляет 94 тысячи рублей за квадратный метр. Эксперты рассказали, что в сравнении с октябрем цены выросли на 0,9%, а за полгода — на 2,2%.

— Незначительные изменения в стоимости говорят о продолжающейся стагнации на вторичном рынке города. За месяц предложение вторички в Ярославле практически не изменилось: увеличение экспозиции относительно октября составило всего 0,2%, — рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».

Медианная цена — это значение, которое делит распределение цен конкурентов пополам: половина цен выше, а другая — ниже медианы.

При этом в российских городах-миллионниках квадратный метр подорожал за месяц примерно на 0,3%. Теперь в крупных городах его медианная стоимость составила 135  тысяч рублей.

— Рынок вторичного жилья находится в стагнации уже несколько месяцев, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Стоимость вторички в крупнейших городах России от месяца к месяцу либо незначительно снижается, либо демонстрирует минимальный рост. При этом всё больше покупателей готовы воспользоваться сбережениями для покупки готового жилья вместо использования заемных средств.

По данным Евгения Белокурова, продавцы квартир стали чаще уступать в цене покупателям. Эксперт считает, что такая тенденция в ближайшее время сохранится:

— Однако более интересные тенденции происходят с ценами на этапе показа квартиры и заключения сделки. Поскольку срок экспозиции за последний год вырос, продавцы все чаще готовы идти на торг и предлагать дисконты покупателям, в частности с наличными деньгами и намерением заключить сделку в кратчайшие сроки. В среднем за время активности объявления о продаже вторичной недвижимости продавец опускает цену на 4-5%. Однако в ряде случаев скидки могут быть более значительными, и достигать 10% от полной цены квартиры. С увеличением количества таких сделок, средний размер скидок в крупнейших городах, вероятно, продолжит расти.

В начале осени губернатор Михаил Евраев назвал размер средней зарплаты в Ярославской области. Она составила 62 тысячи 599 рублей. Это данные на 1 сентября 2024 года. Эта сумма почти на 30 тысяч уступает стоимости квадратного метра на вторичном рынке жилья в Ярославле. По данным группы компаний «Метро» средняя цена на квадратный метр в ярославских домах в октябре составила 95 тысяч 800 рублей.

Цены на квартиры в новостройках тоже выросли. Мы рассказывали, сколько они теперь стоят.

ПО ТЕМЕ
Цены на квартиры Аналитики Недвижимость Яндекс
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
35 минут
Ипотечный пузырь наконец-то лопнул. Не стоит мчаться за квартирами. Через полгодика хапуги-застройщики застонут что не продаётся у них.Почитайте интернет, есть информация что в 5 раз упали продажи после того как льготную ставку отменил Центробанк. И правильно сделал. А то переплата людей в 3 раза и по факту вместо одной квартиры оплачивают целых три.
Гость
29 минут
К ещё нас ждёт дефолт
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление