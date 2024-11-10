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Недвижимость В Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Эксперты назвали стоимость жилья

В Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Эксперты назвали стоимость жилья

Аналитики сервиса рассказали, что предложений на рынке стало меньше

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11 комментариев

Сколько стоят квартиры в Ярославле

Квартиры в новостройках Ярославля вновь подорожали. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость» за октябрь 2024 года. По их наблюдениям, цены в среднем выросли на 3,4% в сравнении с сентябрем.

Теперь в среднем полная стоимость строящейся квартиры в Ярославле составляет 5,3 миллиона рублей. Площадь такого жилья обычно 49,1 квадратного метра.

При этом за месяц предложения по продаже квартир в новостройках сократилось на 6,6%. И меньше жилья стали продавать не только в Ярославле. Несмотря на то что ключевая ставка Центробанка выросла до 21%, цены на недвижимость не стремятся снижаться. В крупных городах стоимость квадратного метра в новостройках достигла 171 тысячи рублей, в то время как в столице Золотого кольца этот показатель держится на отметке в 106 тысяч. Но в большинстве мегаполисов объем предложений от застройщиков сократился на 4%.

— В октябре мы увидели восстановление количества сделок с новостройками в большинстве российских мегаполисов. Однако сейчас для определения стоимости первичной недвижимости в городах-миллионниках стали важны и другие факторы, — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. — Стоит отметить, что в последние месяцы стали заметны более динамичные изменения в структуре предложения в российских мегаполисах.

По данным эксперта, девелоперы стали по-новому подходить к ценообразованию. Например, запуская новые предложения для покупателей.

— Проще говоря, сейчас на итоговую цену объекта больше влияет не площадь квартиры и стоимость метра, а то, какую акцию типа рассрочки, специальное предложение выберет покупатель. Поэтому вместе с небольшим ростом средней стоимости квадратных метров в новостройках в отдельных случаях могут заключаться сделки с более низким чеком, чем раньше, — пояснил Евгений Белокуров.

Хоть цены в новостройках продолжают расти, есть жилье, которое, напротив, дешевеет. Например, ранее специалисты рассказывали, что в сентябре упали в цене квартиры на вторичном рынке.

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Комментарии
12
Ярославец1
2 часа
Заказная статейка.Продажи встали и цены снижаются ,а не растут
Гость
58 минут
Выдача ипотеки год к году окт23/окт 24 упала в 3 раза! В 3 раза! Это упрямые факты. Но из каждого утюга нам вещают, что цены растут и количество квартир в продаже уменьшается.
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