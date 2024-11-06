Появится новый микрорайон? Зачем в Ярославле вырубают лес

Зачем за «Альтаиром» вырубают лес Источник: Фан-страница Михаила Евраева / Vk.com











Власти рассказали, зачем вырубают деревья за торговым центром «Альтаир» на границе Ярославля и района. Фотографии работающей спецтехники у леса за домами № 84 и 86 на Ленинградском проспекте завирусились в соцсетях. 76.RU также выяснил, кто именно производит работы. Подробности ниже.

Лес — под стройку?

Первые кадры с места вырубки появились в соцсетях 16 октября. Рощица стремительно редела, бревна сваливали в кучи тут же, на образовавшемся поле.

— Лес большой, имеет много различных деревьев, стоит уже более 30 лет. Деревья не старые, были новые молодые березки в большом количестве — все вырубили. Нет объявлений, какой-либо информации о вырубке леса. Один трактор с 8 утра до 16–17 часов приезжает и срубает каждый день деревья, — беспокоятся жители в соцсетях.

Как отмечают ярославцы, из-за вырубки стало сложнее пробираться к деревне, расположенной по соседству.

Власти разъяснили, что за работы идут за заправкой «Энерджи» Источник: Фан-страница Михаила Евраева / Vk.com











— После леса имеется деревня, где люди ранее ходили в город, а теперь невозможно — всё завалено срубленными деревьями и грязью. Вдоль справа есть много места, где можно строить, вплоть до садов СНТ «Текстильщик-2». Так нет же, надо всё срубить! — говорится в посте в группе «Фан-страница Михаила Евраева».

Как оказалось, на границе Дзержинского района может появиться новый жилой комплекс. Детали рассказали в администрации Ярославского района:

— Данный участок находится в частной собственности и не является лесом. Ранее это была территория сельхозпредприятия. Данная территория будет застроена как жилой микрорайон с объектами социальной инфраструктуры.

Вероятно, на месте заросшего участка появится новый ЖК Источник: Фан-страница Михаила Евраева / Vk.com











Как уточнили 76.RU в районной администрации, работы выполняет ООО «Специализированный застройщик „Форум“».

— В настоящее время идет разработка проекта планировки территории под строительство жилого комплекса. Земля находится в собственности. Собственником получено разрешение на вырубку, — добавили в администрации Ярославского района.

По информации Министерства строительства региона, разрешение на стройку еще не выдавалось.

Что за застройщик «Форум»

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Форум“» было образовано 1 февраля 2016 года в Костроме, учредитель — Инь Лиу, ему принадлежит 100-процентная доля. На конец 2023 года компания заработала 497,3 миллиона рублей, из них 93 миллиона — доля выручки, которая осталась после вычета всех расходов.

Инь Лиу владеет Гаврилов-Ямским керамическим заводом, а также числится директором в фирме «Панда», которая производит стройматериалы, в том числе кирпич, черепицу и прочие изделия из обожженной глины. Ранее Инь Лиу владел костромской стройфирмой «КитайСтрой» и имел в собственности 55-процетную долю в «Нодстрое», однако в 2018-м организации прекратили работу.

В Ярославле застройщик известен по жилым комплексам в Заволжском районах «Великая стена» и «Созвездие», также идет строительство трех очередей ЖК «Форум за Глобусом».