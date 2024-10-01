В Ярославле разобрали центральную часть бывшей городской бани. Что будет на ее месте

Сносят здание бывшей бани в центре города Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В центре Ярославля продолжают разбор бывшей городской бани № 2. Речь идет о здании на Большой Октябрьской, 85. Снос начался еще в субботу, 29 сентября.

Днем 1 октября от центральной части здания практически ничего не осталось.

Кадры с момента сноса здания Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Что будет на месте бывшей бани?

Баню продали в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков. Здание купила москвичка Анастасия Озерова за 120 миллионов рублей. Столичная предпринимательница также является учредителем компании «Специализированный застройщик „А1“».

Как сообщили 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля, данной фирме выдано разрешение на строительство многоквартирных домов.

— В отношении вышеуказанного земельного участка Министерством строительства Ярославской области застройщику ООО «Специализированный застройщик „А1“» выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями по улице Большой Октябрьской, дом 85, — сообщили 76.RU в департаменте. — Указанное разрешение выдано на основании градостроительного плана земельного участка, технических условий ресурсоснабжающих организаций на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, проектной документации.

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Это значит, что на месте появится новый жилой комплекс из двух домов высотой до 12 этажей. На работы застройщику дали четыре года.

Так будет выглядеть новый ЖК Источник: Андрей Фирулев / Vk.com









