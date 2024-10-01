В Ярославле разобрали центральную часть бывшей городской бани. Что будет на ее месте

В центре Ярославля продолжают разбор бывшей городской бани № 2. Речь идет о здании на Большой Октябрьской, 85. Снос начался еще в субботу, 29 сентября.
Днем 1 октября от центральной части здания практически ничего не осталось.
Что будет на месте бывшей бани?
Баню продали в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков. Здание купила москвичка Анастасия Озерова за 120 миллионов рублей. Столичная предпринимательница также является учредителем компании «Специализированный застройщик „А1“».
Как сообщили 76.RU в департаменте градостроительства мэрии Ярославля, данной фирме выдано разрешение на строительство многоквартирных домов.
— В отношении вышеуказанного земельного участка Министерством строительства Ярославской области застройщику ООО «Специализированный застройщик „А1“» выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями по улице Большой Октябрьской, дом 85, — сообщили 76.RU в департаменте. — Указанное разрешение выдано на основании градостроительного плана земельного участка, технических условий ресурсоснабжающих организаций на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, проектной документации.
Это значит, что на месте появится новый жилой комплекс из двух домов высотой до 12 этажей. На работы застройщику дали четыре года.
Подробнее об истории продажи бани читайте в этом сюжете.