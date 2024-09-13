Москвичи воткнут жилую высотку: в центре Ярославля начали работы на месте бывшей городской бани

Бетонными блоками огородили тротуар Источник: читательница 76.RU Елена Лазарева











В центре Ярославля огородили территорию на месте бывшей бани на Большой Октябрьской. Об этом сообщила читательница 76.RU Елена Лазарева. По ее словам, еще на выходных там ничего не было.

— На месте бывшей бани на Большой Октябрьской начинается строительство. Положены бетонные блоки для забора. Но положены они таким образом, что полностью ликвидирован тротуар по Лисицына от дома № 7 до Большой Октябрьской улицы. Пешеходам придется идти по оставшемуся куску газона, — поделилась в беседе с корреспондентом 76.RU ярославна.

Судя по фото, оградили по периметру всю переднюю часть здания на Большой Октябрьской, 85. Местные жители переживают, что если бетонные блоки не уберут к зиме, то по узкому тротуару будет не пройти.

— Также забрана большая часть тротуара, ведущая к остановочному комплексу. А что будет зимой? Никакая техника эти огрызки тротуара и газона чистить попросту не сможет, и пешеходам ничего не останется, как выходить на проезжую часть. Просим разобраться с этим безобразием! — добавила Елена Лазарева.

Как сообщают ярославцы, здание бывшей бани огородили в пятницу, 6 сентября Источник: читатель 76.RU











В инспекции государственного строительного надзора подтвердили, что на месте бывшей бани начаты строительные работы.

— В настоящее время начаты работы по организации строительной площадки. Согласно утвержденному проекту организации строительства, получившему положительное заключение экспертизы, для обеспечения безопасности проведения работ строительная площадка должна быть ограждена, — сообщили в инспекции под жалобой ярославца на странице губернатора 11 сентября.

Также там добавили, что ограждение должно быть установлено по границе проезжей части со стороны улицы Лисицина, включая тротуар, и по внутренней границе пешеходной зоны со стороны Большой Октябрьской. Однако, судя по предоставленным фото, ограждение выставлено за пределами дозволенной зоны.

— Данная информация доведена до ответственного представителя застройщика, который сообщил, что ограждение в данной части в ближайшее время будет передвинуто в проектное положение. Также застройщику будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при организации работ. Надлежащее исполнение предостережения и других проектных решений будут оценены при проведении контрольно-надзорных мероприятий, предусмотренных процедурой госстройнадзора, — пояснили в инспекции государственного строительного надзора.

Что известно про баню?

Вместо бани будет жилой комплекс Источник: Александра Мамонтова, Андрей Фирулев / Vk.com











Ранее на Большой Октябрьской улице, 85 находилась городская баня № 2. Здание было продано в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков. Купила его предпринимательница из Москвы Анастасия Озерова за 120 миллионов рублей.

При этом в договоре купли-продажи была прописана обязанность нового собственника не менять назначение здания в течение пяти лет. Однако уже через два года, в 2021 году, землю под баней переоформили из производственной зоны в зону застройки высотками.

Предотвратить это в январе 2023 года попыталась прокуратура. Правоохранители вышли в суд с иском об изъятии здания из частной собственности. Главной претензией к владелице бани было то, что она не выполнила условия договора — не сохранила назначение помещения. Рассмотрение дела шло несколько месяцев.

Однако в августе 2023 года Ярославский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска о возврате бани в собственность города. Хозяйка объяснила, что баню не использовали по назначению из-за плохого состояния здания.

А 29 февраля 2024 года компания «Специализированный застройщик „А1“» получила разрешение на возведение здания на месте бани. На работы фирме дали четыре года.

Что за компания «Специализированный застройщик „А1“»? Узнать По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Специализированный застройщик „А1“» — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Единственным учредителем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и генеральный директор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).

Теперь там может появиться дом высотой до 12 этажей. Разрешение на возведение здания компания «Специализированный застройщик „А1“ получила 29 февраля 2024 года. На работы фирме дали четыре года.