«Начали ломать»: ярославцы сообщили о сносе бывшей городской бани в центре

На место приехала спецтехника Источник: читатель 76.RU











Жители Ярославля 29 сентября сообщили, что в центре Ярославля начали сносить бывшую городскую баню № 2 на Большой Октябрьской улице, 85. Речь идет о здании, на месте которого планируют возвести жилой многоэтажный комплекс.

— Начали ломать баню на Большой Октябрьской, — написал читатель 76.RU.

Сообщение житель города проиллюстрировал фото с места. На кадре видно, что на месте работает спецтехника, а часть здания на первом этаже уже разрушена.

Ранее стало известно, что извещение о начале строительства нового ЖК поступило в региональную Инспекцию государственного строительного надзора. После этого территорию огородили. Местные были недовольны. Они пожаловались, что бетонные блоки выложили таким образом, что по тротуару на улице Лисицына было не пройти. После того, как на проблему обратила внимание инспекция государственного строительного надзора, застройщик пообещал сдвинуть ограждение.

Так будет выглядеть новый жилой комплекс Источник: Андрей Фирулев / Vk.com











Почему на месте бани будет ЖК

Раньше на месте будущего жилого комплекса находилась городская баня № 2. Однако в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков, МУП «Волна», которое и владело баней, продало ее и участок под строением за 120 миллионов рублей предпринимательнице из Москвы Анастасии Озеровой. При этом в договоре купли-продажи была прописана обязанность нового собственника не менять назначение здания в течение пяти лет.

Однако после продажи баню закрыли и передали вместе с землей открытому акционерному обществу «Специализированный застройщик „А1“» в качестве безвозмездного вклада в уставный капитал. При этом единственным учредителем и руководителем этого ООО являлась та же самая Анастасия Озерова. Землю под баней переоформили из производственной зоны в зону застройки высотками. Было понятно, что всё идет к строительству на месте бани жилья.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Специализированный застройщик „А1“» — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Единственным учредителем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и генеральный директор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).

Предотвратить это в январе 2023 года попыталась прокуратура. Правоохранители вышли в суд с иском об изъятии здания из частной собственности. Главной претензией к владелице бани было то, что она не выполнила условия договора — не сохранила назначение помещения. Рассмотрение дела шло несколько месяцев.

Однако в августе 2023 года Ярославский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска о возврате бани в собственность города. Хозяйка бани объяснила, что баню не использовали по назначению из-за плохого состояния здания. К тому же по дополнительному соглашению между АО «Волна» и Озеровой была изменена дата, до которой нельзя было менять назначение помещения. И оговоренный срок уже истек.