«Мы костьми ляжем»: жильцы трехэтажки в центре Ярославля пожаловались, что их выживает клиника. Видео

Жильцы говорят, что устали от склок с хозяйкой клиники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Соседские разборки жильцов трехэтажки на Большой Октябрьской улице, 54 в центре Ярославля вышли на новый уровень. Люди не могут найти общий язык с хозяйкой клиники, расположенной в здании.

Собственники квартир уверены: предпринимательница наняла специального человека, чтобы их изводить. Сама владельца клиники от обвинений открещивается. Конфликт, от которого устали все, тянется уже не первый месяц. Портал 76.RU побывал в доме с неспокойным соседством. Разбираемся, что происходит.

«Хотела переделать квартиру в клинику»

Жильцы говорят, что они просто хотят спокойствия Источник: Кирилл Поверинов











Необычная трехэтажка на четыре квартиры возвышается на пересечении Большой Октябрьской и Республиканской улиц. Первое, что цепляет глаз — забор, выкрашенный в сиреневый цвет. Того же оттенка и вывеска косметической клиники, расположенной на цокольном этаже.

Жильцы дома говорят — их проблемы начались в 2023 году. Тогда юрлицо ООО «Скин Клиник» выкупило квартиру на первом этаже. Владелица клиники Екатерина Трапчевская хотела переделать ее под коммерческое помещение и расширить площадь.

— Они приобрели двухкомнатную квартиру, чтобы прорубить в ней пол, объединить с уже имеющимся нежилым помещением и вести ту же деятельность. Мы были сразу оповещены о том, что они собираются делать. И сразу обозначили, что не разрешим перевести квартиру № 2 в нежилой статус. А они нам ответили: «Вас никто не спросит». После этого мы провели общее собрание собственников и приняли решение о том, что выступаем против перевода, — рассказала в беседе с 76.RU жительница дома Елена Ракова. Она переехала туда в 2021 году.

ООО «Скин Клиник» образовано в марте 2021 года и зарегистрировано на Большой Октябрьской улице, 54. Директор и владелица клиники — Екатерина Игоревна Трапчевская. Основной вид деятельности организации — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Согласно сервису «Контур.Фокус», на конец 2023 года «Скин Клиник» заработала 48,8 миллиона рублей. Из них чистая прибыль — 12,4 миллиона.

Жильцы не хотели, чтобы квартиру переводили в нежилое помещение Источник: Кирилл Поверинов











Жители дома сообщили о своем решении властям. В территориальной администрации Кировского и Ленинского районов уточнили, что документ поступил им в июне 2023 года.

— Но «Скин Клиник», несмотря на такое решение, приступили к ремонту. Они завезли порядка трех тонн цемента. С одной целью — чтобы полностью уничтожить тот ремонт, что был во второй квартире, и превратить комнаты в кабинеты. Мы в прошлом году написали очень много жалоб, и благодаря им удалось остановить прорубление пола. Наш дом уникальной архитектуры, второго такого в Ярославле нет, — рассказала Елена Ракова.

Наш дом уникальной архитектуры, второго такого в Ярославле нет. Поэтому мы им дорожим и хотим сохранить в первозданном виде. Елена Ракова жительница дома на Большой Октябрьской

Жильцы дома соседствуют с клиникой Источник: Кирилл Поверинов











Но на этом история не закончилась. После решения собственников последовала череда судов.

— Салону красоты, видимо, не понравилось, что мы оказали такое сопротивление. Параллельно они на нас подали в суд и инициировали два иска. Один в связи с тем, что якобы прошлый владелец не передал им ключи от калиток, подвала, автоматических ворот. Во втором потребовали ключи от чердачных помещений. Мы вынуждены были защищаться. Доказывать, что ключи у них есть, что они не имеют права на ключи от чердачных помещений, — пожаловалась Елена.

По данным Кировского районного суда, производство по иску о доступе к подвалу, передаче ключей от калитки и въездных ворот было прекращено, поскольку представитель владелицы клиники заявил ходатайство об отказе от иска в связи с добровольным удовлетворением требований. А вот с доступом на чердак суд встал на сторону жильцов и не стал обязывать их передавать ключи владелице клиники.

Мансарда считается третьим этажом в доме Источник: Кирилл Поверинов











После этого и сами жильцы подали исковое заявление. Они хотят, чтобы «Скин Клиник» оплатила часть стоимости капитального ремонта крыльца, который собственники квартир делали за свой счет.

— Сейчас идет суд, решение неизвестно. Мы также подали в суд, потому что они нарушили правила пользования земельным участком и забаррикадировали вход через Большую Октябрьскую. У нас по проекту дома всю жизнь нежилое помещение в цокольном этаже работало строго через выход на Большую Октябрьскую, — рассказали жильцы. — Когда собственники в 2021 году приобрели нежилое помещение, они вход забаррикадировали, сделали из него глухое окно, и клиенты входят через наш земельный участок. Но это не соответствует нормам пожарной безопасности, и нам в прошлом году потребовалось порядка четырех месяцев переписки с МЧС и прокуратурой, чтобы добиться, чтобы они вместо глухого окна восстановили дверь. Дверь они восстановили, но мы то пытаемся добиться, чтобы их клиенты заходили строго через Большую Октябрьскую улицу.

Вот так выглядит дверь, через которую должны заходить клиенты «Скин Клиник» Источник: Кирилл Поверинов











Дверь со стороны Большой Октябрьской улицы, действительно, закрыта. Клиенты клиники заходят в помещение через калитку, ведущую на придомовую территорию. Там же обустроена небольшая зона отдыха с пластиковыми креслами.

Вот так сейчас выглядит вход в клинику Источник: Кирилл Поверинов











В этот раз Кировский районный суд снова встал на сторону жильцов. Он обязал клинику переместить вход, сменить место вывески и пресечь попадание на придомовую территорию посетителей. Владелица «Скин Клиник» с решением оказалась не согласна, она подала апелляцию. Люди надеются, что суд останется на их стороне.

— Это вопрос нашей безопасности, это создает жителям неудобства. У нас там находится лаз. Сегодня там салон красоты, еще через какое-то время они могут его продать, будет там аптека, магазин. Жители имеют право принять ограничения по пользованию земельным участком. Мы, как жители, имеем право определяться, — рассказала Елена Ракова.

Если решение суда устоит, вывеску придется переместить Источник: Кирилл Поверинов











«Включали нацистский гимн»

Судебные распри — малая часть конфликта жильцов дома и владелицы клиники. После того как люди отказались давать согласие на перевод квартиры в нежилое помещение, почти каждый их день стал испытанием на терпение.

По словам местных, в подъезд начали приходить «колдуньи», разбрасывающие непонятные крошки. «Психолог», уговаривающая жильцов продать квартиры. Но сильнее всех людям запомнился незваный гость в балаклаве. Жильцы уверены — он был не просто так.

Женщина, по словам жильцов, разбрасывала в подъезде странные крошки Источник: Елена Ракова











— Они для этого наняли человека. Он приходил сюда, устанавливал аппаратуру, с помощью колонки включал [музыку] из квартиры № 2 на всю громкость, с января создавал невыносимые условия выживания.

Они включали африканские барабаны, дикий рок. Музыку, влияющую на психическое и нравственное состояние жителей. Кроме того, они включали нацистский гимн восьмой кавалерийской дивизии СС. Елена Ракова жительница дома

Видео с громкой музыкой ярославцы выложили в соцсети, ролик завирусился в соцсетях летом.

— Причем данный гимн они включили 22 июня в День памяти и скорби, рано утром, это была суббота, когда все спали. Спать было невозможно, потому что была дичайшая громкость. Мы вызывали полицию, — призналась Елена Ракова.

Жильцы просыпались от громких звуков в квартире № 2 Источник: Кирилл Поверинов











Жильцы считают произошедшее психологической атакой. От громких звуков они просыпались в период, когда шли суды. Собственники квартир установили кодовый замок на дверь, но это не помогло.

— Он подобрал код за три дня. Людей довел до срывов… У нас в доме живут пенсионеры. Заслуженные пенсионеры, ветераны труда, имеющие государственные награды. Эти люди специально истязали дикой музыкой, ставили ее под стенку несчастным пенсионерам, — рассказала Елена Ракова.

Соседи устали от шумного соседства Источник: Кирилл Поверинов











Пенсионерка Елена Соболева, живущая над квартирой № 2 вместе с мужем, согласно закивала:

— Он приходил всегда вечером устанавливать музыку, после того, как уходили рабочие, которые делали там ремонт. И он мне ставил ее с шести утра до половины восьмого стабильно каждое утро понедельника.

Полтора часа закольцованной музыки. У меня проблемы со здоровьем. Он мне с шести утра до половины восьмого ставил эту музыку. Елена Соболева жительница дома

Жильцы попытались найти решение проблемы: отключали электричество в щитке. Но музыка продолжала сотрясать стены дома. Люди предполагают, что незнакомец приносил в квартиру аппаратуру с аккумулятором.

«Пытался уйти до прихода полиции»

В очередной раз незваный гость явился ночью 25 июня. Разъяренные жильцы решили: пора с этим заканчивать.

— Нам надо было идентифицировать его личность, а для этого выманить из квартиры. Мы выключили ему свет, вытащили его, вызвали полицию. Но он был в тактических перчатках и черной балаклаве, — объяснила Елена Ракова.

Люди были на взводе. В это время завязалась потасовка. По словам жильцов, мужчина в балаклаве прыснул в лицо одному из жильцов перцовым баллончиком.

— В полицию нами были предоставлены документы. До этого полиция приезжала: они не требовали его документы, чтобы он вышел. Хотя он никакого отношения к нашему дому не имел и не имел права в нем находиться. И всегда пытался уйти до прихода полиции, — рассказала Елена Соболева.

Люди просто хотят спокойствия Источник: Кирилл Поверинов











Люди пытались поговорить с хозяйкой клиники. Но она отрицала свою причастность, объяснив, что квартира сдана в аренду.

— Несмотря на то, что в полицию всё было предоставлено, никаких мер к владельцам квартиры предпринято не было. Уголовное дело не возбуждали, оснований не было. А кто тогда нас защитит, если не полиция? — задались вопросом жильцы дома.

Жильцы показали, что происходило в трехэтажке Источник: Елена Ракова

После инцидента, когда была включена немецкая музыка, человек в балаклаве перестал появляться в их доме. Но своего собственники квартир не добились: из полиции пришел отказ в возбуждении уголовного дела, хоть личность незваного гостя была установлена. Сам он пояснил, что ничего не включал, а занимался ремонтом.

В ответе начальника ОМВД России по Кировскому району, предоставленному жителями порталу 76.RU, говорится, что в возбуждении уголовного дела по статьям «Истязание» и «Хулиганство» отказано в связи с отсутствием состава преступления. Также правоохранители сообщили, что композиция, которую жильцы называют нацистским маршем, не относится к запрещенным и не является националистической.

Наша страна всегда боролась с нацизмом. Мы были в огромном шоке, что это включилось в общественном месте, что нас, патриотов страны, истязали данной музыкой 22 июня. Я являюсь волонтером, помогаю в правозащитной деятельности военнослужащим, также являюсь сестрой ветерана СВО, награжденного медалью «За Отвагу». И для меня дико читать отказы в возбуждении дела Елена Ракова жительница дома

Такое объявление висит на стене подъезда Источник: Кирилл Поверинов











«Это бесчеловечно»

Сейчас жители ждут решения суда и хотят одного — спокойствия. В квартире, где звучала музыка, по их словам, так никто и не живет.

— Я говорила, мы костьми ляжем, но не уступим. Они хотели сделать из нашего дома проходной двор. Никого ни о чём не спросили, всё сделали по-своему. Вход перенесли. Они за людей нас не считают. А они-то кто? Мы свои законные права отстаиваем, а они чем занимаются? — эмоционально воскликнула Елена Соболева.

Всю жизнь здесь люди жили, никогда не ругались между собой. И вот такая нечисть к нам в дом приехала. Елена Соболева жительница дома

В разговор вступил муж Елены Геннадий:

— Статус дома определяется многими факторами. Есть рейтинг, в заключении рейтинга — стоимость жилого квадратного метра. Если в доме будет коммерческое предприятие, естественно стоимость будет дешевле. А нам оно надо?

Жильцы не хотят, чтобы в их доме подешевели квартиры Источник: Кирилл Поверинов











«Стала настраивать соседей против»

Точку зрения владелицы клиники Екатерины Трапчевской озвучил ее адвокат — Даниил Димитров. Представитель рассказал, что по ее мнению конфликт начался из-за того, что Елена Ракова выступила против деятельности клиники.

— Она пришла к нам и сказала, что клиника ей мешает, и ее тут не будет. И после этого стала настраивать всех соседей против Трапчевских, хотя до заселения Раковых в дом все общались нормально и каких-либо конфликтов не было, — сообщил 76.RU адвокат.

Владельца клиники надеется на одобрение апелляционной жалобы Источник: Кирилл Поверинов











По словам представителя Екатерины, квартира действительно покупалась для расширения клиники. Но что с ней делать сейчас — непонятно.

— Решение не принято, так как из-за Раковой сдавать и жить в данной квартире практически невозможно, — пояснил Даниил Димитров.

Также адвокат добавил, что человек, которого соседи обвиняют в истязаниях, снимал квартиру №2. Владелица клиники утверждает, что не знала о конфликтах, которые возникали у арендатора с соседями.

— Мы с ним с момента аренды практически не общались, и о конфликтах между соседями нам известно не было. Ни одна из сторон нас об этом не извещала. После выхода сюжета на РенТВ договор аренды был расторгнут, и нам стало известно со слов Иванова (имя изменено. — Прим. ред.), что ему были нанесены побои и высказаны угрозы, о чём имеются заявления в РОВД, — говорится в ответе, предоставленном адвокатом Екатерины Трапчевской.