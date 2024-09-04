«Уступил Ижевску и Пензе»: аналитики назвали цены на жилье в Ярославле. Вы удивитесь

Недвижимость в Ярославле считается доступной Источник: Кирилл Поверинов











Ярославль вошел в топ городов России с самой низкой стоимостью квартир на вторичном рынке. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в августе 2024 года стоимость квадратного метра в таких квартирах составила 91 тысячу рублей. Это на 0,6% меньше, чем было в июле.

— По доступности готового жилья в августе Ярославль уступил лишь Ижевску и Пензе. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 4,3 млн рублей, а средняя площадь — 48,7 кв. м, — рассказали аналитики сервиса.

По подсчетам экспертов, за август количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 5,9%. По прогнозам специалистов, ракурс внимания покупателей может сместиться с новостроек на вторичное жилье. После отмены льготной ипотеки банки предлагают займы на квартиры от застройщиков по базовой ставке. Соответственно, для людей, не попадающих под другие льготы, переплата по ипотеке будет одинакова и за вторичку, и за жилье в новостройке. Но при этом собственники квартир при продаже зачастую готовы сделать скидку.

— К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции, — объяснил Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». — В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок. Мы ожидаем, что такая тенденция продолжится, что может стать фактором роста спроса на готовое жилье уже осенью.

Эксперты уточнили, что городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва, где стоимость доходит до 332 тысяч рублей за квадратный метр, Санкт-Петербург — 202 тысячи рублей за квадратный метр, Казань, где цены выросли до 167 тысяч рублей за квадратный метр, Нижний Новгород — 131 тысяча рублей и Красноярск. Там стоимость квадратного метра во вторичке доходит до 119 тысяч рублей за квадратный метр.