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Недвижимость «Не надо вписываться в сомнительные проекты». Снимать жилье или брать ипотеку в 2024 году — разбираемся вместе

«Не надо вписываться в сомнительные проекты». Снимать жилье или брать ипотеку в 2024 году — разбираемся вместе

Эксперт рассказал, кто оказался в выигрышном положении после окончания действия льготных программ

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2 комментария

Базовые ставки в банках повысились на полтора-два процента вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ. Но это неважно, считает эксперт рынка недвижимости Дмитрий Синочкин. Кредиты на покупку жилья в последнее время и так были неподъемны для большинства россиян. Многие могли позволить себе ипотеку разве что на улучшение жилищных условий, что подразумевает кредит на миллион-другой.

Гораздо важнее то, что прекратили действовать льготные программы.

— Прекратила действие программа ипотеки для новостроек («Господдержка-2020») под 8%, самая популярная. Ограничена «семейка», и до сих пор не возобновили лимиты для IT-ипотеки. А по базовым ставкам ипотечный платеж составляет 100, 120, 150 тысяч. Это нереально, — рассуждает Синочкин.

Альтернативные варианты, которые пытаются предлагать застройщики (такие как субсидируемая ипотека на период строительства), по мнению эксперта, чреваты для покупателя резким увеличением ежемесячного взноса как только жилье будет сдано. Ведь далеко не факт, что Центробанк значительно опустит ключевую ставку, что могло бы оказать хорошее влияние на проценты по кредитам.

Что же делать тем, кто хотел обзавестись своим жильем? И что вообще происходит с рынком недвижимости? Почему арендодатели вдруг тоже решили поднять цены? Посмотрите короткое видео, где эксперт раскладывает всё по полочкам.

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Ипотека Недвижимость Центробанк Ключевая ставка
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Комментарии
2
Гость
11 августа 2024, 18:33
Сомнительные проекты это контракт ипотека и вера что здесь будет хорошо в ближайшие сто лет
Гость
11 августа 2024, 18:44
комы были нужны квартирки в стране и городах без перспективы и деньги обесценившиеся после смерти кумира и полного краха всего после рывков и прорывов? там всё новое будет если будет
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