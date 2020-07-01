Озвучили предварительные итоги по явке: районы-лидеры по голосованию в Ярославской области

В Центральной избирательной комиссии России сообщили предварительные результаты по явке на голосование по поправкам в Конституцию. В Ярославской области, по этим предварительным данным явка составила 61,64%.
- Жалоб, требующих рассмотрения на заседании ЦИК не поступало, — уточнила руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Региональная избирательная комиссия также выдала данные по явке по районам области (но эти данные на 18.00):
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У избиркома есть пять дней на подсчет голосов и еще три дня на публикацию результатов. Поправки вступают в силу, если их одобрит большинство избирателей.