ЦИК подводит итоги голосования по поправкам к Конституции: онлайн

Привет, друзья! Здесь мы будем собирать свежие цифры с избирательных участков со всей страны. На данный момент голосование закончилось на Дальнем Востоке, и вот предварительные данные.



После обработки 1,81% бюллетеней за поправки проголосовали 71,45%, против — 27,50%.

