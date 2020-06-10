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В роликах, призывающих голосовать, просят подумать о следующих поколениях&nbsp;

В роликах, призывающих голосовать, просят подумать о следующих поколениях 

Меньше чем через месяц в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Определяя датой голосования 1 июля, Владимир Путин заявил, что этот месяц дается россиянам, чтобы разобраться в поправках и принять осознанное решение. Что ж, давайте попробуем разобраться. Мы собрали самые обсуждаемые поправки, изучили текст, поговорили с их соавторами, членами рабочей группы по поправкам и другими экспертами. Теперь рассказываем вам, что это вообще такое.

И слово было «Бог»

Одна из первых поправок, которая широко обсуждалась — внесение в Конституцию такого понятия, как Бог. В большинстве своем строилось оно вокруг опасения одних, что теперь всех принудят к религиозности и надежд других, что так в стране вырастет духовность. Если не строить прогнозов, то пока из текста поправки не следует ни того, ни другого.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

— Эта статья и эта фраза — не о Боге, не о религии, не о какой-то конфессии. Эта фраза — о передаче традиции. Неужели кто-то будет спорить с тем, что наши предки много веков верили в Бога, что сейчас множество людей в стране верит в Бога — каждый в своего. И все сражения великие были выиграны с именем Бога. И вся культура наша развивалась под знаком духовного развития. Это не акцент на религиозность, а подчеркивание исторических традиций, — считает политконсультант Алена Август. — Например, реконструкторы готовят проект какой-то, обращаются за помощью государства, а им говорят: «Идите отсюда». И они смогут ответить: «Подождите, у нас в Конституции записано, что мы вообще-то храним традиции предков! Почему вы считаете, что это неправильно? Выделяйте нам помещение». И вот это нормально.

Дети в приоритете

На прошлой неделе в Сети появился видеоролик, призывающий проголосовать за одну конкретную поправку — защиту института брака как союза мужчины и женщины, чтобы будущим детям не пришлось жить в однополых семьях. Брак в России, согласно Семейному кодексу, и так возможен только между мужчиной и женщиной, но законодатели решили подстраховаться. Так формулировка с «защита семьи, материнства, отцовства и детства» изменилась на «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».

Патриотическим и духовным воспитанием детей будет заниматься государтсво

Патриотическим и духовным воспитанием детей будет заниматься государтсво

Еще одна «детская» поправка посвящена ответственности государства за судьбы детей.

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Эксперты считают, что закрепление просемейных поправок в основном законе сможет поставить вопросы защиты и поддержки семей и детей на новый уровень. Однако какие именно изменения произойдут в ближайшее время — не ясно. Ни о каких конкретных мерах поддержки вроде новых пособий законодатели пока не говорят. Но полагают, что их поддержит правильное воспитание, за которое возьмется государство.

— Сегодня мы видим, как подростки становятся агрессивными, совершают страшные вещи — снимают ролики с избиениями, хвастаются ими. Много самоубийств подростковых — это ведь тоже от бездуховности, — считает председатель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», член рабочей группы Екатерина Лахова.

ЗОЖ по закону

Вопросы здравоохранения, согласно действующей версии Конституции, находятся «в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». Сейчас вместо формулировки «координация вопросов здравоохранения» законодатели предлагают нам формулировку «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение». Ответственное отношение к здоровью ввели для того, чтобы безответственные граждане своими действиями не сводили на нет усилия врачей. Правда, как будут следить за выполнением возложенной на пациентов обязанности — пока неясно.

— Врачи совершают подчас подвиги, когда в сложных ситуациях спасают жизнь пациенту. Но когда на выходе из этого мы видим, что пациент возвращается к привычному образу жизни с его вредными привычками, которые и довели его до медицинской катастрофы, всё скатывается обратно. Все усилия врачей сводятся на нет только из-за того, что пациент не в союзе с нами в этой ситуации. Поэтому нужно привить здоровый образ жизни закладыванием конституционных основ. В последующем мы понимаем, что будут десятки законов, которые вовлекут пациента в процесс, обязывая его внимательнее относиться к своим проблемам, — считает генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Николая Пирогова Олег Карпов.

По версии ВЦИОМ, поправка про медицину — самая популярная. Что, в целом, логично, с учетом развивавшейся в течение трех месяцев эпидемии коронавируса в России. Законодатели утверждают, что она поможет вывести медицину на новый уровень. Но чем именно она поможет, тоже пока неизвестно. Конституция — это же как бы вектор, манифест. А к чему на самом деле приведут изменения, мы пока можем только теоретизировать.

С уважением к труду

Еще часть поправок направлена на защиту интересов трудящихся — им гарантируют уважение к труду и защиту прав. Если поправки внесут, то минимальный размер оплаты труда в России будет не меньше величины прожиточного минимума. В этом году прожиточный минимум в России для трудоспособного населения составил 12 130 рублей. Вообще МРОТ и так уже приравняли к прожиточному минимуму, но это не сильно помогло — председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, член рабочей группы Наталья Агапова говорит, что работодатели продолжают оформлять сотрудников на полставки, на четверть. И платить соответственно. Она убеждена, что после внесения соответствующей поправки в Конституцию они это делать прекратят. Хотя никакого дополнительного наказания для них пока не вводят.

У россиян есть три недели, чтобы решить, за что голосовать&nbsp;

У россиян есть три недели, чтобы решить, за что голосовать 

Отдельно речь идет о пенсиях — в поправках сказано, что все пенсии должны индексироваться каждый год. Они и сейчас индексируются, но не так.

— Эти новые правила нельзя будет просто поменять в силу того что, например, в тот или иной год денег в бюджете не будет, — считает председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Еще пенсии должны быть «справедливыми». Что именно считать «справедливой» пенсией, Конституция нам не объясняет.

Обнуление и неприкосновенность

Сейчас один и тот же человек не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Если примут поправки, то быть президентом нельзя будет дольше двух сроков в целом за жизнь. Правда в этой части есть подпункт — сроки до внесения этой поправки не учитываются. Эту поправку предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она заявила, что всех людей сейчас волнует и даже тревожит: что будет после 2024 года.

«Надо предусмотреть надежную страховку. И такой страховкой <...> может быть сильная президентская власть и нравственный, моральный авторитет лидера»

Валентина Терешкова

Сразу после того, как эта поправка была внесена, самой популярной версией стала такая: все поправки придуманы только для того, чтобы Владимир Путин смог участвовать в следующих выборах. Если поправка будет принята, то действующий президент сможет избираться еще дважды, в общей сложности на 12 лет (один президентский срок — 6 лет).

Издание The Bell сравнило возможный срок правления Владимира Путина и других глав государства. Тех, кто был у власти дольше, оказалось не так уж и много

Издание The Bell сравнило возможный срок правления Владимира Путина и других глав государства. Тех, кто был у власти дольше, оказалось не так уж и много

— У нас был опыт, когда Владимир Путин не был президентом, а работал премьер-министром и активно влиял на внутриполитическую повестку на своей должности. Принималось много сложных решений, что совершенно не помешало ему снова выдвинуться и избраться. Собственно, ничто не мешало ему поступить точно так же. То есть ничего принципиально не меняется — не нужно было придумывать никакого маневра, — считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Павел Кирьян.

Коснется президента еще одна поправка — после прекращения своих полномочий он получит неприкосновенность. Лишить ее бывшего главу государства может только Совет Федерации на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.


Если вам хочется еще больше деталей и подробностей — загляните в этот материал, там опубликован полный текст закона о поправках без сокращений.

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поправки в КонституциюВладимир Путин
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