Меньше чем через месяц в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Определяя датой голосования 1 июля, Владимир Путин заявил, что этот месяц дается россиянам, чтобы разобраться в поправках и принять осознанное решение. Что ж, давайте попробуем разобраться. Мы собрали самые обсуждаемые поправки, изучили текст, поговорили с их соавторами, членами рабочей группы по поправкам и другими экспертами. Теперь рассказываем вам, что это вообще такое.
И слово было «Бог»
Одна из первых поправок, которая широко обсуждалась — внесение в Конституцию такого понятия, как Бог. В большинстве своем строилось оно вокруг опасения одних, что теперь всех принудят к религиозности и надежд других, что так в стране вырастет духовность. Если не строить прогнозов, то пока из текста поправки не следует ни того, ни другого.
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
— Эта статья и эта фраза — не о Боге, не о религии, не о какой-то конфессии. Эта фраза — о передаче традиции. Неужели кто-то будет спорить с тем, что наши предки много веков верили в Бога, что сейчас множество людей в стране верит в Бога — каждый в своего. И все сражения великие были выиграны с именем Бога. И вся культура наша развивалась под знаком духовного развития. Это не акцент на религиозность, а подчеркивание исторических традиций, — считает политконсультант Алена Август. — Например, реконструкторы готовят проект какой-то, обращаются за помощью государства, а им говорят: «Идите отсюда». И они смогут ответить: «Подождите, у нас в Конституции записано, что мы вообще-то храним традиции предков! Почему вы считаете, что это неправильно? Выделяйте нам помещение». И вот это нормально.
Дети в приоритете
На прошлой неделе в Сети появился видеоролик, призывающий проголосовать за одну конкретную поправку — защиту института брака как союза мужчины и женщины, чтобы будущим детям не пришлось жить в однополых семьях. Брак в России, согласно Семейному кодексу, и так возможен только между мужчиной и женщиной, но законодатели решили подстраховаться. Так формулировка с «защита семьи, материнства, отцовства и детства» изменилась на «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».
Еще одна «детская» поправка посвящена ответственности государства за судьбы детей.
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
Эксперты считают, что закрепление просемейных поправок в основном законе сможет поставить вопросы защиты и поддержки семей и детей на новый уровень. Однако какие именно изменения произойдут в ближайшее время — не ясно. Ни о каких конкретных мерах поддержки вроде новых пособий законодатели пока не говорят. Но полагают, что их поддержит правильное воспитание, за которое возьмется государство.
— Сегодня мы видим, как подростки становятся агрессивными, совершают страшные вещи — снимают ролики с избиениями, хвастаются ими. Много самоубийств подростковых — это ведь тоже от бездуховности, — считает председатель общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», член рабочей группы Екатерина Лахова.
ЗОЖ по закону
Вопросы здравоохранения, согласно действующей версии Конституции, находятся «в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». Сейчас вместо формулировки «координация вопросов здравоохранения» законодатели предлагают нам формулировку «координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение». Ответственное отношение к здоровью ввели для того, чтобы безответственные граждане своими действиями не сводили на нет усилия врачей. Правда, как будут следить за выполнением возложенной на пациентов обязанности — пока неясно.
— Врачи совершают подчас подвиги, когда в сложных ситуациях спасают жизнь пациенту. Но когда на выходе из этого мы видим, что пациент возвращается к привычному образу жизни с его вредными привычками, которые и довели его до медицинской катастрофы, всё скатывается обратно. Все усилия врачей сводятся на нет только из-за того, что пациент не в союзе с нами в этой ситуации. Поэтому нужно привить здоровый образ жизни закладыванием конституционных основ. В последующем мы понимаем, что будут десятки законов, которые вовлекут пациента в процесс, обязывая его внимательнее относиться к своим проблемам, — считает генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Николая Пирогова Олег Карпов.
По версии ВЦИОМ, поправка про медицину — самая популярная. Что, в целом, логично, с учетом развивавшейся в течение трех месяцев эпидемии коронавируса в России. Законодатели утверждают, что она поможет вывести медицину на новый уровень. Но чем именно она поможет, тоже пока неизвестно. Конституция — это же как бы вектор, манифест. А к чему на самом деле приведут изменения, мы пока можем только теоретизировать.
С уважением к труду
Еще часть поправок направлена на защиту интересов трудящихся — им гарантируют уважение к труду и защиту прав. Если поправки внесут, то минимальный размер оплаты труда в России будет не меньше величины прожиточного минимума. В этом году прожиточный минимум в России для трудоспособного населения составил 12 130 рублей. Вообще МРОТ и так уже приравняли к прожиточному минимуму, но это не сильно помогло — председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации, член рабочей группы Наталья Агапова говорит, что работодатели продолжают оформлять сотрудников на полставки, на четверть. И платить соответственно. Она убеждена, что после внесения соответствующей поправки в Конституцию они это делать прекратят. Хотя никакого дополнительного наказания для них пока не вводят.
Отдельно речь идет о пенсиях — в поправках сказано, что все пенсии должны индексироваться каждый год. Они и сейчас индексируются, но не так.
— Эти новые правила нельзя будет просто поменять в силу того что, например, в тот или иной год денег в бюджете не будет, — считает председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Еще пенсии должны быть «справедливыми». Что именно считать «справедливой» пенсией, Конституция нам не объясняет.
Обнуление и неприкосновенность
Сейчас один и тот же человек не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Если примут поправки, то быть президентом нельзя будет дольше двух сроков в целом за жизнь. Правда в этой части есть подпункт — сроки до внесения этой поправки не учитываются. Эту поправку предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. Она заявила, что всех людей сейчас волнует и даже тревожит: что будет после 2024 года.
«Надо предусмотреть надежную страховку. И такой страховкой <...> может быть сильная президентская власть и нравственный, моральный авторитет лидера»
Валентина Терешкова
Сразу после того, как эта поправка была внесена, самой популярной версией стала такая: все поправки придуманы только для того, чтобы Владимир Путин смог участвовать в следующих выборах. Если поправка будет принята, то действующий президент сможет избираться еще дважды, в общей сложности на 12 лет (один президентский срок — 6 лет).
— У нас был опыт, когда Владимир Путин не был президентом, а работал премьер-министром и активно влиял на внутриполитическую повестку на своей должности. Принималось много сложных решений, что совершенно не помешало ему снова выдвинуться и избраться. Собственно, ничто не мешало ему поступить точно так же. То есть ничего принципиально не меняется — не нужно было придумывать никакого маневра, — считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Павел Кирьян.
Коснется президента еще одна поправка — после прекращения своих полномочий он получит неприкосновенность. Лишить ее бывшего главу государства может только Совет Федерации на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
Если вам хочется еще больше деталей и подробностей — загляните в этот материал, там опубликован полный текст закона о поправках без сокращений.