Меньше чем через месяц в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Определяя датой голосования 1 июля, Владимир Путин заявил, что этот месяц дается россиянам, чтобы разобраться в поправках и принять осознанное решение. Что ж, давайте попробуем разобраться. Мы собрали самые обсуждаемые поправки, изучили текст, поговорили с их соавторами, членами рабочей группы по поправкам и другими экспертами. Теперь рассказываем вам, что это вообще такое.



И слово было «Бог»



Одна из первых поправок, которая широко обсуждалась — внесение в Конституцию такого понятия, как Бог. В большинстве своем строилось оно вокруг опасения одних, что теперь всех принудят к религиозности и надежд других, что так в стране вырастет духовность. Если не строить прогнозов, то пока из текста поправки не следует ни того, ни другого.

