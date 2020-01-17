По подозрению в крупной взятке задержали заместителя мэра Ярославля: назвали сумму

Сегодня в Кировском суде Ярославля решают, какую меру пресечения избрать теперь уже бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву, которого задержали по подозрению в получении крупной взятки.

На суде огласили подробности дела. В частности, стала известна сумма взятки и условия передачи денег.

Суд раскрывает детали дела:

— У Бадаева возник личный умысел. ООО «Ремиз» — взятка в особо крупном размере. Находясь в неустановленном месте, предложил юридическому бюро оказать содействие в заключении муниципальных контрактов с агентством по муниципальному заказу и ЖКХ, а также в своевременной приемке работ на сумму 12 миллионов рублей. Договорился о передаче вознаграждения в 10% от суммы договора (1,2 миллиона). С лета 2019 года получил при личных встречах часть взятки — 390 тысяч рублей. А также обещал своевременную приемку и оплату работ по контрактам. Распорядился деньгами по своему усмотрению. Оставшиеся деньги получить не представилось возможным, поскольку в дальнейшем это уже контролировали оперативники, — было сказано на суде.