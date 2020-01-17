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Политика Задержали заммэра

По подозрению в крупной взятке задержали заместителя мэра Ярославля: назвали сумму

За что, по версии следствия, Ринат Бадаев взял деньги

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Судьбу Рината Бадаева решают в Кировском суде Ярославля

Судьбу Рината Бадаева решают в Кировском суде Ярославля

Сегодня в Кировском суде Ярославля решают, какую меру пресечения избрать теперь уже бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву, которого задержали по подозрению в получении крупной взятки.

На суде огласили подробности дела. В частности, стала известна сумма взятки и условия передачи денег. 

Суд раскрывает детали дела:

— У Бадаева возник личный умысел. ООО «Ремиз» — взятка в особо крупном размере. Находясь в неустановленном месте, предложил юридическому бюро оказать содействие в заключении муниципальных контрактов с агентством по муниципальному заказу и ЖКХ, а также в своевременной приемке работ на сумму 12 миллионов рублей. Договорился о передаче вознаграждения в 10% от суммы договора (1,2 миллиона). С лета 2019 года получил при личных встречах часть взятки — 390 тысяч рублей. А также обещал своевременную приемку и оплату работ по контрактам. Распорядился деньгами по своему усмотрению. Оставшиеся деньги получить не представилось возможным, поскольку в дальнейшем это уже контролировали оперативники, — было сказано на суде.

Вся история и оперативная информация — в нашей хронике из зала суда.

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Ринат Бадаеввзяткамэрия
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
17 янв 2020 в 16:35

10% со времён волончунаса.....

фыва
17 янв 2020 в 15:32

Что-то не понимаю: на другом сайте фигурирует другое именование организации, которому было предложено дать денег...

Гость
17 янв 2020 в 15:27

Ссмешно читать да все замы и меры и губернаторы и ВСЕ от кого зависит получение госзаказа получают ОТКАТЫ.