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Политика

В Ярославле вместо губернатора и мэра назначили и.о.

Кто работает за высокопоставленных чиновников

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В пятницу губернатор Миронов ещё был на работе, а мэр Волков — уже отдыхал

Фото: Александра Савельева

С 1 апреля в отпуск уходит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Отдыхать он планирует до середины месяца. На это время исполняющим обязанности главы будет председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко.

Отдохнуть решил и председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Его обязанности будет исполнять заместитель Николай Александрычев.

В отпуск ушел и мэр Ярославля Владимир Волков. Его ждут на работе уже 11 апреля. Отвечать за дела градоначальника будет заместитель мэра Ринат Бадаев.

А вот главный городской депутат пока отдыхать не намерен.

— В отпуск не собираюсь, работаю, — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Отдохнуть за отпуск — такое же искусство, как этот самый отпуск оформлять. Если в первом случае за положенные две недели (или сколько вы взяли?) нужно переделать все дела/смотаться на курорт/к бабушке/отлежать диван/пересмотреть все сериалы (нужное подчеркнуть), то во втором — запланировать отдых так, чтобы следующий месяц не сидеть с дырой в кармане.

Кадровик и эксперт по рабочим отношениям отвечают на самые популярные вопросы об отпуске: как уйти с работы без потерь и что делать, если вы уже сдали план по отдыху боссу, а после прочтения этого текста передумали. Подробнее читайте в нашем материале.

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КОММЕНТАРИИ (1)

чикуля
30 март 2019 в 19:55

а что он сделал, чтобы на отдых уже собираться?

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