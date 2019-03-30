В Ярославле вместо губернатора и мэра назначили и.о.

С 1 апреля в отпуск уходит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Отдыхать он планирует до середины месяца. На это время исполняющим обязанности главы будет председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко.



Отдохнуть решил и председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Его обязанности будет исполнять заместитель Николай Александрычев.



В отпуск ушел и мэр Ярославля Владимир Волков. Его ждут на работе уже 11 апреля. Отвечать за дела градоначальника будет заместитель мэра Ринат Бадаев.

