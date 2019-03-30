В Ярославле вместо губернатора и мэра назначили и.о.

С 1 апреля в отпуск уходит губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Отдыхать он планирует до середины месяца. На это время исполняющим обязанности главы будет председатель регионального правительства Дмитрий Степаненко.
Отдохнуть решил и председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Его обязанности будет исполнять заместитель Николай Александрычев.
В отпуск ушел и мэр Ярославля Владимир Волков. Его ждут на работе уже 11 апреля. Отвечать за дела градоначальника будет заместитель мэра Ринат Бадаев.
А вот главный городской депутат пока отдыхать не намерен.
— В отпуск не собираюсь, работаю, — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
Отдохнуть за отпуск — такое же искусство, как этот самый отпуск оформлять. Если в первом случае за положенные две недели (или сколько вы взяли?) нужно переделать все дела/смотаться на курорт/к бабушке/отлежать диван/пересмотреть все сериалы (нужное подчеркнуть), то во втором — запланировать отдых так, чтобы следующий месяц не сидеть с дырой в кармане.
Кадровик и эксперт по рабочим отношениям отвечают на самые популярные вопросы об отпуске: как уйти с работы без потерь и что делать, если вы уже сдали план по отдыху боссу, а после прочтения этого текста передумали. Подробнее читайте в нашем материале.