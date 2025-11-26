Вопросов не вызвало: муниципалитет одобрил повышение зарплат мэру и депутатам в Ярославле

Муниципалитет Ярославля на заседании 26 ноября одобрил повышение зарплат мэру, городским депутатам и сотрудникам Контрольно-счетной палаты Ярославля. С инициативой выступила мэрия Ярославля.
«Денежное содержание данных должностей не подпадает под индексацию оплаты труда вместе с другими муниципальными служащими. Поэтому отмечается отставание по темпам роста зарплат. Индексация происходит в пределах данных темпов роста», — пояснил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.
Изменения коснутся отдельных составляющих зарплат представителей власти.
У мэра будет скорректирован размер ежемесячного поощрения. Оно составит 4,7 ежемесячных денежных вознаграждений (сейчас эта выплата равна 4-м ежемесячным денежным содержаниям, рассчитанным из предельных размеров должностного оклада, надбавки за особые условия муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения).
Из депутатов прибавку зарплаты получат председатель муниципалитета Сергей Калинин и два его заместителя — Алексей Малютин и Олег Ненилин, так как только они работают за зарплату. У председателя муниципалитета ежемесячное денежное поощрение увеличится с 2,36 до 3, 25 ежемесячных денежных вознаграждений. У заместителей председателя — с 1,19 до 1,7 ежемесячных денежных вознаграждений. Также у заместителей председателя муниципалитета будет увеличена надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы — с 150% до 160% от должностного оклада.
Повысятся оклады, надбавки и суммы поощрений у председателя, заместителей председателя и аудиторрв Контрольно-счетной палаты Ярославля. Например, оклад председателя вырастет с 19 154 до 20 161 рубля, ежемесячное поощрение — с 1,18 до 1,25 ежемесячного денежного вознаграждения.
На какую сумму увеличатся выплаты данным сотрудникам, власти не озвучили. Однако известно, что в целом из бюджета на эти цели потребуется 4,5 млн. рублей в год.
Из чего состоят зарплаты мэра и депутатов
Согласно Положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий мэра города Ярославля оплата труда мэра включает:
1. ежемесячное денежное вознаграждение, в которое входят:
должностной оклад в размере 20 161 рубль;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 190% от должностного оклада;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50% от должностного оклада;
2. ежемесячное денежное поощрение;
3. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения;
4. выплата за достижение наилучших значений показателей деятельности по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;
5. иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области.
Согласно положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий депутата муниципалитета Ярославля зарплата председателя муниципалитета состоит из:
должностной оклад в размере 20161 рубля;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 185 процентов от должностного оклада;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 15 процентов от должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере 2,36 ежемесячного денежного вознаграждения;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.
Зарплата заместителя председателя муниципалитета состоит из:
должностной оклад в размере 17137 рублей;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 150 процентов от должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере 1,19 ежемесячного денежного вознаграждения;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.
У депутатов при рассмотрении предложения не возникло каких-либо вопросов.
Напомним, в предыдущий раз зарплаты председателю муниципалитета и его заместителям повышали в 2024 году. Цифры не озвучивались, но по нашим подсчетам, они должны были составить чуть более 200 тысяч рублей у председателя муниципалитета и по 94 тысячи у его замов. В 2022 году была увеличена зарплата мэра Ярославля. Она по данным, озвученным на тот момент, составила около 300 тысяч рублей.
