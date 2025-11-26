Вопросов не вызвало: муниципалитет одобрил повышение зарплат мэру и депутатам в Ярославле

Муниципалитет Ярославля на заседании 26 ноября одобрил повышение зарплат мэру, городским депутатам и сотрудникам Контрольно-счетной палаты Ярославля. С инициативой выступила мэрия Ярославля.

«Денежное содержание данных должностей не подпадает под индексацию оплаты труда вместе с другими муниципальными служащими. Поэтому отмечается отставание по темпам роста зарплат. Индексация происходит в пределах данных темпов роста», — пояснил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Изменения коснутся отдельных составляющих зарплат представителей власти.

У мэра будет скорректирован размер ежемесячного поощрения. Оно составит 4,7 ежемесячных денежных вознаграждений (сейчас эта выплата равна 4-м ежемесячным денежным содержаниям, рассчитанным из предельных размеров должностного оклада, надбавки за особые условия муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения).

Из депутатов прибавку зарплаты получат председатель муниципалитета Сергей Калинин и два его заместителя — Алексей Малютин и Олег Ненилин, так как только они работают за зарплату. У председателя муниципалитета ежемесячное денежное поощрение увеличится с 2,36 до 3, 25 ежемесячных денежных вознаграждений. У заместителей председателя — с 1,19 до 1,7 ежемесячных денежных вознаграждений. Также у заместителей председателя муниципалитета будет увеличена надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы — с 150% до 160% от должностного оклада.

Повысятся оклады, надбавки и суммы поощрений у председателя, заместителей председателя и аудиторрв Контрольно-счетной палаты Ярославля. Например, оклад председателя вырастет с 19 154 до 20 161 рубля, ежемесячное поощрение — с 1,18 до 1,25 ежемесячного денежного вознаграждения.

На какую сумму увеличатся выплаты данным сотрудникам, власти не озвучили. Однако известно, что в целом из бюджета на эти цели потребуется 4,5 млн. рублей в год.