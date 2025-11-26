НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вопросов не вызвало: муниципалитет одобрил повышение зарплат мэру и депутатам в Ярославле

Вопросов не вызвало: муниципалитет одобрил повышение зарплат мэру и депутатам в Ярославле

Сколько денег на это потребуется

Муниципалитет Ярославля на заседании 26 ноября одобрил повышение зарплат мэру, городским депутатам и сотрудникам Контрольно-счетной палаты Ярославля. С инициативой выступила мэрия Ярославля.

«Денежное содержание данных должностей не подпадает под индексацию оплаты труда вместе с другими муниципальными служащими. Поэтому отмечается отставание по темпам роста зарплат. Индексация происходит в пределах данных темпов роста», — пояснил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Изменения коснутся отдельных составляющих зарплат представителей власти.

У мэра будет скорректирован размер ежемесячного поощрения. Оно составит 4,7 ежемесячных денежных вознаграждений (сейчас эта выплата равна 4-м ежемесячным денежным содержаниям, рассчитанным из предельных размеров должностного оклада, надбавки за особые условия муниципальной службы и ежемесячного денежного поощрения).

Из депутатов прибавку зарплаты получат председатель муниципалитета Сергей Калинин и два его заместителя — Алексей Малютин и Олег Ненилин, так как только они работают за зарплату. У председателя муниципалитета ежемесячное денежное поощрение увеличится с 2,36 до 3, 25 ежемесячных денежных вознаграждений. У заместителей председателя — с 1,19 до 1,7 ежемесячных денежных вознаграждений. Также у заместителей председателя муниципалитета будет увеличена надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы — с 150% до 160% от должностного оклада.

Повысятся оклады, надбавки и суммы поощрений у председателя, заместителей председателя и аудиторрв Контрольно-счетной палаты Ярославля. Например, оклад председателя вырастет с 19 154 до 20 161 рубля, ежемесячное поощрение — с 1,18 до 1,25 ежемесячного денежного вознаграждения.

На какую сумму увеличатся выплаты данным сотрудникам, власти не озвучили. Однако известно, что в целом из бюджета на эти цели потребуется 4,5 млн. рублей в год.

Из чего состоят зарплаты мэра и депутатов

Согласно Положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий мэра города Ярославля оплата труда мэра включает:

1. ежемесячное денежное вознаграждение, в которое входят:

  • должностной оклад в размере 20 161 рубль;

  • ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 190% от должностного оклада;

  • ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 50% от должностного оклада;

2. ежемесячное денежное поощрение;

3. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения;

4. выплата за достижение наилучших значений показателей деятельности по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

5. иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области.

Согласно положению о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий депутата муниципалитета Ярославля зарплата председателя муниципалитета состоит из:

  • должностной оклад в размере 20161 рубля;

  • ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 185 процентов от должностного оклада;

  • ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 15 процентов от должностного оклада;

  • ежемесячное денежное поощрение в размере 2,36 ежемесячного денежного вознаграждения;

  • единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.

Зарплата заместителя председателя муниципалитета состоит из:

  • должностной оклад в размере 17137 рублей;

  • ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность и напряженность работы в размере 150 процентов от должностного оклада;

  • ежемесячное денежное поощрение в размере 1,19 ежемесячного денежного вознаграждения;

  • единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в размере двойного ежемесячного денежного вознаграждения.

У депутатов при рассмотрении предложения не возникло каких-либо вопросов.

Напомним, в предыдущий раз зарплаты председателю муниципалитета и его заместителям повышали в 2024 году. Цифры не озвучивались, но по нашим подсчетам, они должны были составить чуть более 200 тысяч рублей у председателя муниципалитета и по 94 тысячи у его замов. В 2022 году была увеличена зарплата мэра Ярославля. Она по данным, озвученным на тот момент, составила около 300 тысяч рублей.

