На мирных переговорах поставили крест, а Зеленский угрожает России новым ракетным ударом: главное об СВО за неделю

Атаки на Россию существенно осложняют попытки перехода к мирному урегулированию конфликта с Украиной Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Москве сомневаются, что мирные переговоры с Украиной когда-то продолжатся и даже решили поставить крест на этом вопросе. Попытки прийти к долгосрочному урегулированию конфликта существенно осложняют массовые атаки со стороны Киева. Вместе с этим глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает России ударами баллистических ракет. В Европе пытаются повлиять на процесс урегулирования украинского кризиса, но мир между странами до сих пор под вопросом. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Массированные атаки

Боевые действия между Россией и Украиной продолжаются не только на линии соприкосновения. Под удары беспилотников часто попадают российские регионы. На этой неделе из-за атаки дронов загорелась нефтебаза на Кубани. Всё произошло на территории ОАО «Полтавская нефтебаза». По информации ЕДДС города, площадь пожара составила около 5000 квадратных метров. 60 человек эвакуировали из прилегающих к загоревшемуся предприятию домов. К счастью, никто не пострадал.

Еще один налет был совершен по мосту на границе с Крымом. Там движение автотранспорта временно перекрыли.

Спустя сутки дроны атаковали автовокзал в Курской области, а один из беспилотников влетел в пассажирский поезд, который ехал из Москвы в Симферополь. В результате этого удара погиб помощник машиниста поезда, а самого машиниста ранило. Пассажиры не пострадали и были доставлены автобусом в Симферополь, так как движение поездов временно приостановили.

Атаку на поезд в Крыму прокомментировали в Кремле и решили поставить крест на переговорах с Киевом. По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти действия существенно осложняют попытки перехода к мирному урегулированию конфликта.

«Киевский режим делает всё, чтобы затормозить процесс мирного урегулирования. Возможность переговоров сегодня — на фоне террористических действий Киева — представить трудно», — сказал Песков журналистам.

После этих заявлений удары не прекратились, и беспилотники нацелились на черноморские курорты. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных последствий, однако в Краснодарском крае возникли проблемы с авиарейсами. По данным Росавиации, 7 и 8 июня аэропорты в Геленджике и Сочи несколько раз временно закрывались. Люди сутками ждали вылетов в аэропорту.

Однако без последствий и пострадавших всё же не обошлось во время еще одного налета на регион. Тогда в Краснодарском крае вспыхнул завод и загорелась многоэтажка.

Кадры с последствиями после атаки Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / Telegram

После этого в поселке Афипском ввели режим ЧС. Пострадавшим оказали помощь в уборке дворов и прилегающих территорий, передает глава района Алексей Чеверев.

Также дроны совершили атаку по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — объекту культурного наследия.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» — музей-панорама, посвященный событиям первой обороны города в период Крымской войны 1853–1856 гг.. Это один из самых известных панорамных объектов в мире, созданный выдающимся художником-баталистом Францем Рубо.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В небо поднимаются густые клубы дыма Источник: РаZVожаев / Telegram

В результате атаки никто не пострадал, однако на восстановление культурного наследия потребуется в общей сложности пять лет.

«Что касается восстановления полотна, мы можем опираться на опыт советских художников. По времени у них это заняло три года. Что касается восстановления здания, то мы можем уже опираться на свой опыт, потому что мы с 2022 по 2024 год реставрировали это здание и потратили на это два с небольшим года», — рассказал РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.

По его словам, «эти процессы никак не запараллелить», потому что сначала нужно восстановить здание, а потом приступать к восстановлению полотна.

Также на неделе регионам угрожали не только беспилотники, но и ракеты. Режим ракетной опасности вводили по всей территории Уральского федерального округа. Кроме того, ракета ударила по Чебоксарам, а в Омске впервые объявили беспилотную опасность.

«По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека. Врачи делают всё необходимое: два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий — в легкой. Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой. Задействованы все экстренные службы, идут детальный осмотр и фиксация повреждений», — сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Похожие атаки прошли и в Брянской области. Там ракета ударила по поселку Белая Березка. Повреждения получили 10 многоквартирных домов и три частных, а также здание администрации. Двое местных жителей ранены, еще двое погибли.

Еще дроны прилетели в несколько автозаправок в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Осколки повредили пять гражданских автомобилей.

В Белгородской области беспилотник влетел в автобус, в котором находились пассажиры. Одна женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще 11 человек с ранениями доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

С новой силой дроны били в ночь на 12 июня, День России. Во время атаки погибли два человека, четверых ранило. Повреждения получили и предприятия в Татарстане. В общей сумме над регионами в ночь с 11 на 12 июня сбили 231 беспилотник самолетного типа.

Из-за постоянных атак остается невозможным процесс восстановления Курской области, так как это небезопасно.

«В первую очередь в восстановительных работах нуждается приграничье, которое сильнее всего пострадало от врага и продолжает страдать, поскольку каждый день у нас, увы, прилеты, каждый день враг проверяет нас на прочность, оперативно-боевая обстановка остается крайне сложной», — сказал глава региона Александр Хинштейн.

Он добавил, что там не могут восстанавливать территорию, находящуюся как минимум в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. При этом восстановительные работы всё равно начались, и первые социальные объекты уже реставрируются.

НАТО готовит новый пакет помощи для Украины, а США отказались поставлять газ

Страны — члены НАТО обсуждают инициативу выделить Украине 70 миллиардов евро финансовой помощи на военные расходы. Об этом может быть объявлено во время саммита организации в Анкаре в июле, сообщает издание Politico.

Уточняется, что лишь 40 миллиардов евро из общей суммы будут новыми обязательствами по финансированию, остальные 30 миллиардов евро являются частью пакета помощи Евросоюза в 90 миллиардов евро.

С инициативой выделить дополнительную помощь Киеву выступило правительство Германии. Предполагается, что НАТО создадут новые механизмы по повышению прозрачности относительно того, какой вклад вносит каждая из стран альянса и Евросоюза. Авторы статьи поясняют, что ранее ряд европейских стран жаловались на то, что несут непропорциональное бремя поддержки Киева.

Источник издания отметил, что задача состоит в том, чтобы у стран — членов НАТО было твердое обязательство по итогам саммита в Анкаре продолжать поддержку Украины на более устойчивой и справедливой основе.

А вот Штаты, напротив, не смогут помочь Украине предстоящей зимой и восполнить нехватку газа в стране. Эта же ситуация напрямую затронет Европу, заявил исполнительный директор ассоциации американских производителей сжиженного природного газа CNLG Чарли Ридл.

«Цель Европы, как правило, по итогам сезона закачки, — заполнить свои ПХГ примерно до 90%. Я видел прогнозы аналитиков, согласно которым достижение уровня 70% будет считаться успехом», — указал Ридл.

Он подчеркнул, что сейчас подземные хранилища газа (ПХГ) Европы заполнены лишь на 42% — это самый низкий показатель с 2018 года. По его словам, ситуация на рынке энергоресурсов напряженная из-за остановки поставок СПГ из стран Персидского залива.

Усугубил кризис на рынке энергоресурсов конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок — в более широком смысле не только в Европе, но и на азиатском рынке в целом — испытает дефицит поставок», — добавил Ридл.

По его словам, Европа не сможет восполнить потерю добычи, появившуюся из-за сбоев в поставках.

Зеленский обиделся на Путина и Трампа и угрожает России новыми ракетами

Администрация главы киевского режима Владимира Зеленского дала негласное указание приостановить выполнение сделки с США о разработке полезных ископаемых. Информацию об этом опубликовало украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в добывающей промышленности.

«Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет», — отметил собеседник журналистов.

Причиной приостановки сделки стали испортившиеся отношения между Зеленским и американским лидером. Инвесторы из США в ответ на это также взяли паузу, не уверенные в сроках окончания конфликта.

Изначально Киев рассчитывал «задобрить» Трампа, чтобы тот продолжал помощь, подавая ее как взносы в совместный фонд. Но эти ожидания не оправдались — США поставляют оружие только за европейское финансирование. В Киеве, как сообщил источник, было принято решение приостановить сделку и одновременно искать европейских инвесторов.

Недоволен Зеленский не только испортившимися отношениями с Трампом, а также реакцией президента России Владимира Путина на его письмо с призывом заключить мир между Россией и Украиной. После того, как Путин ознакомился с его содержимым, он указал на хамский тон Зеленского.

Президент пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает его украинский коллега, допустимы только после достижения договоренностей, выработать их должны профильные специалисты. Сейчас же во встрече смысла нет.

После этого Зеленский выступил с гневным обращением к украинцам и резкими обвинениями в адрес России. Он обвинил Путина в том, что он якобы не заинтересован в прекращении конфликта, пишет издание Times оf India.

Французский генерал запаса Оливье Кемпф считает, что обращение Зеленского было направлено не на Путина, а на украинское общественное мнение, европейских союзников и в некоторой степени американского президента Дональда Трампа, поскольку выбранный им тон нельзя назвать располагающим к диалогу.

После обвинений Зеленский снова продолжил угрожать России и заявил, что Украина находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которой можно будет наносить удары по российским регионам. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

«За несколько лет войны и массированных атак мы учились, изучали и производили… мы произвели много разных дронов и ракет, у нас до сих пор нет баллистического оружия, но мы сейчас на пути к нему, мы очень близки», — отметил он.

ЕС планирует войти в переговоры по Украине в антироссийскую делегацию

Повлиять на процесс урегулирования конфликта между Москвой и Киевом пытается Евросоюз. На этой неделе лидеры Германии, Франции, Великобритании и примкнувшей к ним Украины сформулировали пять условий для достижения «справедливого и прочного мира».

ЕС настаивает на том, чтобы боевые действия прекратились, а нынешняя линия боевого соприкосновения стала отправной точкой для мирных переговоров. Также европейские лидеры просят разместить на Украине «многонациональную силу» после прекращения огня.

Говоря о российских активах, ЕС предлагает заморозить их до прекращения конфликта и выплаты компенсации Украине. Также там рассматривают «защиту интересов европейской безопасности в рамках любых будущих договоренностей».

Кроме того, европейские страны настаивают на начале совместного обсуждения путей взаимодействия с Москвой. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Я продолжаю поднимать вопрос о необходимости для Европы начать совместное и прагматичное обсуждение путей взаимодействия с Москвой. Защита правовых границ не мешает нам сохранять открытыми каналы, необходимые для достижения наших целей: Европейский союз должен быть готов возглавить этот диалог», — заявила она, выступая в палате депутатов национального парламента в преддверии европейского саммита.

Вместе с этим Мелони призвала соратников определить одного представителя от ЕС для переговоров с Россией по Украине, так как использование «различных недостаточно представительных форматов приводит только к фрагментации, путанице и слабости».

Накануне послы Британии, Франции и Германии встретились с одним из заместителей министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, чтобы обсудить этот вопрос. Во время встречи российская сторона изложила жесткие оценки действий западных стран. Галузин указал послам на «деструктивную политику руководства» их государств. По информации пресс-службы МИД РФ, действия Лондона, Берлина и Парижа направлены на максимальное стимулирование Украины к продолжению боевых действий. В ведомстве подчеркнули, что эта политика ведется от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих».

Также российский дипломат разъяснил подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. По словам Галузина, ключевым условием является «устранение первопричин» кризиса. В МИД России отметили, что без этого переговоры не смогут привести к устойчивому миру. Этот тезис стал центральным в выступлении замминистра перед послами «евротройки».

После переговоров России и ЕС французский посол Николя де Ривьер коротко ответил журналистам: «У нас состоялась хорошая дискуссия, сегодня позже мы опубликуем заявление». Однако никаких конкретных договоренностей или изменений в позициях сторон по итогам переговоров Европа пока не объявила. Стороны продолжают придерживаться противоположных взглядов на украинский кризис.

В МИД России считают, что ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России. Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину.

«Таким образом, она призналась, что Европа претендует на место за столом переговоров по сути в составе единой делегации Запада и Украины против России», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об участии в процессе урегулирования на Украине со стороны европейских стран высказался спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он надеется, что они займут более благоразумную позицию, так как для достижения мира необходимо принять реалистичное решение, после этого мир наступит немедленно.

«На самом деле довольно ясно, что именно нужно для мира (на Украине. — Прим. ред.) — реалистичное решение. Ведь помните, раньше некоторые люди предлагали нереалистичные варианты, поэтому я думаю, что сейчас на столе лежит реалистичное решение. Если Украина его примет, мир наступит немедленно», — заявил Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он также пояснил, что Россия в лице президента страны ранее четко изложила свое видение мирного урегулирования конфликта.

«И даже Зеленский заявлял, что американцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если Украина уйдет из Донбасса. Так что, я считаю, Зеленский тоже в значительной степени понимает, в чем заключается позиция США и в чем заключается российская позиция», — добавил Дмитриев.

Возобновление переговоров и условия долгосрочного урегулирования конфликта

В Кремле надеются, что переговоры по Украине возобновятся в ближайшее время и выйдут из сложившейся паузы. Москва и Вашингтон продолжают общение по этому вопросу. Москва открыта к диалогу и готова к мирному урегулированию конфликта.

«Мы всё-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она всё-таки будет нарушена. И будут вызываемы какие-то контакты. Тем более что с американцами мы продолжаем по имеющимся каналам общаться», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями».

Если переговоры всё-таки состоятся, то важно, чтобы они были честными, без жульничества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Но в МИД сомневаются в их проведении. Точкой преткновения стало соглашение представителей Великобритании, Франции и Германии о производстве оружия для Киева.

«В Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с [Владимиром] Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке [киевского] режима <…> договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории <…> Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить», — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

Кроме того, он заявил, что сейчас всё зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.

«Великобритания, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали документ о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, то есть оккупационных сил, на том, что останется от Украины после конфликта», — подчеркнул Лавров.

Также он назвал одно из важных условий для долгосрочного урегулирования конфликта. По его словам, необходимо восстановить права русскоязычных на Украине.

Еще глава МИД РФ раскритиковал США в посредничестве мирного урегулирования конфликта, и заявил, что Вашингтон не проявляет какого-либо интереса к возвращению к договоренностям, достигнутым на Аляске.

«Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнеры не проявляют к этому какого-либо интереса».