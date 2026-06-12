США и Иран частично согласовали меморандум о заключении мира: о чем уже договорились страны

Согласование основных пунктов меморандума с США подтвердили в Иране (фото носит иллюстративный характер) Источник: Reuters

Ключевые положения меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном согласованы. Подробности сообщил представитель иранского МИД Исмаил Багаи в эфире телеканала Press TV.

«Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован», — заявил дипломат.

Однако существует проблема в противоречивой позиции США, которая всегда вызывала сбои в процессе договоренностей. Сегодня иранская сторона одобрила меморандум на высоком уровне, теперь ожидается, когда соглашение утвердит верховный лидер страны Моджтаб Хаменеи.

По данным агентства Mehr, текст меморандума состоит из 14 пунктов. Он включает в себя ряд ключевых моментов:

незамедлительное прекращение войны «на всех фронтах», в том числе в Ливане, на постоянной основе;

США и их союзники должны предложить план по восстановлению Ирана с финансированием минимум в 300 миллиардов долларов;

США берут на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела Ирана;

Штаты в течение 30 дней полностью снимают морскую блокаду и выводят войска из прилегающих к Ирану районов;

Ормузский пролив открывается в течение 30 дней с соблюдением требований Ирана;

вывод из-под санкций продажи иранской нефти;

далее — в течение 60 дней — стороны проведут переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу;

США должны разморозить иранские активы на сумму 24 миллиарда долларов, половина из них — с началом переговоров по ядерной тематике.

Вопросы ракетной программы Ирана и поддержки Тегераном своих союзников в регионе не входят в число тем возможной договоренности.

Военные действия между США и Ираном начались 28 февраля. В апреле стороны согласились на прекращение огня до заключения сделки, однако долго не могли договорится об условиях. При этом несколько раз перемирие срывалось, и противники атаковали друг друга.