НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 756мм 35%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Политика Для туристов в Сочи ввели жесткие запреты: нарушителям грозят штрафы

Для туристов в Сочи ввели жесткие запреты: нарушителям грозят штрафы

Ограничения начнут действовать с 1 июня

141
Штраф за курение в запрещенной зоне&nbsp;— от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении&nbsp;— до 2500 рублей | Источник: Оксана Витязь / Городские медиа Штраф за курение в запрещенной зоне&nbsp;— от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении&nbsp;— до 2500 рублей | Источник: Оксана Витязь / Городские медиа

Штраф за курение в запрещенной зоне — от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении — до 2500 рублей

Источник:

Оксана Витязь / Городские медиа

С 1 июня в Краснодарском крае вступает в силу новый закон о дополнительных ограничениях на курение, вейпы и кальяны в общественных местах. Документ запрещает курить в большом количестве мест, где раньше это было допустимо. Краевым законом также установлена ответственность за нарушение указанных ограничений. Это штраф от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении — до 2500 рублей.

Вот где теперь нельзя курить, пользоваться вейпами и кальянами:

  • ближе 15 метров от входов в больницы, школы, санатории, дома отдыха, библиотеки, музеи, спортзалы, молодежные центры и соцзащиту;

  • ближе 10 метров от входов в подъезды жилых домов и ближе 5 метров от стен домов (если только нет специальной площадки для курения);

  • ближе 15 метров от входов в здания чиновников — государственных и местных органов власти;

  • на парковках (включая подземные), в подземных гаражах, надземных и подземных пешеходных переходах;

  • ближе 15 метров от входов в магазины, парикмахерские, кафе, рестораны, рынки и любые ларьки;

  • ближе 15 метров от входов в гостиницы, хостелы и другие места временного проживания;

  • на остановках общественного транспорта и ближе 15 метров от них.

«Уполномоченными лицами на составление протоколов являются муниципальные служащие, а рассмотрение дел осуществляют административные комиссии. Рекомендуем сочинцам и гостям курорта соблюдать правила, в свою очередь будем контролировать их выполнение», — отметила начальник управления по организации работы административных комиссий администрации города Елена Ларина.

Напомним, что и раньше в крае действовали ограничения на курение. Уже давно нельзя курить в автобусах и маршрутках, в зданиях вокзалов и аэропортов, в школах, больницах, спортзалах, кафе и ресторанах (внутри помещений), на рабочих местах, в лифтах и подъездах, на заправках, детских площадках и пляжах. Новый закон просто добавил территории рядом с этими местами и еще несколько общественных пространств.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Сочи Штраф Курение Сигарета Вейп
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
тот кто едет на Кавказ настоящий мазохист
Гость
49 минут
Очередные запреты и штрафы. Впрочем, ничего нового. Стабильность.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем