Для туристов в Сочи ввели жесткие запреты: нарушителям грозят штрафы

С 1 июня в Краснодарском крае вступает в силу новый закон о дополнительных ограничениях на курение, вейпы и кальяны в общественных местах. Документ запрещает курить в большом количестве мест, где раньше это было допустимо. Краевым законом также установлена ответственность за нарушение указанных ограничений. Это штраф от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении — до 2500 рублей.
Вот где теперь нельзя курить, пользоваться вейпами и кальянами:
ближе 15 метров от входов в больницы, школы, санатории, дома отдыха, библиотеки, музеи, спортзалы, молодежные центры и соцзащиту;
ближе 10 метров от входов в подъезды жилых домов и ближе 5 метров от стен домов (если только нет специальной площадки для курения);
ближе 15 метров от входов в здания чиновников — государственных и местных органов власти;
на парковках (включая подземные), в подземных гаражах, надземных и подземных пешеходных переходах;
ближе 15 метров от входов в магазины, парикмахерские, кафе, рестораны, рынки и любые ларьки;
ближе 15 метров от входов в гостиницы, хостелы и другие места временного проживания;
на остановках общественного транспорта и ближе 15 метров от них.
«Уполномоченными лицами на составление протоколов являются муниципальные служащие, а рассмотрение дел осуществляют административные комиссии. Рекомендуем сочинцам и гостям курорта соблюдать правила, в свою очередь будем контролировать их выполнение», — отметила начальник управления по организации работы административных комиссий администрации города Елена Ларина.
Напомним, что и раньше в крае действовали ограничения на курение. Уже давно нельзя курить в автобусах и маршрутках, в зданиях вокзалов и аэропортов, в школах, больницах, спортзалах, кафе и ресторанах (внутри помещений), на рабочих местах, в лифтах и подъездах, на заправках, детских площадках и пляжах. Новый закон просто добавил территории рядом с этими местами и еще несколько общественных пространств.