Для туристов в Сочи ввели жесткие запреты: нарушителям грозят штрафы

С 1 июня в Краснодарском крае вступает в силу новый закон о дополнительных ограничениях на курение, вейпы и кальяны в общественных местах. Документ запрещает курить в большом количестве мест, где раньше это было допустимо. Краевым законом также установлена ответственность за нарушение указанных ограничений. Это штраф от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении — до 2500 рублей.

Вот где теперь нельзя курить, пользоваться вейпами и кальянами:

ближе 15 метров от входов в больницы, школы, санатории, дома отдыха, библиотеки, музеи, спортзалы, молодежные центры и соцзащиту;

ближе 10 метров от входов в подъезды жилых домов и ближе 5 метров от стен домов (если только нет специальной площадки для курения);

ближе 15 метров от входов в здания чиновников — государственных и местных органов власти;

на парковках (включая подземные), в подземных гаражах, надземных и подземных пешеходных переходах;

ближе 15 метров от входов в магазины, парикмахерские, кафе, рестораны, рынки и любые ларьки;

ближе 15 метров от входов в гостиницы, хостелы и другие места временного проживания;

на остановках общественного транспорта и ближе 15 метров от них.

«Уполномоченными лицами на составление протоколов являются муниципальные служащие, а рассмотрение дел осуществляют административные комиссии. Рекомендуем сочинцам и гостям курорта соблюдать правила, в свою очередь будем контролировать их выполнение», — отметила начальник управления по организации работы административных комиссий администрации города Елена Ларина.