Трамп заявил о визите в Россию и скором конце СВО: подробности

Трамп отметил, что может посетить Россию Источник: Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности посетить Россию в текущем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Это может [произойти]. Я сделаю всё, что необходимо [для урегулирования на Украине]», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности приезда в Россию до конца 2026 года.

Глава Белого дома подчеркнул, что готов предпринять все необходимые шаги для скорого решения конфликта на Украине. Он заявил, что мирное урегулирование «всё ближе».

Кроме того, Трамп не стал отвергать вероятность очередного продления разрешения на закупку российской нефти. Такой шаг, по мнению американского лидера, позволит сдерживать рост мировых цен на энергоносители.

Несколько дней назад мирные переговоры по Украине начали обсуждать и в России. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что контакты возобновят.

«Переговоры, наверное, возобновятся», — сказал Ушаков.