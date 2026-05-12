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Политика Переговоры России и США Трамп заявил о визите в Россию и скором конце СВО: подробности

Трамп заявил о визите в Россию и скором конце СВО: подробности

Американский президент ответил на вопросы журналистов

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Трамп отметил, что может посетить Россию | Источник: Evan Vucci / AP PhotoТрамп отметил, что может посетить Россию | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Трамп отметил, что может посетить Россию

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности посетить Россию в текущем году. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Это может [произойти]. Я сделаю всё, что необходимо [для урегулирования на Украине]», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности приезда в Россию до конца 2026 года.

Глава Белого дома подчеркнул, что готов предпринять все необходимые шаги для скорого решения конфликта на Украине. Он заявил, что мирное урегулирование «всё ближе».

Кроме того, Трамп не стал отвергать вероятность очередного продления разрешения на закупку российской нефти. Такой шаг, по мнению американского лидера, позволит сдерживать рост мировых цен на энергоносители.

Несколько дней назад мирные переговоры по Украине начали обсуждать и в России. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что контакты возобновят.

«Переговоры, наверное, возобновятся», — сказал Ушаков.

При этом он отметил, что в настоящий момент в переговорах наступила пауза, а о следующем раунде договоренностей не достигли. Каждая сторона, по его словам, должна сделать определенные шаги перед следующим раундом, и в первую очередь это касается Украины.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Россия Переговоры
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Комментарии
7
Гость
13 мая, 22:03
Это все надолго
Гость
13 мая, 09:25
Санитары готовсь!
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Гость
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